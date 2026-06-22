 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Fußball-Weltmeisterschaft 2026

  6. Der Schlotterbeck-Schock und die Folgen

WM-Aus für Abwehrmann Der Schlotterbeck-Schock und die Folgen

WM-Aus für Abwehrmann: Der Schlotterbeck-Schock und die Folgen
1
Bittere Gewissheit: Nico Schlotterbeck fällt monatelang verletzt aus. Foto: afp/Alexander Hassenstein

Die bittere Nachricht kam am Montag: Nico Schlotterbeck fällt monatelang aus. Wer ersetzt den Innenverteidiger bei der WM im deutschen Team?

Sport: Carlos Ubina (cu)

Nico Schlotterbeck hat noch einmal alles versucht. Er ließ sich am Spielfeldrand mehrfach behandeln, er biss auf die Zähne, er zögerte seine Auswechslung hinaus. Doch nun ist für den Abwehrspieler zur bitteren Gewissheit geworden, was sich bereits im Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste (2:1) abgezeichnet hatte. Für den Dortmunder ist die WM in Nordamerika vorbei, noch ehe sie nach seinem Geschmack richtig begonnen hat. Ein Innenbandriss im linken Sprunggelenk bedeutet das vorzeitige Aus für den 26-Jährigen. Er wird beim XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko nicht mehr für die deutsche Nationalmannschaft zum Einsatz kommen.

 

Am Montag kommunizierte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die Diagnose. Eine MRT-Untersuchung war vorausgegangen. Laut den Verbandsangaben wird der Innenverteidiger „mehrere Monate ausfallen.“ Vorerst bleibt er aber bei der Mannschaft in Winston-Salem. Dorthin war der DFB-Tross nach dem feststehenden Gruppensieg aus Toronto in das Teamhotel in North Carolina zurückgekehrt.

Unsere Empfehlung für Sie

Torjäger der DFB-Elf: Pro & Contra: Muss Deniz Undav jetzt in die Startelf rücken?

Torjäger der DFB-Elf Pro & Contra: Muss Deniz Undav jetzt in die Startelf rücken?

Die Frage beschäftigt Fußball-Deutschland: Muss Bundestrainer Julian Nagelsmann den VfB-Torjäger von Beginn an bringen? Unsere Autoren sind unterschiedlicher Meinung.

Beim Ausstieg aus dem Flugzeug trug Antonio Rüdiger dann Schlotterbecks zweijährigen Sohn auf dem Arm. Ein schönes Bild, das nun symbolträchtig erscheint. Rüdiger wird ab sofort noch mehr Verantwortung übernehmen müssen, da er den verletzten BVB-Profi ersetzt. Der 33-Jährige machte seine Sache gegen die körperlich starken Ivorer nach der Pause auf Anhieb gut. „Es hat sich nicht viel verändert. Ich muss für alle Szenarien bereit sein - und ich bin bereit“, meinte Rüdiger hinterher über seinen Part im DFB-Team. Dennoch trifft der Verlust den Bundestrainer Julian Nagelsmann schwer, da Schlotterbeck aus der hinteren Reihe den Spielmacher gibt. Zumal mit dem linken Fuß. „Der ist aus Gold“, hatte Rüdiger die langen und scharfen Pässe erst kürzlich gelobt.

Die Spieleröffnung wird anders

In der Tat ist die Spieleröffnung ohne Schlotterbeck eine andere. Zudem ist er der einzige Linksfuß unter den Innenverteidigern im DFB-Kader (noch Jonathan Tah, Waldemar Anton, Malick Thiaw). „Schlotti wird uns auf dem Platz als herausragender Verteidiger sehr fehlen, vor allem auch sein exzellenter Spielaufbau. Es hätte seine WM werden können“, sagte Nagelsmann. Auch als Persönlichkeit wird der selbstbewusste Abwehrspieler vermisst. Deshalb bleibt er vorläufig im DFB-Kosmos. Um Einfluss zu nehmen.

Doch zunächst benötigte Schlotterbeck selbst Zuspruch. „Wir haben alle versucht, ihn aufzubauen. Zum Glück ist er ein sehr positiver Typ, der schon wieder vorausblickt“, sagte Nagelsmann. Der Bundestrainer hatte kurz vor dem Frühstück die bestätigende Nachricht erhalten. Ein ungutes Gefühl hatte ihn schon in am vergangenen Samstag in Toronto beschlichen, als es Schlotterbeck zu Beginn der Begegnung erwischte. Er knickte nach einer Viertelstunde um, nachdem er zuvor einen Ball ins Seitenaus geklärt hatte. Einen Ersatz kann Nagelsmann aber nicht mehr nominieren. Anders als im Fall von Lennart Karl, der sich vor Turnierbeginn eine Muskelverletzung zugezogen hatte. Für ihn reiste der Leipziger Assan Ouédraogo aus dem Spanien-Urlaub in die USA nach.

Unsere Empfehlung für Sie

Legende des VfB Stuttgart: Cacau im WM-Fieber: „Bin ich überhaupt noch verheiratet?“

Legende des VfB Stuttgart Cacau im WM-Fieber: „Bin ich überhaupt noch verheiratet?“

Nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel der DFB-Elf steigert sich die Euphorie im Land - auch im Hause Cacau. Zu sehen in einem Video.

