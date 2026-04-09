Von Morning Yoga über Street Art bis zur queeren Pop-Nacht: Der Kessel verwöhnt dieses Wochenende mit Kultur, Party und entspannten Vibes. Hier sind unsere 14Tipps.
09.04.2026 - 13:24 Uhr
Na? Fällt es euch bei dem schönen Wetter auch so schwer, die Füße still zu halten? Fühlen wir! Wie gut, dass das Wochenende vor der Tür steht. Das Programm, was Stuttgart für die nächsten Tage zu bieten hat, kann sich sehen lassen: Ob ihr entspannt in den Tag startet, durch die Nacht tanzen oder neue Leute kennenlernen wollt – der Kessel hat auch dieses Wochenende wieder alles, was das Herz begehrt. Von Yoga über Street Art bis hin zu House-Beats und Bingo und Speed Dating ist alles dabei.