Kein normales WM-Spiel: Der erste Auftritt der iranischen Mannschaft in den USA stand unter besonderen Vorzeichen - und war sportlich höchst unterhaltsam.
16.06.2026 - 06:58 Uhr
Nach einem WM-Spiel, das politisch und emotional so besonders war, nahmen sich die iranischen Fußballprofis in die Arme. Vor dem Hintergrund des Kriegs in der Heimat und der jüngsten Nachrichten über ein Rahmenabkommen mit den USA kam die Nationalmannschaft in Inglewood nach zweimaligem Rückstand zu einem 2:2 (1:1) gegen Neuseeland. Sportlich startete der Iran unterhaltsam in das Turnier, an dem das Land beinahe nicht hätte teilnehmen können oder dürfen.