Witze über Femizide Dieter Nuhr und die Frauenmorde
Wie kann eine Frau verhindern, dass sie von einem Mann ermordet wird? Der TV-Komiker Dieter Nuhr reißt Witze über Femizide.
Wie kann eine Frau verhindern, dass sie von einem Mann ermordet wird? Der TV-Komiker Dieter Nuhr reißt Witze über Femizide.
Früher war dann doch nicht alles besser. „Wenn ein Witz gut ist, dann ist es mir egal, wen ich damit beleidige“, soll der US-amerikanische Komiker W.C. Fields (1880 bis 1946) gesagt haben. Aber diese Maxime ist zum Glück arg in die Jahre gekommen.