Der Kessel brennt – und das nicht nur wegen der Sonne! Dieses Wochenende ist wieder einiges los: Festival, Open-Airs, Flohmärkte, Comedy, Empowerment und mehr. Unsere 11 Tipps.

Seid ihr bereit für das Hitze-Wochenende? Das Programm ist eindeutig zu schade, um den ganzen Tag nur im Freibad zu liegen (obwohl das natürlich verlockend ist!). Von chilligen Open-Airs und Nachtflohmärkten über spannende Konzerte und Comedy bis hin zu Female Empowerment und nachhaltigen Festen – der Kessel hat einiges auf Lager. Schnappt eure Friends, packt die Sonnencreme ein und lasst euch das nicht entgehen! Hier kommen unsere Tipps.

Techtation Open-Air am Berliner Platz

House und Trance unter freiem Himmel – und das for free! Am Donnerstag verwandeln Futuromundo und Techtation den Berliner Platz in eine Open-Air-Tanzfläche. Von 17 bis 22 Uhr könnt ihr zu guten Beats in den Sommerabend starten. Aber: Der Eintritt ist zwar frei, ein Ticket braucht ihr aber trotzdem. Sonnencreme nicht vergessen und los geht's!

Techtation Open-Air, Berliner Platz, Stuttgart-West, 25.6., 17-22 Uhr

Palais Après

Wie lange haben wir darauf gewartet? Am Donnerstag wird endlich wieder auf der legendären Treppe vor dem Stadtpalais getanzt. Dieses Mal haben Tamara Wirth und Bernd Affleck die Decks im Griff – beide bekannt für ihre wahnsinnig gut selektierten Sets. House Music at its best! Der Eintritt ist wie immer kostenlos. Deshalb: früh da sein lohnt sich!

Palais Après, StadtPalais, Konrad-Adenauer-Str. 2, Stuttgart-Mitte, 25.6., 18–22 Uhr

DJ Picknick und Nachtflohmarkt

Ihr wollt entspannt ins Wochenende starten? Dann ab zum DJ Picknick auf dem Diakonissenplatz. Von 16 bis 21 Uhr gibt's dort am Freitag House- und Trance-Sounds unter freiem Himmel. Packt eure Picknickdecke ein, bringt eure Friends mit und macht es euch gemütlich – um die Musik kümmern sich die DJs. Nach dem Picknick geht's nahtlos weiter: Ab 18 Uhr steigt im Kulturbunker der Nachtflohmarkt mit noch mehr Musik, Drinks, besonderen Ständen, Tattoos und Piercings, Tooth Gems und leckeren Snacks. Für zwei Euro kommt ihr rein.

DJ Picknick und Nachtflohmarkt, Diakonissenplatz, Stuttgart-West, 26.6., 16–23 Uhr

Lesbian* Bar

Diesen Freitag heißt es wieder: Willkommen in der Lesbian* Bar! Im Utopia Kiosk erwartet euch ein Safe Space mit queeren Beats, entspannter Stimmung und einer Community, in der ihr ganz ihr selbst sein könnt. Der Eintritt ist wie immer frei.

Lesbian Bar*, Utopia Kiosk, Lazarettstr. 5, Stuttgart-Mitte, 26.6., 18 Uhr

Songslam

Habt ihr schonmal etwas von Songslam gehört? Im Kulturzentrum Merlin treten am Freitagabend vier mutige Songwriter:innen mit selbstgeschriebenen Songs gegeneinander an. Und wer gewinnt? Das entscheidet ihr! Das Publikum bildet die Jury und kürt den oder die Gewinner:in, die mit dem goldenen Blumentopf nach Hause geht und sich einen Platz im Jahresfinale sichert. Euch erwartet ein Abend voller Live-Musik, Spannung und Überraschungen. Für 14 Euro seid ihr dabei.

Songslam, Kulturzentrum Merlin, Augustenstr. 72, Stuttgart-West, 26.6., 20 Uhr,

Anissa Loucif mit „Mach nicht so auf teuer“

Als Narkoseärztin weiß Anissa Loucif, wie sie die Leute zum Einschlafen bringt – mit ihrer Comedy beweist sie das Gegenteil! In ihrem ersten Soloprogramm „Mach nicht so auf teuer" liefert sie treffsichere und bitterböse Punchlines aus dem Leben als Muslima, Ärztin und frischgebackene Mutter in Berlin. Freut euch auf Stories aus dem OP, aus dem Wochenbett oder von Minder, der Dating-App für Muslime.

