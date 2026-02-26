 
Wochenendtipps für Böblingen: Ein Blick nach vorn und einer zurück

Wochenendtipps für Böblingen: Ein Blick nach vorn und einer zurück
1
Am Samstag soll Sindelfingen hell erstrahlen. Foto: IMAGO/Rüdiger Wölk

Am Wochenende präsentieren die Forscher der Zukunft ihre Werke, während Dagersheim sich auf sein Jubiläumsjahr besinnt. Sindelfingen soll derweil ein Licht aufgehen.

Böblingen: Rebecca Baumann (rmu)

„Frühling lässt sein blaues Band, wieder flattern durch die Lüfte.“ So würde Eduard Mörike wohl das Wetter derzeit beschreiben. Nach wochenlanger Kälte, Schnee und Regen lacht die Sonne mal wieder vom Himmel und auch die Wollhandschuhe können endlich im Schrank bleiben. Wen es am Wochenende trotzdem nicht in Garten, Wald oder Feld zieht, für den ist im Kreis Böblingen so einiges geboten.

 

Los geht es bereits am Freitag, 27. Februar, wenn 99 Kinder und Jugendliche in der Sindelfinger Stadthalle ihre wissenschaftlichen Arbeiten präsentieren. Der Regionalwettbewerb Mittlerer Neckar von „Jugend forscht“ steht in diesem Jahr unter dem Motto „Maximale Perspektive“. Wer möchte, ist von 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr eingeladen, zu begutachten, wie die jungen Teilnehmer dieses Motto umgesetzt haben.

Sindelfingen soll hell erstrahlen

Am Samstag, 28. Februar, lassen die Omas gegen Rechts und das Bündnis buntes Sindelfingen ihre Stadt dann im Glanz unzähliger Lichter erstrahlen. „Licht an für Demokratie - Sindelfingen leuchtet“ heißt ihre Lichteraktion, die in 20 Städten landesweit stattfindet und ein Zeichen für Demokratie und Menschenrechte und gegen Rechtsextremismus, Rechtspopulismus, Hetze und Gewalt setzen soll. Los geht es um 18 Uhr, Treffpunkt ist beim Glockenturm vor dem Sindelfinger Rathaus. Die Teilnehmer sollen Leuchtkörper, LED-Lichter und Laternen mitbringen.

Dagersheim blick zurück auf das Jubiläumsjahr

Derweil wirft Dagersheim einen Blick zurück und erinnert sich an die Highlights der Veranstaltungsreihe „950 Jahre Dagersheim“. Dazu wird die Festhalle in einen Kinosaal verwandelt. Ortsvorsteher Hendrik Queck, Projektleiterin Melanie Häußler sowie die Projektgruppe laden die Bürger zu zwei Tagen Filmgenuss, Rückblicken auf vergangene Zeiten und Erinnerungen an das Jubiläumsjahr 2025 ein. Dabei läuft auch der rund 70-minütige Film „Erinnerungen an ein großes Jubiläum – Jubiläums- und Dokumentarfilm mit Zeitzeugen (2025)“ zum ersten Mal. Beginn der Filmpremiere ist am Samstag, 28. Februar, um 19 Uhr, Tickets kosten acht Euro für Erwachsene. Sie sind während der Öffnungszeiten im Bezirksamt erhältlich. Eine weitere Vorstellung des Films folgt am Sonntag, 1. März, um 16 Uhr.

