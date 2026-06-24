WM-Spiel am Donnerstag Besonderer Koch in Asperger Sterneküche: „Ecuador wird gewinnen“
Von Kochbananen, WM-Fieber und einem ungewöhnlichen Lebensweg: Peter Anchico aus Ecuador ist Musiker und Koch-Azubi im Adler in Asperg (Kreis Ludwigsburg).
Von Kochbananen, WM-Fieber und einem ungewöhnlichen Lebensweg: Peter Anchico aus Ecuador ist Musiker und Koch-Azubi im Adler in Asperg (Kreis Ludwigsburg).
Wenn am Donnerstagabend um 22 Uhr die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der WM gegen Ecuador kickt, gibt es einen in Asperg, der nicht der Elf um Julian Nagelsmann die Daumen drückt. Peter Anchico sagt: „Ecuador muss gewinnen. Ecuador wird gewinnen. 2:1.“ Das liegt nicht daran, dass Anchico die deutschen Fußballer nicht mag. Im Gegenteil. Aber der 28-Jährige ist eben Ecuadorianer.