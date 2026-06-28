Messi glänzt mit sechs Toren – doch profitiert Argentinien auch von einem machbaren Turnierbaum? Welche Gegner warten und was die Datenanalyse dazu sagt.
28.06.2026 - 16:53 Uhr
Superstar Lionel Messi und Argentinien haben in der K.-o.-Runde der Fußball-WM auf dem Papier einen vorteilhaften Pfad zur Titelverteidigung erwischt. Das Team um den 39-Jährigen, der beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko bereits sechs Tore erzielt hat, trifft im Sechzehntelfinale auf Kap Verde. Der kleine Inselstaat rang bei diesem Turnier zwar bereits Europameister Spanien ein Remis ab, ist aber nur 64. der FIFA-Weltrangliste und krasser Außenseiter.