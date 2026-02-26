Wochenendtipps für Böblingen: Ein Blick nach vorn und einer zurück

„Frühling lässt sein blaues Band, wieder flattern durch die Lüfte.“ So würde Eduard Mörike wohl das Wetter derzeit beschreiben. Nach wochenlanger Kälte, Schnee und Regen lacht die Sonne mal wieder vom Himmel und auch die Wollhandschuhe können endlich im Schrank bleiben. Wen es am Wochenende trotzdem nicht in Garten, Wald oder Feld zieht, für den ist im Kreis Böblingen so einiges geboten.

Los geht es bereits am Freitag, 27. Februar, wenn 99 Kinder und Jugendliche in der Sindelfinger Stadthalle ihre wissenschaftlichen Arbeiten präsentieren. Der Regionalwettbewerb Mittlerer Neckar von „Jugend forscht“ steht in diesem Jahr unter dem Motto „Maximale Perspektive“. Wer möchte, ist von 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr eingeladen, zu begutachten, wie die jungen Teilnehmer dieses Motto umgesetzt haben.

Sindelfingen soll hell erstrahlen

Am Samstag, 28. Februar, lassen die Omas gegen Rechts und das Bündnis buntes Sindelfingen ihre Stadt dann im Glanz unzähliger Lichter erstrahlen. „Licht an für Demokratie - Sindelfingen leuchtet“ heißt ihre Lichteraktion, die in 20 Städten landesweit stattfindet und ein Zeichen für Demokratie und Menschenrechte und gegen Rechtsextremismus, Rechtspopulismus, Hetze und Gewalt setzen soll. Los geht es um 18 Uhr, Treffpunkt ist beim Glockenturm vor dem Sindelfinger Rathaus. Die Teilnehmer sollen Leuchtkörper, LED-Lichter und Laternen mitbringen.

Dagersheim blick zurück auf das Jubiläumsjahr

Derweil wirft Dagersheim einen Blick zurück und erinnert sich an die Highlights der Veranstaltungsreihe „950 Jahre Dagersheim“. Dazu wird die Festhalle in einen Kinosaal verwandelt. Ortsvorsteher Hendrik Queck, Projektleiterin Melanie Häußler sowie die Projektgruppe laden die Bürger zu zwei Tagen Filmgenuss, Rückblicken auf vergangene Zeiten und Erinnerungen an das Jubiläumsjahr 2025 ein. Dabei läuft auch der rund 70-minütige Film „Erinnerungen an ein großes Jubiläum – Jubiläums- und Dokumentarfilm mit Zeitzeugen (2025)“ zum ersten Mal. Beginn der Filmpremiere ist am Samstag, 28. Februar, um 19 Uhr, Tickets kosten acht Euro für Erwachsene. Sie sind während der Öffnungszeiten im Bezirksamt erhältlich. Eine weitere Vorstellung des Films folgt am Sonntag, 1. März, um 16 Uhr.