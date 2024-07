Die queere Community kann sich freuen: Pünktlich zum CSD hat Stuttgart nun seinen ersten LGBTQIA-Biergarten im Studio Gaga – und der wartet gleich mit einigen Highlights auf.

Carina Kriebernig 26.07.2024 - 08:10 Uhr

Groß, pink und ziemlich imposant: Mitten in Stuttgart ragt ein riesiges Einhorn in die Luft. Die auffällige Hüpfburg ist Nikos ganzer Stolz. Der Studio-Gaga-Betreiber träumte schon Anfang des Jahres davon, die große Terrassenfläche vor dem ehemaligen Leysieffer Café im leer stehenden Fünf-Sterne-Hotel am Schlossgarten im Sommer zu bespielen. Pünktlich zum CSD ist es nun soweit: Regenbogenfahnen wippen im Wind, die Einhornhüpfburg steht bereit und sein Team ist mehr als motiviert.