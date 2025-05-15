Der Vatertag fällt dieses Jahr auf den 14. Mai. Wo wird der Donnerstag als Feiertag begangen?
13.05.2026 - 08:03 Uhr
Der Vatertag, der in manchen Regionen auch als Herrentag oder Männertag bezeichnet wird, erfreut sich in ganz Deutschland großer Beliebtheit, etwa für eine kleine Auszeit im Garten oder auf dem Balkon - obwohl er von manchen in Frage gestellt wird. Auch in Nachbarländern wie Österreich, Frankreich der Schweiz und Polen wird der Tag gefeiert - allerdings unter dem Namen "Christi Himmelfahrt", weniger als "Vatertag".