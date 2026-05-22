Wittwer-Bau Stuttgart „Politisch ist der Wittwer-Abriss nicht besiegelt“
Könnten ein neuer Bebauungs-Plan und die städtische Erhaltungssatzung den umstrittenen Abriss des Wittwer-Gebäudes in Stuttgart verhindern? Ein Stadtrat hat Ideen.
Könnten ein neuer Bebauungs-Plan und die städtische Erhaltungssatzung den umstrittenen Abriss des Wittwer-Gebäudes in Stuttgart verhindern? Ein Stadtrat hat Ideen.
In der Auseinandersetzung um den bevorstehenden Wittwer-Abriss gibt es einen neuen Vorstoß von Seiten der politischen Akteure der Stadt: Die Fraktion Die Linke/ SÖS Plus beantragt, dass die Fachverwaltung und die untere Denkmalbehörde im zuständigen Ausschuss des Gemeinderats Stellung zum geplanten Abriss des 1968-1970 gebauten und von den Architekten Kammerer + Belz entworfenen Wittwer-Gebäudes nimmt.