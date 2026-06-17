Hitze-Wochenende im Kessel: Workshops, Ausstellungen, Flohmärkte und Partys warten auf euch. Zu schade fürs Freibad! Hier sind unsere 16 Tipps.
17.06.2026 - 18:00 Uhr
Seid ihr bereit für das Hitze-Wochenende? Das Programm, das der Kessel die nächsten Tage zu bieten hat, ist eindeutig zu schade, um den ganzen Tag im Freibad zu liegen (würden wir aber verstehen). Von kollektivem Zeichnen, das Teil einer internationalen Ausstellung wird, über queere Lesungen und wichtige Workshops bis hin zu einer Party, die eine eurer Kindheitsheldinnen feiert – langweilig wird es garantiert nicht.