In Stuttgarts Architektenschaft formiert sich massiver öffentlicher Widerstand gegen den geplanten Wittwer-Abriss. Was hinter dem Projekt „WITTWER IST NICHT FERTIG“ steckt.

In der Stuttgarter Architektenschaft formiert sich nun auch öffentlicher Widerstand gegen den geplanten Abriss des Wittwer-Hauses in der Stuttgarter Königstraße. Der Bund Deutscher Architektinnen und Architekten (BDA) Baden-Württemberg und der Wechselraum Stuttgart wollen zugleich eine konstruktive Debatte zur Stadtkultur in Gang setzen.

„WITTWER IST NICHT FERTIG“ heißt eine öffentliche Plattform zum geplanten Abriss. Ziel der Initiative sei es, so der BDA, „die aktuelle Debatte um das Gebäude aufzugreifen, unterschiedliche Stimmen sichtbar zu machen und Fragen von Architektur, Ressourcenverantwortung und Stadtöffentlichkeit in einen breiteren Zusammenhang zu stellen.“ Auf der Homepage www.wittweristnichtfertig.de sollen Stimmen aus Architektur, Stadtplanung, Lehre, Gestaltung, Initiativen und Stadtgesellschaft gebündelt werden.

Protest auf der Königstraße: Eine „Lange Tafel“ für die Baukultur

Geplant sind in den kommenden Wochen verschiedene Formate in der digitalen und analogen Welt. Mitten auf der Königstraße zum Beispiel findet am 19. Juni vom 16 bis 20 Uhr eine „Lange Tafel der Baukultur“ am bundesweiten Aktionstag der Bundesstiftung Baukultur statt. Die Tafel soll möglichst am Kleinen Schlossplatz stattfinden, heißt es von Seiten des BDA. Im Juli wird es im Ausstellungsraum Wechselraum Stuttgart in der Friedrichstraße zudem um die Debatte gehen.

Das Wittwer-Haus stehe „nicht nur für ein einzelnes Gebäude, sondern für einen architektonischen und städtebaulichen Zusammenhang, der eng mit der Nachkriegsmoderne in Stuttgart verbunden ist“. Gemeint ist sowohl die Architektur von Kammerer + Belz als auch das Ensemble des Kleinen Schlossplatzes, welches 1969 mit dem ersten Hugo-Häring-Preis des BDA Baden-Württemberg ausgezeichnet wurde.

Der Stuttgarter Wittwer-Bau ist von vielen Seiten aus begehbar – im Bild mit Café auf dem Oberen Schlossplatz. Auf dem Foto: Brutalist Wednesdays

Wie die Stadt Stuttgart mit ihren gebauten Ressourcen umgeht

Der drohende Abriss, so Bernita Le Gerrette, Architektin und Geschäftsführerin des BDA Baden-Württemberg, berühre „weit mehr als eine isolierte bauliche Entscheidung: Er verweist auf die grundsätzliche Frage, wie eine Stadt mit ihrer gebauten Substanz, ihrer Geschichte und Identität sowie ihren räumlichen Ressourcen umgeht.“

Mit dem Fall Wittwer stehe nicht nur ein Gebäude zur Debatte, „sondern auch die Frage, welchen Wert Bestand, Geschichte und lebendige Stadtkultur in unseren Städten künftig noch haben. Die Kampagne versteht sich als öffentliche Einladung, diese Debatte nicht vorschnell auf technische oder ökonomische Argumente zu verkürzen.“