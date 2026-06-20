Aus Liebe zum deutschen Fußball hat ein Landwirt in Bangladesch eine 7,5 Kilometer lange Fahne genäht - und träumt von einem Foto mit der Nationalmannschaft.

Liebe zu Deutschland und zur deutschen Fußball-Nationalmannschaft zeigt ein Landwirt in Bangladesch auf besondere Art: Für die WM hat er eine 7,5 Kilometer lange Fahne in schwarz-rot-gold entrollt. Zur WM-Eröffnung im fernen Mexiko ließ Amjad Hossain die riesige Fahne auf einem Schulgelände unweit seiner Wohnung im Bezirk Magura im Südwesten des südasiatischen Landes vor den Augen zahlreicher Dorfbewohner und angereister Fans ausbreiten.

Drei Monate Näharbeit

Er selbst habe früher Fußball gespielt und Deutschland sei sein Lieblingsteam, sagte der 77-jährige Hossain in seinem Dorf Ghoramara. Die Fahne sei auf eigene Kosten bereits 2022 entstanden, doch sei sie damals nicht ausgestellt worden, weil Deutschland schon in der Gruppenphase ausgeschieden sei. „Das war schade.“ Nachdem er sie verstaut habe, sei die Flagge zur Hälfte von Termiten zerstört worden.

Amjad Hossain Foto: Nazrul Islam /dpa

Um sie wiederherzustellen, seien über 9.000 Meter Polyester und ein Dutzend Schneider nötig gewesen. Mehr als drei Monate habe die Arbeit gedauert. Ungewöhnlich: Bangladesch hat sich nie für eine Fußball-WM qualifiziert. Kricket ist die mit Abstand beliebteste Sportart im Land. Auch Fußball ist beliebt, allerdings bestehen die Fanlager vor allem aus Anhängern von Argentinien und Brasilien.

Hossain träumt von Foto mit Nationalteam

Hossains Beziehung zu Deutschland hat persönliche Gründe: Er wurde nach eigenen Angaben 2004 schwer krank. Dank deutscher Medikamente sei er wieder auf die Beine gekommen. „Meine Liebe für Deutschland begann, nachdem ich vollständig genesen war.“ Schon für die WM 2006 habe er eine 1,5 Kilometer lange Fahne genäht. Bis zur WM 2014 sei sie auf 3,5 Kilometer Länge gewachsen. Dafür habe er ein Stück seines Grundstücks verkauft.

Einen Tag vor Beginn des laufenden WM-Turniers wurde die jetzige Riesenfahne schließlich mit einem Lkw zu dem Schulgelände gebracht. Eine Kapelle spielte auf, als die Fahne entrollt wurde. Allerdings könne die Fahne nicht durchgehend ausgestellt werden, sagte Hossain. Sie könne zerstört oder sogar gestohlen werden. Sollte er dann noch leben, wolle er die Fahne für das nächste Turnier auf zehn Kilometer verlängern.

Sein Traum sei es, die Fahne den deutschen Behörden für die Aufbewahrung in einem Museum zu überlassen und ein Foto mit dem deutschen Nationalteam aufzunehmen.