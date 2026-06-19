Die Demokratische Republik Kongo hat in seinem ersten Spiel mit dem 1:1 gegen Portugal überrascht. Der Treffer wurde von den Fans frenetisch gefeiert – von manchen sogar etwas früher.
19.06.2026 - 14:29 Uhr
Viele Fußballfans kennen die Situation. Man schaut sich das Spiel seiner Lieblingsmannschaft auf dem Fernseher oder in einer Kneipe an – und plötzlich bahnt sich von irgendwoher ein Jubel oder Verzweiflungsschrei seinen Weg in die Ohrmuschel. Dabei ist vor den eigenen Augen doch noch gar nichts passiert! Die Verbindung ist mal wieder langsamer als beim Rest in der näheren Umgebung. Man weiß also schon, dass in den nächsten Sekunden ein Tor oder Gegentor fallen wird – was durchaus nervig sein kann.