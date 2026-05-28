Kaum werden die Sommerabende wärmer, kommen auch die Mücken wieder und bereiten uns schlaflose Nächte. Was machen die surrenden Plagegeister aber tagsüber und wo verstecken sie sich im Zimmer?

Jeder kennt es. Man macht das Licht aus, legt sich ins Bett, fängt gerade an einzuschlafen und plötzlich beginnt es zu summen. Mücken haben sich in das Zimmer verirrt. Geht das Licht an, sind sie oft aber kaum noch zu finden und auch tagsüber gibt es meist keine Spur von Stechmücken im Zimmer und der Wohnung mehr. Alles, was dann am nächsten Tag als Erinnerung bleibt, sind juckende Mückenstiche. Wo aber verstecken sich Mücken im Zimmer und was machen sie tagsüber und im Winter?

Wo verstecken sich Mücken im Zimmer? Mücken sind vor allem in den lauwarmen Abendstunden und in der frühen Nacht aktiv. Tagsüber schlafen sie oder fallen zumindest in einen schlafähnlichen Ruhezustand und das aus gutem Grund, denn im Sommer würden sich Mücken tagsüber zu sehr aufheizen und sterben.

Wenn der Tag anbricht und die Temperaturen wärmer werden, suchen sich die Stechmücken dann kühle Verstecke. Schattige Spalten und Löcher bevorzugen Mücken besonders. Im Zimmer und der Wohnung sind das dann oft die Wand- und Deckenecken oder die Zwischenräume der Möbel, sowie Rück- und Unterseiten dieser.

Was machen Mücken im Winter?

Bei den meisten Mückenarten überleben ausschließlich die Weibchen den Winter. Die Männchen sterben häufig bereits im Herbst. Zur Überwinterung suchen sich die Weibchen geschützte Stellen, die feucht und kühl sind. Keller, Höhlen oder Ställe bieten dafür gute Bedingungen. Sinken die Temperaturen weiter, verfallen die Insekten in ein Art Kältestarre. Überschüssige Flüssigkeit wird ausgeschieden und Zucker wird im Organismus als eine Art Frostschutzmittel gebildet. Oft sind die Weibchen schon vor der Winterstarre befruchtet, sodass diese bereits bei den ersten warmen Temperaturen im Frühling Eier legen können.

Mücken finden und vertreiben

Mücken zu finden ist nicht ganz einfach, da sie sich zum einen meist verstecken und sie zum anderen vor allem durch Kohlendioxid und säurehaltige Bestandteile (Schweißgeruch) in der Luft angezogen werden (1). Auch der Trick, das Licht in einem anderen Zimmer anzuschalten, klappt niur bedingt, da sie deutlich besser riechen als sehen können. Vorbeugende Maßnahmen sind daher das Mittel erster Wahl.

Mückengitter helfen dabei, dass Stechmücken garnicht erst in das Zimmer gelangen können. Auch getragene Wäsche sollte nicht im Schlafzimmer herumliegen. Vor dem Zubettgehen hilft es ebenfalls, die Schlafzimmertüre offenzulassen, damit eventuell vorhandene Mücken sich aus dem Schlafzimmer in den Bereich der Wohnung begeben, in dem sich Menschen aufhalten.