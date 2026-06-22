Der Dortmunder hat sich im WM-Spiel gegen die Elfenbeinküste einen Innenbandriss im linken Sprunggelenk zugezogen und fällt für den Rest des Turniers aus.
22.06.2026 - 13:28 Uhr
Bittere Diagnose für Nico Schlotterbeck und die deutsche Nationalmannschaft: Der Innenverteidiger hat beim 2:1 im WM-Spiel gegen die Elfenbeinküste am Samstag einen Innenbandriss im linken Sprunggelenk erlitten. Er falle „mehrere Monate“ und damit auch für den Rest des Turniers aus. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag bekannt.