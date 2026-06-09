SpaceX geht mit der größten Bewertung aller Zeiten an die Börse und deutsche Anleger können direkt beim IPO einsteigen. Doch hinter dem Hype stecken ungelöste Fragen. Wo man die Aktie kaufen kann und was man wissen sollte.
09.06.2026 - 18:06 Uhr
An diesem Freitag, dem 12. Juni 2026 ist es soweit: SpaceX geht an die Börse und das in historischer Größenordnung. Mit einem angestrebten Emissionsvolumen von 75 Milliarden Dollar und einer Bewertung von 1,75 Billionen Dollar wird es der größte Börsengang aller Zeiten. Auch Privatanleger in Deutschland können direkt zum Ausgabepreis einsteigen. Doch wo genau kann man die SpaceX-Aktien kaufen und worauf sollten man achten?