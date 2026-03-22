Wochenende in Ludwigsburg Blüba startet mit blumiger Hutparade in die Saison 2026
Frühlingserwachen im Blühenden Barock: Sonnenschein, blühende Gärten – und kreative Blumenhüte. Die besten Bilder vom Sonntag.
Frühlingserwachen im Blühenden Barock: Sonnenschein, blühende Gärten – und kreative Blumenhüte. Die besten Bilder vom Sonntag.
Nach vielen regnerischen Jahren ist Ludwigsburgs traditioneller Frühjahrsauftakt in diesem Jahr gelungen. Die Eröffnung des Blühenden Barocks und das parallel stattfindende Märzklopfen in der Innenstadt lockten tausende Besucher in die Barockstadt.