Doch nun ist die Frist des Weltverbandes Fifa abgelaufen, um Spieler nachzuholen. Nur noch eine Berufung von Torhütern ist möglich. Was bedeutet: der Bundestrainer muss sein Abwehrzentrum neu besetzen. Dabei war gerade Schlotterbeck nach einer überstandenen Knieverletzung beim BVB äußerst ambitioniert über den großen Teich geflogen. Er demonstrierte nicht nur nach seinem Tor beim 7:1 gegen Curaçao Stärke, in dem er beim Jubeln auf seinen Bizeps zeigte, sondern er formulierte klar: „Wir wollen Weltmeister werden und brauchen uns vor keinem Gegner verstecken.“ Das Zusammenspiel mit Jonathan Tah bezeichnete er als „absolutes Weltklasse-Duo“.

Rüdiger wird wieder wichtig

Kein Zweifel. Schlotterbeck hatte sich viel vorgenommen. Nun rückt jedoch Tah eine Position nach links – und Rüdiger wieder in die Startelf. Mit dem Verteidiger von Real Madrid kehrt Zweikampfstärke und Aggressivität zurück. „Er hat es sehr gut, sehr konzentriert gemacht“, sagte Nagelsmann über den 84-fachen Nationalspieler, der nach dem Schlotterbeck-Schock plötzlich wieder wichtig ist.

Weitere Themen

WM 2026: Newsblog: US-Amerikanerin Penso pfeift DFB-Spiel gegen Ecuador

WM 2026 Newsblog: US-Amerikanerin Penso pfeift DFB-Spiel gegen Ecuador

Vom 11. Juni bis zum 19. Juli geht die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko über die Bühne. Wir sind mit einem Reporter vor Ort und berichten in unserem Newsblog vom Turnier.
Von Carlos Ubina, Redaktion und den Agenturen
WM 2026: Schlotterbeck bleibt trotz WM-Aus in den USA – vorerst

WM 2026 Schlotterbeck bleibt trotz WM-Aus in den USA – vorerst

WM-Aus für Nico Schlotterbeck, aber vorerst kein Rückflug nach Deutschland: Was Bundestrainer Nagelsmann zum nächsten personellen Rückschlag sagt.
WM 2026: Diagnose ist da – WM-Aus für Schlotterbeck

WM 2026 Diagnose ist da – WM-Aus für Schlotterbeck

Der Dortmunder hat sich im WM-Spiel gegen die Elfenbeinküste einen Innenbandriss im linken Sprunggelenk zugezogen und fällt für den Rest des Turniers aus.
Fan des englischen Nationalteams: Glücksbringer? Von der Lockenpracht zur Tuchel-Frisur

Fan des englischen Nationalteams Glücksbringer? Von der Lockenpracht zur Tuchel-Frisur

So eine WM treibt seltsame Blüten - und Frisuren. So ließ sich ein englischer Fan seine Locken abrasieren. Er läuft nun im Look des Nationaltrainers herum.
Von Marco Seliger
Offensivmann des VfB Stuttgart: Das sagt Lothar Matthäus über Jamie Leweling

Offensivmann des VfB Stuttgart Das sagt Lothar Matthäus über Jamie Leweling

Jamie Leweling feierte gegen die Elfenbeinküste sein WM-Debüt. Lothar Matthäus glaubt an weitere Einsätze des Offensivmanns des VfB Stuttgart.
Von Marco Seliger
Undav und Messi führen in Torschützenliste – heute Argentinien-Österreich

Torreiche WM Undav und Messi führen in Torschützenliste – heute Argentinien-Österreich

Treffer, Assists, Hattricks: Die WM 2026 hat bereits in der Vorrunde eine spektakuläre Torjägerjagd entfacht. Wer trifft im Argentinien-Spiel gegen Österreich?
Von Michael Maier
WM 2026: Underdog Kap Verde träumt vom Weiterkommen

WM 2026 Underdog Kap Verde träumt vom Weiterkommen

Der Underdog sorgt bei der WM für die nächste Überraschung - die K.o.-Runde ist möglich. Und sogar der Gruppensieg.
Nationalmannschaft: Reizfigur Leroy Sané – kommt da noch was?

Nationalmannschaft Reizfigur Leroy Sané – kommt da noch was?

Der Bundestrainer Julian Nagelsmann sieht in Leroy Sané einen Spieler, den die Fans schon lange nicht mehr in dem 30-Jährigen erkennen und verteidigt den Flügelspieler permanent.
Von Carlos Ubina
Matchwinner gegen Elfenbeinküste: „Neuer Bomber der Nation“ – Lothar Matthäus fordert Deniz Undav in der Startelf

Matchwinner gegen Elfenbeinküste „Neuer Bomber der Nation“ – Lothar Matthäus fordert Deniz Undav in der Startelf

Der Rekordnationalspieler zeigt sich begeistert vom Stuttgarter – und wird in Richtung Julian Nagelsmann deutlich.
Von red/SID
WM 2026: Darum darf Nagelsmann keinen Feldspieler mehr nachnominieren

WM 2026 Darum darf Nagelsmann keinen Feldspieler mehr nachnominieren

Schlotterbecks Verletzung könnte das deutsche Team hart treffen. Warum Nagelsmann jetzt keinen Feldspieler mehr nachholen darf und was das für die WM bedeutet.
Weitere Artikel zu Antonio Rüdiger DFB Julian Nagelsmann USA Jonathan Tah Toronto Elfenbeinküste Nordamerika Kanada Mexiko North Carolina Borussia Dortmund
 
 