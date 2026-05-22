Wittwer-Bau Stuttgart: „Politisch ist der Wittwer-Abriss nicht besiegelt“

In der Auseinandersetzung um den bevorstehenden Wittwer-Abriss gibt es einen neuen Vorstoß von Seiten der politischen Akteure der Stadt: Die Fraktion Die Linke/ SÖS Plus beantragt, dass die Fachverwaltung und die untere Denkmalbehörde im zuständigen Ausschuss des Gemeinderats Stellung zum geplanten Abriss des 1968-1970 gebauten und von den Architekten Kammerer + Belz entworfenen Wittwer-Gebäudes nimmt.

„Politisch ist der Wittwer-Abriss nicht besiegelt“, sagt der Fraktionsvorsitzende Hannes Rockenbauch auf Anfrage unserer Zeitung. Die Anfrage bezieht sich auf die Präsentation der Dinkelacker AG, die den Räten vorgestellt worden ist. Besonders zwei Aspekte sind der Fraktion aufgefallen, wie Hannes Rockenbauch sagt. „In der Präsentation des Investors Dinkelacker war zu sehen, dass der geplante Neubau eine Baugrenze überschreitet. Damit würde eine Änderung des Bebauungsplans notwendig sein.“

Hannes Rockenbauch (SÖS), Architekt und Fraktionsvorsitzender Die Linke SÖS Plus, hält den Abriss des Stuttgarter Wittwer-Baus für falsch. Foto: Lichtgut

Stuttgarter Gemeinderat soll Abriss abwenden

Hierfür wäre dann eine gemeinderätliche Mehrheit erforderlich. Somit hätte es das Hauptorgan der Kommune in der Hand, darüber zu entscheiden, „ob der private Investor Dinkelacker hier aus Profitinteresse ein stadtbildprägendes Gebäude nach nur 56 Jahren abreißen darf, einen erheblichen Klimaschaden verursachen darf und an einem hochfrequentierten Platz der Stadt ohne Not die Stadtgesellschaft mit einer langwieriger Baustelle belästigen darf.“

Zweitens liege auf dem Gebiet rund um den Schlossplatz eine sogenannte Erhaltungssatzung. „Mit diesem Instrument könnte der Abriss ebenfalls verhindert werden“, sagt Rockenbauch. Eine Erhaltungssatzung ist ein Instrument, mit dem Gemeinden schützenswerte Gebiete festlegen können – etwa, um das städtebauliche Ortsbild zu erhalten.

„In der Betrachtung der Präsentation ist mir bewusst geworden, wie oberflächlich von Seiten der Stadtverwaltung über Themen der Erhaltungssatzung hinweggegangen wurde, dem wollen wir mit dem Antrag hinterherspüren“, sagt Rockenbauch.

Andere Stuttgarter Investoren bauen um statt abzureißen

Dass der Bezug auf Erhaltungssatzung womöglich vor Gericht kassiert werden könnte, lässt der Politiker nicht gelten. „Es ist wichtig, seinen politischen Willen zu bekunden. Vorauseilend zu argumentieren, dies Instrument könne ein stumpfes Schwert sein, grenzt an Selbstaufgabe, die ich als unverantwortlich und investorenhörig einstufe.“

Als Beispiel für ein mögliches Umdenken in Diskussionen um Abriss oder Umbau führt er das Schlossgartenhotel an. „Zuerst hieß es, das kommt weg. Am Ende hat der Investor LBBW selber entschieden, das Gebäude als einen wichtigen Ort in Stuttgart zu erhalten.“

Auch das Wittwer-Gebäude sei solch ein identitätsstiftender Stadtbaustein. „Das Gebäude ist in seiner Radikalität, was die Materialität betrifft, auch heute noch eine Provokation. Nicht jeder findet das erhaltenswert, doch nicht nur Gründerzeitbauten sind stadtbildprägend.“ Es gehe, betont Rockenbauch, nicht um einen Status Quo. „Doch die Logik, das kann weg, weil es knapp 60 Jahre alt ist, ist absurd“, so Rockenbauch.

Stadtreparatur durch Umbau des Stuttgarter Wittwer-Baus

Für die Argumentation, die Freitreppe werde verbreitert, müsse man nicht gleich das Gebäude abreißen. „Da der Wittwer nicht unter Denkmalschutz steht, ist es möglich, die Substanz zu erhalten, zugleich Stadtreparatur zu betreiben und das Gebäude und seine Umgebung durch einen Umbau zu verbessern.“

Die Hoffnung, dass nach dem Abriss möglicherweise bei einem von der Stadt geforderten Architekturwettbewerb ein Beitrag gewinnen könnte, der doch einen Erhalt statt eines Neubaus vorsieht, hält er für ein „Hochrisiko-Vorgehen“: „Man muss als Auslober den Erhalt auch wollen und bereit sein die Konsequenzen in Kauf zu nehmen, diese Haltung sehe ich bei Dinkelacker noch nicht.“

Auch deshalb habe die Fraktion als politisches Statement eine Unterschriftenaktion für den Erhalt des Gebäudes gestartet.

Info

SOS Brutalism

Die überregionale Initiative #SOS Brutalism fordert auf der sozialen Plattform Instagram den Erhalt des Stuttgarter Wittwer-Baus.

Stuttgarter Plattform

Der Bund deutscher Architektinnen und Architekten (BDA) hat die Plattform wittweristnichtfertig.de veröffentlicht, auf der Aktionen und Informationen zum Erhalt des Wittwer-Bau versammelt sind.