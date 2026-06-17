WM 2026: VfB-Duell ums Weiterkommen – Demirovic will überraschen

Dass die Schweizer Nationalmannschaft gerade beschauliche Tage erleben würde, lässt sich nun wirklich nicht behaupten. Es brodelt bei den ambitionierten Eidgossen, deren 1:1 zum Auftakt der Fußball-WM gegen den krassen Außenseiter Katar nicht im Ansatz eingeplant war. Als „KATARstrophe“ betitelte im Anschluss die Boulevardzeitung „Blick“ den Einstieg ins Turnier, auch von teaminterner Verunsicherung ob der strengen Ansagen von Granit Xhaka ist zu hören. Der Leitwolf monierte nach dem ersten Vorrundenspiel offen eine aus seiner Sicht zu geringe Disziplin – gepaart mit einer zu hohen Erwartungshaltung. „Es geht darum“, so der 33-Jährige, „die Realität zu verstehen. Wir müssen nicht über den Titel reden oder über die beste WM der Geschichte. Wir sind aktuell nicht so weit.“

Die Aussage zeigt aber auch: Nur um mitzuspielen, sind die Schweizer schon lange nicht mehr dabei. Zuletzt gelang dreimal in Serie bei einer Weltmeisterschaft der Einzug ins Achtelfinale, in der Qualifikation für die Endrunde 2026 blieb man unbesiegt, der teaminterne Konkurrenzkampf ist hoch. Das verdeutlicht auch der Blick auf einen Profi des VfB Stuttgart. Luca Jaquez (23), immerhin in der Anfangsformation im Pokalfinale gegen den FC Bayern und von Trainer Sebastian Hoeneß im März als „wichtiger Faktor“ bezeichnet, wartet noch auf sein WM-Debüt. Gegen Katar kam der Innenverteidiger wie schon zuvor in der Generalprobe gegen Australien (1:1) nicht zum Einsatz, in der Defensive setzt Nationaltrainer und Ex-VfB-Profi Murat Yakin bislang auf andere Spieler. Manuel Akanji (30) von Inter Mailand, Denis Zakaria (29) von der AS Monaco oder auch Nico Elvedi (29) von Borussia Mönchengladbach.

Demirovic sieht sich neben Edin Dzeko als einer der Leitwölfe

Ob der Dämpfer zum Auftakt nun die Startelf durcheinanderwirbelt und sich für Jaquez eine Chance ergibt? Offen. Völlig klar ist aber, dass die Schweiz im zweiten Gruppenspiel gegen Bosnien-Herzegowina an diesem Donnerstag (21 Uhr/Magenta TV) unter immensem Zugzwang steht. Ganz im Gegensatz zu ihrem Kontrahenten. Von Siegdruck sind die Bosnier weit entfernt, die aber mit einer Menge Rückenwind und Tatendrang antreten: Die Euphorie war angesichts der zweiten WM-Teilnahme in der Geschichte des Landes nach 2014 schon vor Turnierbeginn groß, das hart erkämpfte 1:1 zum Auftakt gegen den favorisierten Co-Gastgeber Kanada hat das Ganze nochmals gesteigert.

Eine Parallele gibt es dann aber doch zwischen beiden Teams: Wie bei der Schweiz ist auch bei Bosnien ein VfB-Faktor im Spiel – wenngleich ein ungleich größerer: Anders als Jaquez ist Ermedin Demirovic (28) bei Bosnien-Herzegowina gesetzt, wobei er sein Selbstverständnis als Führungsspieler zuletzt nochmals untermauerte. Er sehe sich, so der Mittelstürmer vor dem Turnier im Gespräch mit dem Magazin GQ, neben Außenverteidiger Sead Kolasinac (32) und Sturm-Routinier Edin Dzeko (40) „als einen der Spieler, die vorangehen und das Team führen müssen.“

Luca Jaquez kam im ersten WM-Spiel der Schweiz gegen Katar (1:1) nicht zum Einsatz. Foto: FRAN SANTIAGO/AFP

Blickt man alleine auf die Torausbeute, ist hier allerdings noch Luft nach oben bei Demirovic. Gegen Kanada legte er sich den Ball einen Tick zu weit vor und vergab so eine große Chance (54.), auch insgesamt liegt seine Trefferquote im Nationaltrikot mit vier Toren in 41 Länderspielen in keiner berauschenden Größenordnung. Zum Vergleich: Für den VfB erzielte Demirovic in 87 Pflichtspielen 32 Tore. Aber: An dieser Stelle muss zwingend die unterschiedliche Spielanalage und Mannschaftszusammensetzung in die Bewertung einfließen. Während Demirovic mit dem VfB oft hohe Ballbesitzanteile und viele Torabschlüsse hat, nimmt er mit Bosnien des Öfteren die Außenseiterrolle ein. Mit einem folglich anderen Aufgabenprofil für den Stürmer, der viel ackert und Räume schließt.

Das tut Demirovic aber alles andere als ungern: „Es ist so viel Herz in der Mannschaft, dass wir immer mit dem Gefühl ins Spiel gehen, dass wir etwas holen können, auch wenn der Gegner qualitativ besser aufgestellt ist.“ Das gelang in den entscheidenden Play-offs auf dem Weg zur WM gegen Italien – und soll nun auch gegen die Eidgenossen funktionieren, die Demirovic stark einschätzt. „Für mich ist die Schweiz bei jedem Turnier ein Geheimfavorit“, hatte er vor dem Turnier betont. Eine Überraschung schließt das natürlich nicht aus, die in Bosnien wohl endgültig für Ausnahmezustand sorgen würde. Fest steht: In Inglewood bei Los Angeles steigt am Donnerstag ein Schlüsselspiel um das Weiterkommen – zwischen zwei Mannschaften, deren Stimmungslage unterschiedlicher kaum sein könnte.