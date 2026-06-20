Gehört Oranje jetzt doch wieder zu den Favoriten dieser WM? Gegen Schweden zeigen die Niederländer eine deutliche Leistungssteigerung. Tausende Fans feiern schon vor dem Anpfiff.
20.06.2026 - 21:23 Uhr
Die niederländische Nationalmannschaft hat den schwachen Start in die Fußball-WM vergessen gemacht und wieder beste Aussichten auf die K.-o.-Runde. Die Oranje-Auswahl von Bondscoach Ronald Koeman gewann in Houston mit 5:1 (2:0) gegen das zum Auftakt starke Schweden und zog in der Gruppe F an den Skandinaviern vorbei auf Platz eins.