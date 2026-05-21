Langes Wochenende, lange Liste! Crochet Bag Workshop, Pilates, Techno, Tatort, veganes Food, Perlenabend, Hunde-Date und vieles mehr. Unsere 17 Highlights für euer Pfingstwochenende.
21.05.2026 - 12:16 Uhr
Pfingsten im Kessel – und das bedeutet: extra lang feiern, extra viel erleben! Von Rooftop-Pilates, über vegane Streetfood-Stände bis hin zu Techno-Nächten und kreativen Workshops ist alles dabei. Dazu gibt’s Tatort unter freiem Himmel, Flohmärkte und sogar ein Blind Date mit Hunden aus dem Tierschutz. Unsere 17 Tipps für ein Wochenende, das ihr so schnell nicht vergesst!