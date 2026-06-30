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  4. Deutsches WM-Aus gegen Paraguay: Als im Schlossgarten die Stimmung kippte

WM-Drama in Stuttgart Deutsches WM-Aus gegen Paraguay: Als im Schlossgarten die Stimmung kippte

WM-Drama in Stuttgart: Deutsches WM-Aus gegen Paraguay: Als im Schlossgarten die Stimmung kippte
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Enttäuschte Deutschland-Fans im Stuttgarter Schlossgarten nach dem WM-Aus gegen Paraguay. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Erst Undav-Jubel, dann Fassungslosigkeit und die Polizei im Einsatz: Das bittere deutsche WM-Aus gegen Paraguay im Biergarten im Schlossgarten hatte es in sich.

Stadtkind: Petra Xayaphoum (px)

Spannend haben sie’s gemacht, das zumindest kann man den deutschen Elf nicht vorwerfen. Aus dem Biergarten im Schlossgarten hörte man vor allem hintenraus emotionales Stöhnen, Schnauben, Anfeuern, hauptsächlich „Deeeniz Undav!“. Gebracht hat’s wenig, am Ende bleibt nur noch betretenes Schweigen, hier und da ein paar enttäuschte Flüche auf diesen oder jenen Spieler. Deutschland ist gegen Paraguay aus der Weltmeisterschaft ausgeschieden.

Dabei war es ein fantastischer Fußballabend gewesen. Alle Bänke waren bis auf den letzten Platz besetzt, alle hatten gute Laune, selbst diejenigen, die keinen Sitzplatz mehr bekommen haben und gezwungen waren, das Spiel rund um den Biergarten im Stehen oder von den Spielgeräten des Spielplatzes anzusehen. Laune in den hinteren Reihen machte vor allem eine große Gruppe äußerst heiterer brasilianischer Fans, deren Nationalmannschaft gestern schon ihren großen Auftritt gegen Japan gehabt hatte.

Multikulturelle WM-Party

Die meisten der Gruppe leben bereits seit mehreren Jahren in Stuttgart und kommen zu jeder WM und EM in den Biergarten am Schlossgarten, um Fußball zu schauen. „Es ist mein Lieblingsbiergarten!“, schwärmt Claudio. Vor allem bei der EM 2024 habe er ihn ins Herz geschlossen. Die sympathischen Schotten, die für ihr Spiel gegen Ungarn nach Stuttgart gereist waren und unter anderem hier Halt gemacht haben, hatten einiges damit zu tun. „So ein herzliches Volk!“, betont der gebürtige Brasilianer. Heute feuern er und seine brasilianischen Freunde ihr Nachbarland Paraguay an. „Auch wenn gerade viele Unternehmen Brasilien in Richtung Paraguay verlassen, weil die Steuern dort geringer sind“, flüstert Claudio mit Wink auf das paraguayische „10-10-10-Modell“. Zehn Prozent Mehrwertsteuer, zehn Prozent Körperschaftssteuer und zehn Einkommenssteuer.

Es ist zum Haare raufen. Drei Bälle der deutschen Mannschaft landeten beim Elfmeterschießen nicht im Tor. Foto: Petra Xayaphoum

Nach 90 Minuten fängt die Stimmung langsam an zu kippen. „Ich kann nicht mehr“, schnauft es von den stehenden Zuschauern, die ersten machen sich auf den Heimweg. Die letzte Bahn fährt bald. Und wer es bis zur 102. Minute aushält, wird nicht belohnt. Erst Jubel, dann fassungslose Buh-Rufe ob der Aberkennung des 2:1 für Deutschland. Was soll das noch werden?

Flucht vor Abpfiff und Polizei-Einsatz auf dem Biergarten-Dach

Nichts halt. Die Brasilianer sind mittlerweile gegangen, „das wird hier keine Party mehr geben“, prophezeit Letícia und soll Recht behalten. Und auch die ersten Bankreihen mit deutschen Fans leeren sich, bevor das Spiel überhaupt zu Ende ist. So langsam setzt sich der Gedanke, dass man aus dieser Partie vielleicht doch nicht als Gewinner hervorgeht. Auf dem Dach des Biergartens eröffnet sich währenddessen ein Nebenschauplatz: Junge Männer kraxeln auf dem Dach der Getränkeausgabe herum, dachten wohl, von dort aus hätten sie auch ohne Sitzplatz beste Sicht auf die Leinwand. Dummerweise hatte die Polizei wiederum beste Sicht aufs Dach.

Zum Schluss gehen drei Elfmeter nicht dahin, wo sie hinsollen und einen Augenblick später ist es auch schon vorbei. Kurz und schmerzlos. Selbst den krawalligeren Fans, die sich gerade noch die Seele aus dem Leib gebrüllt haben, fällt nicht mehr viel ein. Es wird sich mit hängenden Köpfen verabschiedet und schnell auf den Heimweg gemacht. Der kann um halb zwei Dienstagfrüh zu Fuß ziemlich lang werden.

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