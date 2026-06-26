Deutschlands Fußballer verlieren zum Abschluss der WM-Gruppenphase mit 1:2 gegen Ecuador. Als Gruppensieger geht das DFB-Team dennoch ins Sechzehntelfinale.

red/SID 26.06.2026 - 00:04 Uhr

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat zum Abschluss der WM-Gruppenphase den ersten Dämpfer hinnehmen müssen. Nach zwei Siegen verlor das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann im letzten Spiel der Vorrunde mit 1:2 (1:1) gegen Ecuador. Schon vor der Partie hatte die DFB-Auswahl den Einzug in die K.o.-Phase als Gruppensieger gesichert.