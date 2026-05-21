Pfingsten im Kessel – und das bedeutet: extra lang feiern, extra viel erleben! Von Rooftop-Pilates, über vegane Streetfood-Stände bis hin zu Techno-Nächten und kreativen Workshops ist alles dabei. Dazu gibt’s Tatort unter freiem Himmel, Flohmärkte und sogar ein Blind Date mit Hunden aus dem Tierschutz. Unsere 17 Tipps für ein Wochenende, das ihr so schnell nicht vergesst!

Dare to be schräg!

Noch bis zum 22. Mai verwandelt sich die Schräglage in eine Bühne für kreative Talente aus ganz Baden-Württemberg. Beim ADC Creative Club präsentieren junge kreative Köpfe ihre ersten eigenen Projekte – egal ob Film, Magazin oder Sound-Installation. Mit dabei: Q&A, Werkschau und tägliche DJ Acts. Der Mittwoch steht als Women’s Day ganz im Zeichen weiblicher Kreativität. Am Donnerstag gibt’s von 16–18 Uhr einen Mappen- und Portfoliocheck durch erfahrene Kreative. Der Eintritt ist frei!

ADC Creative Club, Schräglage,Hirschstr. 14, Stuttgart-Stadtmitte, 19.–22.5., täglich 19-23 Uhr

Rooftop Pilates

Ihr wollt euer Wochenende mit wunderschöner Aussicht starten? Auf dem Rooftop der Wolfram Bar erwarten euch exklusive Pilateseinheiten mit Blick über die Dächer der Stadt – ganz ungestört, bevor die Bar öffnet. Kräftigende Übungen für die Körpermitte treffen auf fließende Bewegungen für mehr Stabilität, Haltung und Leichtigkeit. Im Anschluss könnt ihr noch auf einen Drink bleiben. Eine eigene Yogamatte muss mitgebracht werden. Tickets gibt’s für 17 Euro.

Rooftop Pilates, Wolfram Bar & Terrace (Eingang über JAZ in the City Hotel), Wolframstr. 41, Stuttgart-Stadtmitte, 22.5., 17-18 Uhr

Crochet Bag Workshop

Ihr möchtet nach der Arbeit nicht einfach nur auf die Couch, sondern den Freitag bewusst ausklingen lassen? Im Crochet Bag Workshop häkelt ihr Schritt für Schritt eure eigene SUDA Bag (small) aus T-Shirt Garn – ganz ohne Vorkenntnisse. In entspannter Atmosphäre mit Drinks, Snacks und guten Gesprächen entsteht nicht nur eure eigene Tasche, sondern auch ein kreativer Ausgleich zum Alltag. Alle Materialien inklusive! Tickets gibt’s für 60 Euro (Zahlung vor Ort in bar). Anmelden könnt ihr euch per Instagram @crochetclub.aj oder Mail: crochetclubaj@gmail.com.

Crochet Bag Workshop, Die Räuberhöhle, Gutbrodstr. 42, Stuttgart-West, 22.5., 17-21 Uhr

Dschungelglas Workshop

Dieses Wochenende wird ganz schön kreativ! Im Dschungelglas Workshop lernt ihr unter Anleitung, wie ein Flaschengarten funktioniert, welche Pflanzen sich eignen und worauf es beim Aufbau ankommt. Schritt für Schritt bepflanzt ihr ein ca. 5-Liter-Glas mit tropischen Pflanzen. All inclusive: Glasgefäß, hochwertiges Substrat, Drainage, Pflanzenauswahl, Anleitung und Pflegehandout. Tickets gibt’s für 85 Euro.

Dschungelglas Workshop, Kesselgut, Breite Str. 4, Stuttgart-Stadtmitte, 22.5., 19-21 Uhr

LØU live

Come through queers! Die genre-fluid Singer-Songwriterin LØU findet die perfekte Balance zwischen cinematic Dream Pop und hochvoltiger Elektronik – hard und soft, funny und sad, analog und elektronisch. Ihre Songs erkunden das Chaos und die Schönheit dieser Welt, verwoben mit ihrer eigenen queeren Identität und Female Empowerment. Raw, restless und unerschrocken verletzlich – mit einem Augenzwinkern ironischer Selbstreflexion. Der Eintritt ist frei!

