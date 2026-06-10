Vom 11. Juni bis zum 19. Juli geht die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko über die Bühne. Wir sind mit einem Reporter vor Ort und berichten in unserem Newsblog vom Turnier.
10.06.2026 - 17:15 Uhr
Alle vier Jahre schaut die Fußballwelt auf das Turnier schlechthin: die Fußball-Weltmeisterschaft. In diesem Sommer präsentieren sich die besten Spieler des Planeten wieder auf der größtmöglichen Bühne. Die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko wird vom 11. Juni bis zum 19. Juli wieder unzählige Geschichten schreiben.