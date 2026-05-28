Kaum werden die Sommerabende wärmer, kommen auch die Mücken wieder und bereiten uns schlaflose Nächte. Was machen die surrenden Plagegeister aber tagsüber und wo verstecken sie sich im Zimmer?
28.05.2026 - 17:00 Uhr
Jeder kennt es. Man macht das Licht aus, legt sich ins Bett, fängt gerade an einzuschlafen und plötzlich beginnt es zu summen. Mücken haben sich in das Zimmer verirrt. Geht das Licht an, sind sie oft aber kaum noch zu finden und auch tagsüber gibt es meist keine Spur von Stechmücken im Zimmer und der Wohnung mehr. Alles, was dann am nächsten Tag als Erinnerung bleibt, sind juckende Mückenstiche. Wo aber verstecken sich Mücken im Zimmer und was machen sie tagsüber und im Winter?