Wochenende in Ludwigsburg: Blüba startet mit blumiger Hutparade in die Saison 2026

Nach vielen regnerischen Jahren ist Ludwigsburgs traditioneller Frühjahrsauftakt in diesem Jahr gelungen. Die Eröffnung des Blühenden Barocks und das parallel stattfindende Märzklopfen in der Innenstadt lockten tausende Besucher in die Barockstadt.

„Die zwei Wochen vor der Eröffnung sind immer besonders arbeitsintensiv, egal ob bei den Gärtnern, den Elektrikern oder der Verwaltung“, sagt Blüba-Leiterin Petra Herrling. Umso größer sei die Freude des gesamten Teams, dass das gute Wetter zahlreiche Dauerkartenbesitzer, Familien und Tagesgäste aus der Region und von weiter her angelockt habe. „Das Gelände ist voll, wir sind sehr zufrieden“, resümiert Herrling das Auftaktwochenende 2026.

Blumenhut-Contest kommt gut an

Ein weiterer Grund für den großen Besucherandrang dürfte das neue Event sein, das sich das Blüba-Team ausgedacht hat: Bei der blumigen Hutparade präsentierten rund zwei Dutzend Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre größtenteils selbst gebastelten Blumenhüte. Diese wurden von einer Jury in den Kategorien „Größter Hut“, „Schwerster Hut“ und „Farbenfrohster Hut“ ausgezeichnet.

„Besonders gefreut hat mich, dass viele Teilnehmer historische Kostüme mit ihren Blumenhüten kombiniert haben“, so Herrling. Das neue Format kam bei Besuchern und Teilnehmern gleichermaßen gut an und rundete das frühlingshafte Eröffnungswochenende ab.