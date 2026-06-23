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  4. Dieter Nuhr und die Frauenmorde

Witze über Femizide Dieter Nuhr und die Frauenmorde

Witze über Femizide: Dieter Nuhr und die Frauenmorde
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Dieter Nuhr ist für die einen ein Gralsritter im Kampf gegen die spaßgebremste Wokeness der Linksgrünen, für die anderen ist er ein Komiker, der gerne mal nach unten tritt. Foto: dpa

Wie kann eine Frau verhindern, dass sie von einem Mann ermordet wird? Der TV-Komiker Dieter Nuhr reißt Witze über Femizide.

Lokales: Hans Jörg Wangner (hwe)

Früher war dann doch nicht alles besser. „Wenn ein Witz gut ist, dann ist es mir egal, wen ich damit beleidige“, soll der US-amerikanische Komiker W.C. Fields (1880 bis 1946) gesagt haben. Aber diese Maxime ist zum Glück arg in die Jahre gekommen.

 

Ein heutiger Kollege von W.C. Fields ist der TV-Spaßmacher Dieter Nuhr, dem der Zentralrat der Juden in Deutschland unlängst den renommierten Leo-Baeck-Preis verliehen hat (was inner- wie außerhalb der jüdischen Community heftige Diskussionen auslöste, aber das ist ein anderes Thema). Nuhr jedenfalls ist einer, der gerne mal nach unten tritt und dann kulleräugig in die Kamera blinzelt, als wäre er von Mutti beim Nutella-Naschen erwischt worden. Damit kommt er bei seinen Fans gut an, die in in dem 65-Jährigen einen Gralsritter im Kampf gegen die spaßgebremste Wokeness der Linksgrünen sehen.

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Ob er allerdings mit einem Späßchen über Femizide punktete, das er jetzt in seiner ARD-Sendung „Nuhr im Ersten“ gerissen hat? Im Netz jedenfalls wird der Gag über ermordete Frauen rauf- und runter verrissen, wobei Kommentare wie „ekelhafter Mensch“ oder „Nuhr keine Empathie, Nuhr kein Gehirn, Nuhr keine Ahnung“ noch zu dem harmloseren gehören. O-Ton Nuhr: „Es gibt etwa 300 bis 350 Frauenmorde jedes Jahr und – bitte! – natüüüürlich sind das 300 bis 350 zu viel! Das ist doch keine Fraaaage! Aber! Es gibt in Deutschland zig Millionen Männer.“ Die Wahrscheinlichkeit, auf einen Frauenmörder zu treffen, ist nach seiner Rechnung also „praktisch Null“. Doch Nuhr weiß Rat: „Zur Sicherheit wäre es nicht schlecht, wenn man den Partner vor dem Geschlechtsverkehr vielleicht einfach erst mal kennenlernt.“ Frauen, die unter gewalttätigen Partnern leiden, finden diese Pointe vermutlich gar nicht komisch.

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