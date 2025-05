80 Jahre nach Kriegsende wird der Tag nur in einem Bundesland als arbeitsfreier Tag begangen. Wie stehen die Chancen in anderen Ländern?

Der 8. Mai markiert das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa und wird in verschiedenen Ländern unterschiedlich begangen. In Deutschland ist der Tag 2025 nur in Berlin ein gesetzlicher Feiertag – dort wurde er vom Berliner Abgeordnetenhaus einmalig zum 80. Jahrestag des Kriegsendes zum arbeitsfreien Tag erklärt.

Die Entscheidung, ob ein Tag zum Feiertag erklärt wird, liegt in Deutschland bei den einzelnen Bundesländern. Einzig der Tag der Deutschen Einheit ist bundesweit gesetzlich festgelegt. Obwohl es Diskussionen über eine dauerhafte Einführung des 8. Mai als Feiertag gab, haben sich andere Bundesländer bisher dagegen entschieden.

8. Mai kein Feiertag in Großbritannien

International wird der Tag sehr unterschiedlich begangen: In Großbritannien ist er als „VE Day“ (Victory in Europe) bekannt, während Frankreich der Befreiung von der deutschen Besatzung gedenkt und den Termin als nationalen Feiertag.

Etwas „spleeny“ zeigen sich die Briten: Sie feiern zum 80. Jahrestag des Kriegsendes fünf Tage am Stück, konzentrieren sich dabei aber auf einen „Bank Holiday“ am Montag, 5. Mai.

Dieser wird im arbeitnehmerunfreundlichen Vereinigten Königreich jedes Jahr statt des Tags der Arbeit gefeiert – dafür aber gleich zweimal, und zwar am ersten und letzten Montag im Mai. Offizielle Vertreter Russlands sind in London derzeit unerwünscht. Stattdessen wurden Ukrainer zu den Siegesparaden eingeladen.

Hier ist der 8. Mai ein Feiertag (Auswahl)

Berlin (nur 2025)

Frankreich

Tschechien

Slowakei

8. Mai bald Feiertag in den USA?

In den USA sorgt indes Präsident Donald Trump für Aufsehen, indem er den 8. Mai in „Tag des Sieges im Zweiten Weltkrieg“ umbenennen möchte. Trump betont dabei besonders die historische Rolle der USA und kündigt künftige Siegesfeiern an. 2026 könnte der 8. Mai dann auch in den USA womöglich zum Feiertag werden, obwohl der Weltkrieg eigentlich erst am 2. September mit der Kapitulation Japans zu Ende ging.

„Tag des Sieges“ am 9. Mai in Russland

Die US-Interpretation als „Tag des Sieges“ könnte in Russland für Verstimmung sorgen. Dort wird der sowjetische Sieg über Nazi-Deutschland traditionell am 9. Mai mit großen Militärparaden gefeiert. Die Sowjetunion hatte im Zweiten Weltkrieg die bei weitem größten Verluste zu beklagen - sowohl unter Soldaten als auch in der Zivilbevölkerung.

Der Mai 2025 bringt in Deutschland neben dem 8. Mai in Berlin noch weitere Feiertage: Der Tag der Arbeit am 1. Mai war bereits bundesweit arbeitsfrei; ebenso ist Christi Himmelfahrt am 29. Mai ein bundesweiter Feiertag und bietet die Chance auf ein weiteres Brücken-Wochenende.