Johan Manzambi entwickelt sich zum heimlichen Star dieser Fußball-WM. Gegen Kanada legt der Freiburger zunächst vor und trifft dann selbst. Der Co-Gastgeber muss jetzt umziehen.
24.06.2026 - 23:02 Uhr
Angeführt von Freiburgs Juwel Johan Manzambi hat die Schweiz Gastgeber Kanada den Gruppensieg bei der Fußball-WM entrissen. Die Eidgenossen setzten sich im direkten Duell in Vancouver mit 2:1 (0:0) durch und beendeten die Vorrundengruppe B mit sieben Zählern auf Platz eins. Die Kanadier von Cheftrainer Jesse Marsch erreichten als Zweiter mit vier Punkten aber ebenfalls das Sechzehntelfinale.