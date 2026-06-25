Auf dem Trainingsgelände der Schweden während der Fußball-WM ist eine Tribüne zusammengekracht. Wie kam es zu dem Einsturz?

red/dpa 25.06.2026 - 19:00 Uhr

Als sie am Mittwoch zum Training kommt, erwartet die schwedische Fußball-Nationalmannschaft ein grausiges Bild: In dem Stadion in Frisco in der Nähe von Dallas (Texas) ist eine Tribüne zusammengekracht. „Ich dachte nur: Was ist denn hier passiert? Soweit ich weiß, gab es ja keinen Sturm“, sagte Mittelfeldspieler Besfort Zeneli der Zeitung „Aftenposten“.