Weitere Themen

Renninger bei Kika-Show: Der 13-Jährige Samuel erobert bei „Dein Song“ die Fernsehbühne

Renninger bei Kika-Show Der 13-Jährige Samuel erobert bei „Dein Song“ die Fernsehbühne

Samuel Höss aus Renningen spielt mit 13 Jahren schon vier Instrumente – und zeigt jetzt bei „Dein Song“ von Kika im TV, welches Talent er auch als Singer-Songwriter hat.
Von Sophia Herzog
Ehningen: Grünes Licht für größere Schulmensa

Ehningen Grünes Licht für größere Schulmensa

Der Gemeinderat hat dem Vorentwurf zur Erweiterung der Mensa an der Friedrich-Kammerer-Schule zugestimmt. Geplant sind 148 zusätzliche Sitzplätze.
Von Veronika Andreas
Bürgermeisterwahl in Friolzheim: Sitran Sidar Senol fordert den Amtsinhaber heraus

Bürgermeisterwahl in Friolzheim Sitran Sidar Senol fordert den Amtsinhaber heraus

Die 34-Jährige bewirbt sich als Bürgermeisterin in Friolzheim. Sie hat klare Vorstellungen, setzt auf Transparenz – hat aber keine Zeit für ein Gespräch mit unserer Redaktion.
Von Brunhilde Arnold
Altbausanierung in Böblingen: 72 Jahre altes Haus verwandelt sich in modernes Kleinod

Altbausanierung in Böblingen 72 Jahre altes Haus verwandelt sich in modernes Kleinod

Sarah Dittmer und Fabian Leinz hätten einfach neu bauen können. Wollten sie aber nicht. Stattdessen haben sie mit Architekt Michael Hanka ihr altes Haus in ein modernes verwandelt.
Von Anke Kumbier
Eis-Triumph aus Weil der Stadt: Deutschlands bestes Bacio-Eis: Italienische Fachjury ist begeistert

Eis-Triumph aus Weil der Stadt Deutschlands bestes Bacio-Eis: Italienische Fachjury ist begeistert

Die Eismacherin Antonella Leitao aus Weil der Stadt hat beim Wettbewerb „Gelatissimo“ triumphiert. Was macht das preisgekrönte Eis von ihr so unwiderstehlich?
Von Brunhilde Arnold
Sicherheit in Böblingen: CDU will Videoüberwachung am Bahnhof

Sicherheit in Böblingen CDU will Videoüberwachung am Bahnhof

Beim Thema Sicherheit steht der Böblinger Bahnhof häufig im Fokus. Schon länger will die CDU dort Videoüberwachung haben. Dank einer Gesetzesänderung ist dies jetzt leichter möglich.
Von Robert Krülle
Nachruf auf Helmut Wolf: Böblingens „kargen musikalischen Acker“ brachte er zum Blühen

Nachruf auf Helmut Wolf Böblingens „kargen musikalischen Acker“ brachte er zum Blühen

Der frühere Böblinger Kirchenmusikdirektor Helmut Wolf ist gestorben. Seine Leistungen wirken im lokalen Kultur-und Kirchenleben bis heute nach.
Von Ulrich Köppen
Auf Autobahn 8 bei Leonberg: Drängler-Alarm: Erst rechts überholt, dann an Ampel handgreiflich geworden

Auf Autobahn 8 bei Leonberg Drängler-Alarm: Erst rechts überholt, dann an Ampel handgreiflich geworden

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der auf der Autobahn einen 36-jährigen Autofahrer genötigt und später an der Abfahrt Leonberg-Ost körperlich angegangen haben soll.
Von Marius Venturini
Gemeinderat Schönaich: CDU/FWV-Anträge sorgen für heftige Diskussionen

Gemeinderat Schönaich CDU/FWV-Anträge sorgen für heftige Diskussionen

Kurz vor dem Beschluss des Schönaicher Haushalts hat die CDU/FWV-Fraktion nochmals die Hacken in den Boden gehauen. Das kam nicht bei allen gut an.
Von Melissa Schaich
Einbruch bei der Gewerbesteuer: Böblingen muss drastisch sparen

Einbruch bei der Gewerbesteuer Böblingen muss drastisch sparen

Der Einbruch der Gewerbesteuern trifft viele Kommunen hart – auch die Stadt Böblingen. Im laufenden Jahr werden wohl 40 Millionen Euro weniger eingenommen. Das bedeutet: sparen.
Von Robert Krülle
