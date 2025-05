Fatma ist vertieft in das Heft, das vor ihr liegt. Die Zwölfjährige macht Mathehausaufgaben. Sie tut das in der Stunde zwischen dem Vormittags- und Nachmittagsunterricht. Da ist es sehr ruhig in der Schulbücherei der Robert-Koch-Realschule in Stuttgart-Vaihingen. Fatma hat ihren Platz vielleicht nicht ganz zufällig gewählt. Denn zu ihrer Linken steht ein Regal. In dem stehen jede Menge Bände der Mein-Lotta-Leben-Reihe, einer Bestsellerserie, die auch Fatma verschlungen hat.