Anissa Loucif mit „Mach nicht so auf teuer“, Rosenau, Rotebühlstr. 109b, Stuttgart-West, 26.6., 20 Uhr

Kessel Festival

Stuttgart, are you ready?! Am Wochenende steigt das Kessel Festival und es gibt sogar noch Karten! Am Freitag startet die Hauptbühne um 16 Uhr mit Sokae, gefolgt von Carli (17 Uhr), den Lottery Winners (18.45 Uhr) und schließlich Headlinerin Nina Chuba (20.30 Uhr). Am Samstag geht's weiter mit Aaron (13 Uhr), Tiffany Aris (15 Uhr), Juli (17 Uhr), $oho Bani (19 Uhr) und zum Finale SDP (20.45 Uhr). Seid ihr dabei?

Kessel Festival, Cannstatter Wasen, Stuttgart-Bad Cannstatt, 26.6. + 27.6.

Hofflohmärkte in Stuttgart-Vaihingen

Nachbarschaft, Nachhaltigkeit und Viertelliebe – dafür stehen die Hofflohmärkte in Stuttgart. Am Samstag öffnen Anwohner:innen in Vaihingen ihre Höfe und Gärten und verkaufen Schätze, Gebrauchtes und Selbstgemachtes direkt vor der Haustür. Ganz Vaihingen macht mit und verwandelt sich in einen lebendigen Flohmarkt. Los geht's um 10 Uhr.

Hofflohmarkt, verschiedene Höfe in Stuttgart-Vaihingen, 27.6., 10–16 Uhr

Bitch Fest

Am Samstag verwandelt sich die Staatsgalerie in einen Ort für Female Empowerment, Gemeinschaft und ehrliche Gespräche. Das Bitch Fest ist kein Event für perfekte Lebensläufe oder Selbstoptimierung. Hier geht es um das echte Leben: mentale Gesundheit, Körper, Wut, Sichtbarkeit, Beziehungen und die Freiheit, unbequem sein zu dürfen. Mit dabei sind unter anderem Milka Loff Fernandes, Daya Shadee, Silvie Carlsson, Anja Heyelmann und Bahar. Freut euch auf Talks wie „Haltung ist kein Hashtag" oder „From Rage to Change", auf Workshops zu Stimme, Kreativität und Selbstbestimmung sowie auf Yoga, Tanzen, Craftivism und Live-Musik von Simona und Kim Hoss. Das Ticket kostet 89 Euro

Bitch Fest , Staatsgalerie Stuttgart, Konrad-Adenauer-Str. 30-32, Stuttgart-Mitte, 27.6., 10–20 Uhr

Zubrovka House Festival

House-Fans aufgepasst: Am Wochenende verwandelt sich der Mittlere Schlossgarten in eine Open-Air-Tanzfläche! Beim Zubrovka House Festival erwarten euch zwei Tage voller vielseitiger House-Sounds – von internationalen Clubklassikern bis zu frischen, überraschenden Sets. Von Samstagnachmittag bis Sonntagabend könnt ihr euch durch entspannte Beats treiben lassen, das Festivalfeeling genießen und die Sommervibes im Schlossgarten auskosten. Perfekt für alle, die gute Musik, Open-Air-Atmosphäre und lange Tanznächte lieben.

Zubrovka House Festival, Mittlerer Schlossgarten Stuttgart, Stuttgart-Mitte, 27.6., 14 Uhr – 28.6., 22 Uhr

NANA-Fest

Zukunft wird greifbar: Am Berger Plätzle zeigt das NANA-Fest am Sonntag, wie nachhaltiges Leben schon heute gelingen kann. Der MGV Stuttgart-Berg und der Unverpackt-Laden Wandel.Handel Plattsalat Ost feiern ihr fünfjähriges Bestehen und bringen ein neues Format in den Stuttgarter Osten. Von 14 bis 19 Uhr gibt's buntes Treiben: Fahrräder reparieren, Kleider tauschen, vegane Köstlichkeiten genießen – alles auf Spendenbasis. Der Eintritt ist frei!

NANA-Fest, Berger Plätzle, Rudolfstr. 26, Stuttgart-Ost, 28.6., 14–19 Uhr