LØU live, Utiopia Kiosk, Lazarettstr. 5, Stuttgart-Stadtmitte, 22.5., 20 Uhr

Block Vier feiert

Beim Stallfest im Block Vier erwarten euch Bierwagen, Cocktail-Bar, Longdrink-Bar, Photobooth, Streetfood und mehrere Dance-Floors! Mit dabei: Techno (hosted by NOX Kollektiv mit Sid Porwal, Lensch B2B Louki, Rayn und Maurb), Hip-Hop (DJ Lukkes und Zizou) sowie Mixed Music (Tidey, lucacram und DJ EEMA). Rein kommt ihr für 8 Euro.

Stallfest, Block Vier, Schellingstr. 24, Stuttgart-West, 22.5., 20 Uhr

Deep Frequencies Techno

Deep Frequencies übernimmt am Freitagabend das Romy S. und bringt den Techno zurück zu seinen Wurzeln – roh, direkt und körperlich. Mit dabei: Spacenavigator (Underground Kollektiv Radio) für eine interstellare Reise durch treibende Basslines und hypnotische Hooks. Und Ba TMan (zuurii) sorgt dafür, dass die Temperatur auf dem Dancefloor den Siedepunkt erreicht. Schnappt euch eure Friends und tanzt gemeinsam durch die Nacht. Für 10 Euro kommt ihr rein.

Deep Frequencies, Romy S., Lange Str. 7, Stuttgart-Stadtmitte, 22.5., 23 Uhr

Panopticum Blindflug

Kein Kurs, kein Ziel, nur Augen zu und durch die Nacht tanzen – das erwartet euch beim Blindflug dieses Wochenende. Die Lerche22 wird dafür zur Startbahn. Panopticum entführt euch auf zwei Floors, die in verschiedene Richtungen ziehen. Mit seiner unnachgiebigen Fusion aus Monotonie und aufbrausender Euphorie gibt Lampe den Aufwind. Die Panopticum Residents und lokale Supports gleiten mit euch durch die Nacht. Doch Blindflug begint vor dem ersten Beat: Ab 20.15 Uhr gibt’s eine Kino-Vorführung von Sirat. Film gucken und feiern – klingt nach einer perfekten Kombi, oder?

Panopticum Blindflug, Lerche 22, Königstr. 22, Stuttgart-Stadtmitte, 22.5., 23-6 Uhr, Kino ab 20.15 Uhr

Tatort-Premiere unter freiem Himmel

Der Festivalauftakt des SWR Sommerfestival startet mit einer Tatort-Premiere unter freiem Himmel! Ein neuer Fall für die Stuttgarter Ermittler Lannert (Richy Müller) und Bootz (Felix Klare): Ein toter Mann im Steinbruch, ein verschwundener Wagen und zwei junge Frauen, deren Leben enger miteinander verknüpft ist, als zunächst erkennbar. „Tatort – Lucys Geburtstag“ verspricht packende Unterhaltung auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Tickets gibt’s für 18 Euro.

SWR Sommerfestival, Tatort-Premiere, Schlossplatz Stuttgart, 22.5., 20.30 Uhr

Flohmarkt

Am Samstag heißt es wieder Wecker stellen, denn der frühe Vogel fängt den besten Vintage-Schatz! Beim Flohmarkt auf dem Cannstatter Wasen könnt ihr stöbern, feilschen und vielleicht das ein oder andere Stück finden, von dem ihr gar nicht wusstet, dass ihr es sucht. Der Eintritt ist frei!

Flohmarkt Cannstatter Wasen, Parkplatz P9, Mercedesstr., Stuttgart-Bad Cannstatt, 23.5., 9-16 Uhr

Cake Art Workshop und Brunch

Erlebt ein Kreativ-Event, das Genuss und Ästhetik verbindet: Im Cake Art Workshop taucht ihr in die Welt des veganen Tortendesigns ein und verwandelt eigene Torten in ein individuelles Kunstwerk – intuitiv, kreativ und ganz nach eurem Stil. Mit dabei: Cake Artists Amelie und Mariia, ein liebevoll ausgearbeitetes Rezeptheft, alle Materialien und ein Brunchbuffet inklusive Kaffee und Softdrinks. Tickets gibt’s für 59 Euro.

