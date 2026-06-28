Die kroatischen Fußball-Fans feiern in Stuttgart den Sieg ihrer Mannschaft bei der WM. Die Polizei sperrt die Theodor-Heuss-Straße.
28.06.2026 - 09:40 Uhr
Irgendwann waren es einfach zu viele Fans, die das WM-Spiel mitschauen wollten: Die Polizei hat in der Nacht auf Sonntag die Theodor-Heuss-Straße gesperrt, nachdem sich eine Traube kroatischer Fans auf der mehrspurigen Hauptstraße durch das Zentrum von Stuttgart gebildet hatte. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Auch einen Sachschaden habe es nicht gegeben.