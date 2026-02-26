Wochenendtipps für Böblingen Ein Blick nach vorn und einer zurück
Am Wochenende präsentieren die Forscher der Zukunft ihre Werke, während Dagersheim sich auf sein Jubiläumsjahr besinnt. Sindelfingen soll derweil ein Licht aufgehen.
„Frühling lässt sein blaues Band, wieder flattern durch die Lüfte.“ So würde Eduard Mörike wohl das Wetter derzeit beschreiben. Nach wochenlanger Kälte, Schnee und Regen lacht die Sonne mal wieder vom Himmel und auch die Wollhandschuhe können endlich im Schrank bleiben. Wen es am Wochenende trotzdem nicht in Garten, Wald oder Feld zieht, für den ist im Kreis Böblingen so einiges geboten.