Cake Art Workshop und Brunch, Heaven’s Food Factory, Theodor-Heuss-Str. 26, Stuttgart-Stadtmitte, 23.5., 10-13 Uhr

Vegan Street Days

Am Pfingstwochenende verwandeln sich der Pariser Platz und der Stockholmer Platz in ein veganes Paradies! Bei den Vegan Street Days erwarten euch rein vegane Foodtrucks und Verkaufsstände, vielseitige Musikacts und Info-Beiträge auf der Bühne und eine Tombola. Nachhaltige Küche trifft auf Musik, Kunst und entspannte Festival-Vibes. Am Samstag gibt’s besondere Konzert-Highlights! Der Eintritt ist frei.

Vegan Street Days, Pariser Platz und Stockholmer Platz, Stuttgart-Stadtmitte, 23.5., 13-22 Uhr + 24.5., 11-19 Uhr

Perlenabend in der Räuberhöhle

Neue Leute kennenlernen und dabei kreativ sein? In entspannter Atmosphäre gestaltet ihr mit hochwertigen, wasserfesten Perlen bis zu zwei individuelle Schmuckstücke. Zur Auswahl stehen Kette, Armband, BAG Charm, Birkenstock Charms und mehr. Und keine Angst: Vorerfahrung braucht ihr keine - ihr werdet bei jedem Schritt begleitet. Für 30 Euro könnt ihr mitbasteln.

Perlenabend, Räuberhöhle, Gutbrodstr. 42, Stuttgart-West, 23.5., 16-17.30 Uhr

EhrenNight Afterparty

Wusstet ihr das schon? Am Sonntag ist Ehrentag, ein deutschlandweiter Mitmachtag für Engagement und Demokratie. Nach der Veranstaltung des Bündnis Demokratie am Feuersee (15–17 Uhr) geht’s ab 17 Uhr zur EHRENnight Afterparty ins Onlyfriends. Mit Musik und Drinks soll die Demokratie gefeiert werden. Der Eintritt ist frei!

EhrenNight Afterparty, Onlyfriends, Hauptstätterstr. 59a, Stuttgart-Stadtmitte, 23.5., 17-23.45 Uhr

Bark Date – Best Date Ever!

Achtung Crush-Potenzial! Am Sonntag findet wieder das beliebte Bark Date statt. Hier trefft ihr bis zu 30 tolle Hunde aus dem Tierschutz und lernt sie ganz entspannt im Park kennen. Ob klein, groß, jung oder wuschelig – hier zählt der Charakter, und vielleicht funkt es ja direkt beim ersten Date. Die Hunde tragen ein rotes Halstuch mit der Aufschrift „adopt me“. Du hast dein Herz verloren? Dann kannst du dich zu einem zweiten Date verabreden und in aller Ruhe über eine Adoption sprechen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, der Eintritt ist frei!

Bark Date, Verein der Hundefreunde Weilimdorf, Gerlingerstr. 49, Stuttgart-Weilimdorf, 24.5., 11-13 Uhr

Trabanten x Razzia pres. Rambazamba

Am Montag ist frei! Das bedeutet natürlich: Auch am Sonntag wird bis spät in die Nacht gefeiert. Eure Adresse dafür: Fridas Pier. Rambazamba ist ein Tag voller Möglichkeiten und eine Nacht ohne Limit. Zwischen flimmernden Workshops, spannenden Begegnungen und kollektiver Kreativität verschwimmen die Grenzen zwischen gestalterischer Kunst und Musik. House, Progressive, Breaks und Techno auf zwei Floors – hier wird nicht nur gefeiert, sondern gemeinsam erschaffen. Mit dabei: Kiosk, Workshops und viele Überraschungen. Let’s meet where everyone is welcome! Tickets gibt’s ab 12 Euro. Gefeiert wird bis 5 Uhr morgens.

Rambazamba, Fridas Pier, Uferstr. 107, Stuttgart-Wangen, 24.5., 15 Uhr