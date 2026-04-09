Von Morning Yoga über Street Art bis zur queeren Pop-Nacht: Der Kessel verwöhnt dieses Wochenende mit Kultur, Party und entspannten Vibes. Hier sind unsere 14Tipps.

Na? Fällt es euch bei dem schönen Wetter auch so schwer, die Füße still zu halten? Fühlen wir! Wie gut, dass das Wochenende vor der Tür steht. Das Programm, was Stuttgart für die nächsten Tage zu bieten hat, kann sich sehen lassen: Ob ihr entspannt in den Tag startet, durch die Nacht tanzen oder neue Leute kennenlernen wollt – der Kessel hat auch dieses Wochenende wieder alles, was das Herz begehrt. Von Yoga über Street Art bis hin zu House-Beats und Bingo und Speed Dating ist alles dabei.

Also: Handy weg, Lieblingsmenschen geschnappt und los geht’s ins Wochenende!

TYME lädt ein: Kaffee, Design und good vibes

Fabi und Samuel von TYME laden im neuen Juni Essentials Café zu einem Abend voller Stil, gutem Kaffee und inspirierenden Gesprächen ein. Von 16.30 bis 20 Uhr erwarten euch sorgfältig ausgewähltes Design, besondere Möbel und entspannte Sounds vom DJ. Perfekt, um neue Leute kennenzulernen und den Abend entspannt ausklingen zu lassen. Der Eintritt ist frei!

TYME, Juni Essentials, Schulstr. 7, Stuttgart-Stadtmitte, 10.4., 16.30-20 Uhr

Comedy LAB

Lust auf Lachen? Das Comedy Laboratory in der Nobby Bar bringt frischen Wind auf die Bühne – von Impro über Roasts bis zu haltlosem Lachen ist alles dabei. Ob etablierte Stand-Up-Comedians oder blutige Anfänger:innen – hier kann jeder neue Witze testen und für Lacher sorgen. Die Show findet auf Englisch statt, der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Die Plätze sind begrenzt, also schnell sein!

Comedy LAB, Nobby Bar, Marienstr. 3b, Stuttgart-Süd, 10.4., 20-22 Uhr

Kuschel Party Workshop

Umarmungen und achtsame Berührungen sind überlebenswichtig – das weiß Kuscheltherapeut Horst Emrich. In seinem dreistündigen Workshop könnt ihr in einem sicheren Rahmen lernen, wie körperliche Nähe Stress reduziert, Glückshormone freisetzt und das Wohlbefinden steigert. Perfekt für alle, die mehr Nähe im Leben suchen. Tickets gibt’s ab 17 Euro.

Kuschel Party Workshop, Asana Ganesha Yoga Schule, Rosenbergstr. 50/1, Stuttgart-West, 10.4., 19-22 Uhr

The Heated Rivalry Night

Hallyu-Fans und BookTok-Liebhaber:innen aufgepasst! Beim HUDCON wird die Welt eures Lieblings-Hypes Realität. Mit iconic Heated Rivalry-Visuals auf dem Screen, dem offiziellen Soundtrack und den besten queeren Pop-Anthems wird die Lerche am Freitagabend zur Fan-Arena. Pure Cottage-Vibes, knisternde Chemie und jede Menge Fan-Energy garantiert. Das wird heißer als ein MLH Championship!

HUDCON, Lerche 22, Königstr. 22, Stuttgart-Stadtmitte, 10.4., 22 Uhr

Headless in der Schräglage

Bandshirt an und einmal durchschwitzen bitte! Bei Headless in der Schräglage gibt’s die härteren Klänge aus Punk, Alternative und Nu Metal. Die DJs mischen Klassiker von Green Day über Slipknot bis System Of A Down und bringen die Chucks zum Glühen. Ekstase und Muskelkater inklusive! Tickets kosten 13,90 Euro.

Headless, Schräglage, Calwer Str. 21a, Stuttgart-Stadtmitte, 11.4., 23 Uhr

Morning Yoga im Fietsen

Samstag, 10 Uhr – und statt Kater auszuschlafen gibt’s kraftvolle Yoga-Vibes! Bei der Morning Vinyasa Stunde im Fietsen erwartet euch ein dynamischer Flow, der Kraft und Entspannung perfekt verbindet. Dehnende und öffnende Haltungen treffen auf lebendige Sequenzen – perfekt, um den Körper zu aktivieren und gleichzeitig runterzukommen. Danach könnt ihr bei einem Café, Frühstück oder Smoothie entspannt ins Wochenende gleiten. Eigene Matte mitbringen nicht vergessen! Tickets gibt’s für 17 Euro.

Morning Yoga, Fietsen, Silberburgstr. 84, Stuttgart-West, 11.4., 10-11 Uhr

Street Art Festival

Am Samstag wird das Dorotheen Quartier von 11 bis 20 Uhr zum urbanen Erlebnisraum für Kunst, Musik und Genuss. Mitten in der Stadt könnt ihr beim Street Art Festivalr eure eigenen kreativen Spuren hinterlassen. Während DJ Johnny Leoni mit seinen Sounds den Rhythmus vorgibt, entsteht gemeinsam mit Künstler Romulo Kuranyi ein einzigartiges Kunstwerk auf einem 2,5 Meter großen Pinsel – und ihr dürft mitmachen! Dazu gibt’s Food und Drinks von Lavabelle, ve Vinobar, Jigger & Spoon und Junic. Der Eintritt ist frei!

