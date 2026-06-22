Wittwer-Bau Stuttgart: Dinkelacker AG zum Wittwer – „Erhalt von rund 45 Prozent der Substanz“

Baubürgermeister Peter Pätzold (Grüne) hätte kommen können, auch Stuttgarts Grünen-Fraktionschef Björn Peterhoff sowie die Chefetage des Eigentümervereins Haus & Grund. Ihre Plädoyers für den Abriss des knapp 60 Jahre alten Betonbaus Wittwer-Haus im Herzen der Stadt hätten sie nochmals öffentlich kundtun können. Eingeladen waren sie alle zu einer öffentlichen Diskussion. Doch auf dem Podium der Wagenhallen in Stuttgart-Nord saßen sie nicht.

Sie haben abgesagt, erklärt Klaus Füner, der am Mittwoch eine Diskussion mit dem Titel „Stuttgart reißt sich (immer noch) selbst ab“ in den Stuttgarter Wagenhallen moderiert. Und so sprechen Architekturkritikerin und Vorständin der Kammerer-Stiftung Amber Sayah, die Architekturprofessorin Martina Baum sowie der Fotograf und Architekt Wilfried Dechau, die sich fast alle auch schon in unserer Zeitung zum Thema geäußert haben - über das von Kammerer und Belz geplante Haus, das bis heute als Büro, Laden, Fitnesscenter, Büro, Café und Restaurant genutzt wird.

FDP fordert Abriss des „baufälligen Betongiganten“ in Stuttgart

Vielleicht wäre Cornelius Hummel in das vorbildlich sanierte Backsteingebäude im gekommen, doch die Einwürfe seiner Partei werden erst am selben Tag der Diskussion öffentlich. Sie liegen unserer Redaktion vor. Die Freien Demokraten plädieren für eine Beilegung der „emotional geführten Debatte“ um den Abriss des „baufälligen Betongiganten des Brutalismus“. Stadtrat Cornelius Hummel findet, dass das Thema „zu einem größeren gemacht“ werde als es in Wahrheit sei.

Der FDP-Stadtrat verweist in diesem Zusammenhang auf sicherheitsrelevante Baumängel: „Das Wittwer-Haus entspricht nicht mehr den aktuellen Standards für Brandschutz- und Erdbebensicherheit. Es geht hier also schlicht darum, dass ein privater Eigentümer, in Absprache mit dem Baurechtsamt, zu dem Schluss gekommen ist, aus wirtschaftlichen Überlegungen das Gebäude zugunsten eines Neubaus abzureißen“, erklärt der baupolitische Sprecher der FDP-Fraktion. „Nostalgisches Bedauern können wir zwar verstehen, sollte aber nicht Maßgabe für moderne Stadtentwicklung sein – vor allem dann nicht, wenn es sich um Privateigentum handelt“, resümiert Cornelius Hummel.

Nostalgisches Bedauern ist an dem Nachmittag in den Wagenhallen eher in dem eingespielten Umfrage-Video vor dem Wittwer-Bau von Stuttgarterinnen und Stuttgartern zu hören. Das Spektrum reichte von frotzelnder Kritik bis zu resignativem Abwinken: „Bisschen früh, so ein Abriss“ oder auch „Vermutlich ist es profitabler, es abzureißen“, so lauteten die Aussagen. In der Runde auf dem Podium sagte die Architektin und Stadtplanerin Martina Baum, die Frage von Abriss und Erhalt sei keine reine Privatsache. Sie „betrifft unseren Lebensraum“, das Gebäude stehe mitten in der Stadt an einer besonderen Stelle.

Alternative Ideen zur Umnutzung des Stuttgarter Wittwer-Baus

Abgesehen von der Lücke im gebauten Stadtgedächtnis, die beim Abriss sich auftäte, werde zu viel CO2 durch einen Abriss und Neubau freigesetzt. So lauteten die Argumente für die Sanierung. Fortschrittliches Bauen bedeutete heute weniger neu zu bauen als vielmehr zu bewahren, zu erweitern und mit dem Bestand zu arbeiten.

Das Arabella-Hochhaus in München beispielsweise, „das in wesentlich schlechterem Zustand ist als der Wittwer“, so Amber Sayah, werde nicht abgerissen, „mit Hirn und Expertise“ sei eine Um- und Weiternutzung möglich. Sayah kritisiert vor allem die Stuttgarter Politik und den Baubürgermeister Peter Pätzold, konkret: „Den Mangel an Problembewusstsein, den Mangel an Fantasie“ und die „Weigerung, sich mit alternativen Ideen“ zur Um- und Weiternutzung zu befassen. Dabei gebe es so viele Architekten und Architektinnen gerade in Stuttgart, die genau dies könnten.

Stuttgarter Architektin Liza Heilmeyer: „Kein Aktionismus des Bewahrens“

Viele Vertreterinnen und Vertreter dieser Zunft sind zwei Tage später beisammen und diskutierten mit Blick aufs Gebäude auf dem Kleinen Schlossplatz an einer „Langen Tafel der Baukultur“, eingeladen vom Bund deutscher Architektinnen und Architekten (BDA). Man sei entfernt vom „Aktionismus des Bewahrens“ sagt die baden-württembergische BDA-Vorsitzende Liza Heilmeyer, „wir stellen Fragen, wollen verstehen“. Argumente werden ausgetauscht, doch gegenläufige Antworten gibt es keine - mangels Befürworter eines Rückbaus des Betonkolosses.

