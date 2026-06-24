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  6. Besonderer Koch in Asperger Sterneküche: „Ecuador wird gewinnen“

WM-Spiel am Donnerstag Besonderer Koch in Asperger Sterneküche: „Ecuador wird gewinnen“

WM-Spiel am Donnerstag: Besonderer Koch in Asperger Sterneküche: „Ecuador wird gewinnen“
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Peter Anchico ist Koch-Azubi im Adler in Asperg. Beim WM-Spiel Deutschland gegen Ecuador drückt er seinem Heimatland Ecuador die Daumen. Foto: Werner Kuhnle

Von Kochbananen, WM-Fieber und einem ungewöhnlichen Lebensweg: Peter Anchico aus Ecuador ist Musiker und Koch-Azubi im Adler in Asperg (Kreis Ludwigsburg).

Ludwigsburg: Sandra Lesacher (sl)

Wenn am Donnerstagabend um 22 Uhr die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der WM gegen Ecuador kickt, gibt es einen in Asperg, der nicht der Elf um Julian Nagelsmann die Daumen drückt. Peter Anchico sagt: „Ecuador muss gewinnen. Ecuador wird gewinnen. 2:1.“ Das liegt nicht daran, dass Anchico die deutschen Fußballer nicht mag. Im Gegenteil. Aber der 28-Jährige ist eben Ecuadorianer.

 

Peter Anchico kam vor zwei Jahren als Au-pair aus dem südamerikanischen Land als Au-Pair nach Deutschland. Im kleinen und abgelegenen Sachsenheimer Stadtteil Häfnerhaslach betreute er zwei Kinder in einer Familie. Und er fand es schön hier. So schön, dass er entschied, in Deutschland zu bleiben.

Rolle in der Zauberflöte

Peter Anchicos Herz schlägt nicht nur für die Musik, sondern auch fürs Kochen. Foto: Werner Kuhnle

Allerdings wurde ihm sein ecuadorianischer Abschluss nicht anerkannt. Peter Anchico hatte Gesang und Musikpädagogik studiert. In Ecuador arbeitete er als Musiklehrer und Sänger. Er hatte Rollen in Musicals und Opern, und sang unter anderem in der Zauberflöte an der Oper in der Hauptstadt Quito mit.

Peter Anchicos Herz schlägt aber nicht nur für die Musik, sondern auch fürs Kochen. Deshalb bewarb er sich nach seiner Au-pair-Stelle für eine Kochausbildung – und ist nun seit einem guten Jahr Koch-Azubi im Sternerestaurant Adler in Asperg.

Dort, so sagt er, fühlt er sich wie zu Hause. Kein Wunder, denn das Kochen begleitet ihn schon sein Leben lang. In Ecuador hat er oft gemeinsam mit seiner Mutter gekocht, irgendwann sogar mit ihr gemeinsam ein Restaurant eröffnet. „Meine Mama hat an meiner Seite getanzt und gekocht. Das war Inspiration für mich.“ Deshalb singt und kocht Peter Anchico so gerne.

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Manchmal macht er sogar beides gleichzeitig. Klar, während der Servicezeiten im Adler nicht. Da ist zu viel los, da konzentriert er sich voll auf die Küche. Aber wenn es mal ein bisschen ruhiger ist, kann es schon sein, dass der Tenor zeigt, was er gesanglich draufhat. Oder dass er einem Gast ein Ständchen singt.

Als er im Adler als Koch-Azubi angefing, dachte Peter Anchico noch, dass er sich eben jetzt für die Küche und damit gegen die Musik entscheiden muss. Doch dann hat er beschlossen, beides zu verbinden. So entstand sein Instagram-Kanal „Chococao.vibes.

Dort kocht er ecuadorianische Gerichte, damit „die Menschen in Deutschland unsere Küche und Kultur kennenlernen“, so sein Wunsch. Momentan steht bei Peter Anchico die Kochbanane im Mittelpunkt – sein Lieblings-Lebensmittel aus seiner Heimat. Er verarbeitet sie zu Chips, Burger-Patties, Pasteten und vielem mehr. Und natürlich ist in den Videos auch ecuadorianische Musik zu hören.

Ob die Kochbanane irgendwann auch auf der Speisekarte im Adler zu finden ist, wird sich noch zeigen. Für seine Kollegen hat der fröhliche Ecuadorianer jedenfalls schon auf den Tisch gebracht.

„2:1 für Ecuador“

Und für den Moment steht am Donnerstag nach Dienstschluss ohnehin der Fußball im Mittelpunkt. Denn die ecuadorianische Nationalmannschaft hat sich noch nicht für das Sechzehntelfinale qualifiziert. Aktuell liegt im Ranking der Vorrunde Deutschland auf Platz eins und die Elfenbeinküste auf Platz zwei. Ecuador ist nach einer Niederlage und einem Unentschieden lediglich auf dem dritten Rang und könnte sich mit einem Sieg gegen Deutschland in die nächste Runde retten.

Peter Anchicho ist zuversichtlich, dass das klappt. Er bleibt bei seinem Tipp: 2:1 für Ecuador und hat auch schon eine Ahnung, wer die beiden Tore schießen wird?. „Wir Ecuadorianer lassen uns nicht unterkriegen.“

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