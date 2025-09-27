Zwischen Königstraße und Schulstraße bilden künftig Hugendubel, Thalia/Wittwer und Osiander ein „Buch-Dreieck“. Ein Signal, das zeigen soll: In Stuttgart lebt der Buchmarkt.
26.09.2025 - 13:11 Uhr
Spricht man vom Bermuda-Dreieck, denkt man an Orte, an denen Dinge unter oft unerklärlichen Umständen verschwinden. Das „Buch-Dreieck“ in Stuttgart, das an der Königstraße und Schulstraße entsteht, soll hingegen nichts verschlingen – im Gegenteil: Es soll anziehen. Belebt Konkurrenz also doch das Geschäft?