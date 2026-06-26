Deutschlands Fußballer verlieren zum Abschluss der WM-Gruppenphase mit 1:2 gegen Ecuador. Als Gruppensieger geht das DFB-Team dennoch ins Sechzehntelfinale.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat zum Abschluss der WM-Gruppenphase den ersten Dämpfer hinnehmen müssen. Nach zwei Siegen verlor das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann im letzten Spiel der Vorrunde mit 1:2 (1:1) gegen Ecuador. Schon vor der Partie hatte die DFB-Auswahl den Einzug in die K.o.-Phase als Gruppensieger gesichert.

 

Leroy Sané (2.) brachte Deutschland im WM-Finalstadion in East Rutherford mit einem umstrittenen Treffer früh in Führung, dem Tor war ein Foulspiel des Bayern-Profis Aleksandar Pavlovic vorausgegangen. Nilson Angulo (9.) und Gonzalo Plata (78.) drehten das Spiel für die Südamerikaner, die als einer der besten Gruppendritten das Weiterkommen sicherten.

Das deutsche Team bestreitet am Montag (22.30 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) in Boston sein Sechzehntelfinale gegen einen noch unbekannten Gruppendritten. Auf welchen Gegner Deutschland trifft, steht wohl erst am Samstag nach Abschluss der Vorrunde fest.