Street Art Festival, Dorotheen Quartier, Dorotheenstr. 4, Stuttgart-Stadtmitte, 11.4., 11-20 Uhr

Mädchenflohmarkt

Vintage-Liebhaber:innen aufgepasst! Der Beauty Jungle Mädchenflohmarkt kommt nach Feuerbach und bringt kuratierte Vintage-Schätze und hochwertige Frauenmode zusammen. Hier findet ihr ausgewählte Secondhand-Highlights, Marken, Designerstücke und, und, und. Für 5 Euro kommt ihr rein.

Mädchenflohmarkt, Festhalle Stuttgart-Feuerbach, Stuttgarter Str. 118, Stuttgart-Feuerbach, 11.4., 13-17 Uhr

Speed Dating für Freundinnen

Neu in Stuttgart oder einfach Lust auf neue Freundinnen? Beim Speed Dating Event „Hey Soulmate“ lernt ihr bis zu 19 andere Frauen kennen – 10 davon im direkten 1:1-Gespräch. 7 Minuten pro Runde, genug um zu spüren, ob die Vibes stimmen. Danach geht’s beim Get Together entspannt weiter. Inklusive: Ein Getränk, ein Stück Kuchen und liebevoll gestaltete Visitenkarten. Auf euch wartet ein Safe Space für echte Gespräche und neue Freundschaften! Tickets gibt’s für 25 Euro.

Hey Soulmate, Café siebenundsechzig, Senefelderstr. 67, Stuttgart-West, 11.4., 15.30-18 Uhr

Laut & Kantig Party

Nach einer kurzen Pause kehrt die Laut & Kantig Party (ehemals DASDING Lautstark-Party) am Samstag zurück in den Kessel! Die frühere SWR-Moderatorin Christiane Falk, die seit vielen Jahren beim rbb in Berlin arbeitet, legt im Goldmarks auf. Ihr Mix: Indie, Alternative, Punk, Stoner Rock, Post Punk und auch Metal. Von Foo Fighters über Arctic Monkeys bis System Of A Down – hier ist Platz für alle, die Bock haben zu feiern, zu tanzen und auch mal zu pogen.

Laut & Kantig Party, Goldmarks, Marktstr. 1, Stuttgart-Stadtmitte, 11.4., 22 Uhr

Lovepop

Aktueller Pop und queer gefeierte Classics stehen bei der Lovepop im Mittelpunkt. Der Braunschweiger DJ Luca Mahone reist extra an und bringt seinen Mix aus Pop, Dance, Black, House und Queer Classics mit. Bekannt aus der queeren Clubbing-Szene, steht er zum ersten Mal bei der Lovepop in Stuttgart hinter den Decks. Jeder ist willkommen! Tickets im Vorverkauf gibt es ab 11 Euro.

Lovepop, Romy S., Lange Str. 7, Stuttgart-Stadtmitte, 11.4., 23-5 Uhr

Toy Tonics Jam in der Lerche

Ein Abend für alle, die House nicht nur hören, sondern fühlen: Toy Tonics Jam bringt ihren unverwechselbaren Mix aus Y2K-Optimismus, guter Laune und kreativer Clubkultur am Samstagabend in die Lerche. Was als kleine Underground-Gathering begann, ist mittlerweile zur kulturellen Kraft geworden – phone-free, voller good vibes und für alle, die Kunst, Design und DIY-Fashion lieben. Kapote, Arpy Brown, Kiti Arsa und Feely sorgen für einen Vibe, der mehr ist als eine Party. Nichts wie hin da!

Toy Tonics Jam, Lerche 22, Königstr. 22, Stuttgart-Stadtmitte, 11.4., 23-5 Uhr,

Feuersee Open

Ab jetzt kann der Sonntagnachmittag wieder auf der grünen Oase mitten im Stuttgarter-Westen verbracht werden: Die Feuersee Open gehen in die zweite Runde. Auf dem ehemaligen W&W-Gelände direkt am Feuersee erwarten euch 15 Bahnen Minigolf, Tischtennis, Tischkicker, Cornhole und ein angeschlossener Biergarten mit Eis, Snacks und kühlen Drinks. Das Gelände ist mit Holzhackschnitzeln ausgelegt und versprüht echtes Sommer-in-der-Natur-Feeling – nur eben mitten in der Stadt. Der Eintritt ist frei!

Feuersee Open, Feuersee Open, Johannesstr. 64, Stuttgart-West, 12.4., 12-22 Uhr

Music meets Bingo

Schrille Sounds, schräge Kugeln und eine Drag Queen mit jeder Menge Charme – das ist Music Bingo mit May B. Ann Weirdo und Pinky ProMiss! Freut euch auf knallbunte Bingo-Runden mit wechselnden Musikgenres, echten Gewinnen und jeder Menge Spaß. Ein queerer Safe Space, in dem sich jeder wohlfühlen kann! Der Eintritt ist frei.

Music meets Bingo, Uhu Bar, Leonhardtsstr. 4, Stuttgart-Stadtmitte, 12.4, 18.30-21 Uhr