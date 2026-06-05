In Stuttgarts Architektenschaft formiert sich massiver öffentlicher Widerstand gegen den geplanten Wittwer-Abriss. Was hinter dem Projekt „WITTWER IST NICHT FERTIG“ steckt.
05.06.2026 - 13:41 Uhr
In der Stuttgarter Architektenschaft formiert sich nun auch öffentlicher Widerstand gegen den geplanten Abriss des Wittwer-Hauses in der Stuttgarter Königstraße. Der Bund Deutscher Architektinnen und Architekten (BDA) Baden-Württemberg und der Wechselraum Stuttgart wollen zugleich eine konstruktive Debatte zur Stadtkultur in Gang setzen.