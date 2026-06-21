Deutschland ist nach dem Erfolg über die Elfenbeinküste Gruppensieger. Auch der Gegner-Kreis für die erste K.o.-Runde wird kleiner. Und der mögliche weitere Weg steht nun auch fest.

Auf nach Boston! Nach dem 2:1 (0:1) im zweiten WM-Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste sowie dem 0:0 zwischen den Vorrundenrivalen Ecuador und Curacao ist der deutschen Fußball-Nationalmannschaft Platz eins in Staffel E nicht mehr zu nehmen. Damit tritt der viermalige Weltmeister im Sechzehntelfinale am 29. Juni (22.30 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) in Foxborough bei Boston im Stadion des Football-Teams New England Patriots gegen einen Dritten an. Dieser kommt aus den Gruppen A, B, C, D oder F.

Deniz Undav war der Spieler des Spiels gegen die Elfenbeinküste. Foto: Christian Charisius/dpa Damit gibt es noch 15 (!) mögliche Gegner für das erste deutsche K.o.-Spiel bei einer WM seit dem Finale 2014. Das Fifa-Reglement sieht für die Festlegung aller Duelle einer Mannschaft mit einem Dritten 495 (!) Kombinationsmöglichkeiten vor.

Diese Mannschaften könnten auf Deutschland treffen

Für Deutschland ist die Lage dagegen fast schon übersichtlich. In der Gruppe A könnten Südkorea, Tschechien oder Südafrika noch Dritter werden. In der Gruppe B gilt dies für Kanada, die Schweiz, Bosnien und Herzegowina sowie Katar. Aus der Gruppe C sind Rekordweltmeister Brasilien, Marokko oder Schottland mögliche Dritte, aus der Gruppe D Australien und Paraguay. Und in der Gruppe F kämen noch die Niederlande, Schweden oder Japan infrage.

Bis Julian Nagelsmann und sein Team Bescheid wissen, wird es dauern. Der Bundestrainer sieht das locker. „Die anderen Gruppen können wir ja nicht beeinflussen. Es kommt eine gute Mannschaft auf uns zu – mal früher, mal später. Aber es sind sowieso alles gute Teams, die uns bevorstehen.“

Spätestens im Achtelfinale. Dort wartet in Philadelphia am amerikanischen Nationalfeiertag, dem 4. Juli (23.00 Uhr MESZ), möglicherweise der Erste der Gruppe I mit Frankreich, Norwegen und Senegal. Die weitere Reise ginge fürs Viertelfinale (9. Juli/22.00 Uhr MESZ) zurück nach Foxborough.

In der Vorschlussrunde müsste die DFB-Auswahl in Arlington bei Dallas ran (14. Juli, 21.00 Uhr MESZ), das Finale steigt am 19. Juli (21.00 Uhr MESZ) in East Rutherford nahe New York. Dort findet am Donnerstag (22.00 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV) auch das letzte Gruppenspiel gegen Ecuador statt.