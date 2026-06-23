Nach dem gesicherten Gruppensieg feiern die deutschen Fans in einem Nachtclub in Toronto. Plötzlich wird einer von ihnen angegriffen – wegen eines Fächers.
23.06.2026 - 10:23 Uhr
Ein Fan der deutschen Nationalmannschaft ist in einem Nachtclub in Toronto verprügelt worden. Wie das Hamburger Abendblatt berichtet, sei der 33 Jahre alte Mann aus Berlin nach dem 2:1-Sieg der DFB-Elf gegen die Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) im Club „Paris Texas“ attackiert worden, weil einer seiner Freunde einen Fächer in Regenbogenfarben dabei hatte.