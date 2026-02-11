Nachdem heute in mehreren Städten in Deutschland der ÖPNV bestreikt wird, stellt sich die Frage: Wo finden die nächsten Streiks statt?
11.02.2026 - 07:08 Uhr
Die aktuelle Streikwelle im öffentlichen Nahverkehr hält Deutschland in Atem. Während Millionen Pendler in Bayern und Hamburg am heutigen Mittwoch vor verschlossenen U-Bahnhöfen standen, blicken Fahrgäste bereits mit Sorge auf die kommenden Tage. Die gute Nachricht: Ab Donnerstagmorgen (12. Februar) rollen Busse und Bahnen zunächst wieder nach Plan. Doch die Atempause könnte von kurzer Dauer sein.