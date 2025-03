Das Handy ist für die meisten ein wichtiger Begleiter im Alltag. Vor allem junge Erwachsene widmen dem Smartphone besonders viel Zeit (1,2). Ganz bewusst entscheiden sich viele Menschen dafür, ihre Bildschirmzeit zu kontrollieren und das Handy achtsamer zu benutzen.

So finden Sie die Bildschirmzeit am Handy

Eine praktische Möglichkeit bieten mittlerweile die Handy-Betriebssysteme selbst. Mit den Features „Bildschirmzeit“ auf dem iPhone und „Digital Wellbeing“ (Digitales Wohlbefinden) auf Android-Geräten lassen sich die Nutzungszeiten einsehen und kontrollieren.

- Die Bildschirmzeit auf Android-Geräten finden:

Seit dem Android 9-Update im Jahr 2019 stellt Googles Betriebssystem Android mit dem Feature „Digital Wellbeing“ den Nutzern eine Möglichkeit zur Verfügung, die Nutzungszeit zu kontrollieren. Einsicht in die Bildschirmzeit auf Android-Geräten finden Sie wie folgt:

Öffnen Sie die Einstellungen auf Ihrem Smartphone.

auf Ihrem Smartphone. Tippen Sie auf den Punkt „Digital Wellbeing“ . Der Name kann je nach Smartphone-Hersteller variieren und „Digitales Wohlbefinden & Kindersicherung“ oder „Digital Balance“ heißen.

. Der Name kann je nach Smartphone-Hersteller variieren und „Digitales Wohlbefinden & Kindersicherung“ oder „Digital Balance“ heißen. Einsehen können Sie neben der gesamten Handy-Nutzungszeit auch die Bildschirmzeit der einzelnen Apps .

auch die . Zusätzlich können Sie hier auch Einstellungen für Limits der Nutzungszeiten der einzelnen Apps vornehmen, welche Sie mit einer PIN versehen können.

Wenn Sie auf die Tageskachel tippen, können Sie sehen, wie oft Sie Ihr Handy am Tag entsperren.

tippen, können Sie sehen, wie oft Sie Ihr Handy am Tag entsperren. Die wöchentliche Übersicht wird angezeigt, wenn Sie auf das Statistik-Symbol oben rechts tippen.

Am Ende jeder Woche schickt die App einen Wochenbericht. Wenn Sie diesen deaktivieren möchten, können Sie dies über das Diagramm-Symbol in der App tun. So gelangen Sie in den Wochenbericht und können über die drei Punkte an der oberen rechten Ecke die Benachrichtigung sperren.

- Die Bildschirmzeit auf dem iPhone finden:

Apple stellt sowohl auf iOS, iPadOS und MacOS das Feature „Bildschirmzeit“ zur Verfügung. Wie Sie die Bildschirmzeit finden, ist dabei immer ähnlich. Gehen Sie im Beispiel des Apple iPhones wie folgt vor:

Öffnen Sie die Einstellungen auf dem iPhone.

auf dem iPhone. Tippen Sie nun auf den Punkt „Bildschirmzeit“ .

. Falls die Bildschirmzeit bei Ihnen deaktiviert ist, können Sie diese hier aktivieren, indem Sie auf „Bildschirmzeit aktivieren“ tippen.

Nun sehen Sie die tägliche Durchschnittsnutzung Ihres iPhones.

Wenn Sie auf „Alle App- und Websiteaktivitäten anzeigen“ klicken, sehen Sie die am häufigsten benutzten Apps und je nach Browsernutzung die am häufigsten besuchten Webseiten.

Bildschirmzeit als Widget anzeigen

Wer seine Bildschirmzeit stets im Blick haben möchte, der kann sich sowohl auf Android-Geräten (Samsung, Huawei, Xiaomi etc.) als auch auf dem iPhone die Bildschirmzeit als Widget anzeigen lassen. Sowohl bei Android- als auch bei iPhone-Geräten müssen Sie dazu nur auf einen leeren Bereich auf dem Homescreen tippen und diesen gedrückt halten. Auf Android-Geräten können Sie nun die Option „Widgets“ am unteren Rand auswählen und anschließend den entsprechenden Namen des Features suchen. Auf dem iPhone können Sie oben rechts durch Tippen auf das „+“ ein Widget zum Homescreen hinzufügen. Suchen Sie hier nach „Bildschirmzeit“.