Auf Anfrage unserer Zeitung hat sich nun aber die Eigentümerin des markanten Gebäudes am Schlossplatz ausführlich schriftlich geäußert. „Wir nehmen die Debatte um das ehemalige Wittwer-Haus sehr ernst“, heißt es in dem Statement der Dinkelacker AG. „Uns ist bewusst, dass viele Stuttgarterinnen und Stuttgarter mit diesem Gebäude und insbesondere mit der früheren Buchhandlung Wittwer persönliche Erinnerungen und eine starke emotionale Verbundenheit verbinden.“

Freiwillige Auslobung eines architektonischen Wettbewerbs

Der Vorstand der Dinkelacker AG kritisiert allerdings, dass die aktuellen Diskussionen „derzeit häufig stark auf die Frage des vollständigen Erhalts des Bestandsgebäudes verengt“ werden. Weniger Aufmerksamkeit bekämen hingegen Fragen rund um mögliche Perspektiven und Chancen, die sich für diesen zentralen Ort durch eine Neuordnung ergeben könnten. Dabei sei auch zu berücksichtigen, „dass umfassende Untersuchungen dem bestehenden Gebäude erhebliche technische, funktionale und energetische Defizite bescheinigen.“

Der Bau habe „in wesentlichen Teilen das Ende seiner technischen Lebensdauer erreicht“, sei nicht barrierefrei, entspräche nicht mehr den heutigen energetischen Anforderungen und Brandschutzstandards und „wird den Anforderungen moderner Handels- und Nutzungskonzepte nicht mehr gerecht“, so lautet die Stellungnahme der Dinkelacker AG. Um das städtebauliche Potenzial an diesem neuralgischen Ort aufzuzeigen, sei man auch bereit, freiwillig einen architektonischen Wettbewerb auszuloben.

Kritik an „vielfach abstrakt geführter Debatte“

„Der Wettbewerb schafft damit die Grundlage, die derzeit vielfach abstrakt geführte Debatte auf eine konkrete planerische Ebene zu überführen und die unterschiedlichen Perspektiven aus Stadtgesellschaft, Fachöffentlichkeit und Politik in einem transparenten Verfahren zusammenzuführen.“

Der Stuttgarter Wittwer-Bau. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Man sei sich der ökologischen Verantwortung bewusst, heißt es in dem Statement der Dinkelacker AG. Eine Anforderung an das künftige Gebäude lässt in diesem Kontext durchaus aufhorchen. „Durch den geplanten Erhalt von rund 45 Prozent der bestehenden Gebäudesubstanz kann ein relevanter Beitrag zur Reduktion von grauem CO₂ geleistet werden. Zugleich bietet eine zeitgemäße Neubebauung die Möglichkeit, im laufenden Betrieb eine deutlich bessere Klimabilanz zu erreichen als das heutige Bestandsgebäude.“

Universität Stuttgart stellt Expertise zur Verfügung

Tatsächlich ist das ein neuer Aspekt im Kampf um den Erhalt des Wittwer-Gebäudes: die klimapolitisch relevante Frage, wo ein Umbau aufhört und wann ein Abriss beginnt. Eine klare Definition gibt es dazu nicht. Doch der von der Dinkelacker AG anvisierte Erhalt von 45 Prozent der Baumasse hört sich nicht mehr nach einem kompletten Abriss an. Man darf gespannt sein, ob dieses Argument die zahlreichen Kritiker besänftigen können wird.

Sollte die Bauherrschaft tatsächlich viel erhalten wollen, bietet sich von universitärer Seite Hilfe an: einem Offenen Brief der Fakultät für Architektur und Stadtplanung der Universität Stuttgart an die Politik und die Dinkelacker AG wird der „verantwortungsvolle Umgang mit der gebauten Umwelt“ als eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe angemahnt. Die Fakultät erklärt zudem „ausdrücklich ihre Bereitschaft, sich konstruktiv in einen solchen Prozess einzubringen und ihre Expertise zur Verfügung zu stellen.“

Stuttgart diskutiert im Stadtpalais weiter über Baukultur in der Stadt

Am 29. Juni wird um 19 Uhr im BDA-Wechselraum Stuttgart unter der Überschrift „,Isch vorbei' - Abschied vom Schlaraffenland“ über das Thema Baukultur, Abriss, Weiterbau in der Stadt gesprochen - von der Opernsanierung, dem Rosensteinquartier bis zum Abriss des 45 Jahre alten Schwabenzentrums und dem geplanten Rückbau des Wittwer-Hauses. Diskutiert werde „mit Persönlichkeiten, die zeigen, wie es auch anders geht.“

Und die Architektenkammer Baden-Württemberg und die FÜNF Stuttgarter Kammergruppen veranstalten am 1. Juli um 19 Uhr im von LRO Architekten sanierten Stadtpalais eine öffentliche Diskussion unter dem Titel „Nachdenken über das Herz der Stadt“. Neben Vertreterinnen und Vertretern der Fachöffentlichkeit werden auch die Investoren und die Verfasser von deren Machbarkeitsstudie zu Wort kommen.