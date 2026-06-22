Lionel Messi braucht ein paar Anläufe für die neue WM-Bestmarke. Doch dann trumpft der Superstar gegen Österreich auf. Argentinien steht in der K.o.-Runde.
22.06.2026 - 21:13 Uhr
Erst Elfmeter verschossen, dann historischen Meilenstein gesetzt: Ausnahmekönner Lionel Messi hat Argentinien vorzeitig in die K.o.-Runde geschossen und Miroslav Klose als WM-Rekordtorschützen abgelöst. Zwei Tage vor seinem 39. Geburtstag trumpfte Messi wieder groß auf und war mit einem Doppelpack (38. Minute, 90.+5) beim 2:0 (1:0) im zweiten Gruppenspiel gegen Österreich erneut umjubelter Matchwinner des Weltmeisters.