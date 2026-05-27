Letzte Tänze in der Lerche, Lostboi Lino feiert „Lost Tape“ und 13 Stunden Hardcore auf Fridas Pier. Außerdem: Ein Mitsing-Event und außergewöhnliche Kunst. Das sind unsere Tipps.

Das letzte Wochenende im Mai hat’s nochmal in sich! Die Lerche 22 schließt für immer ihre Türen, Lostboi Lino feiert fünf Jahre „Lost Tape“ und auf Fridas Pier gibt’s 13 Stunden Musik unter freiem Himmel. Dazu: Outdoor-Yoga auf der Karlshöhe, kostenlose Open-Air-Vibes, eine Übernachtungs-Performance und jede Menge Gelegenheiten zum Mitsingen, Mitfeiern und Mitmachen.

Live Music Session mit Soulia

Die Tage werden länger, die Abende weicher – genau der richtige Moment für echte Bühnenmomente in Wohnzimmer-Atmosphäre! Bei der Live Music Session gehört die Bühne den Newcomer:innen. Soulia verbindet rhythmische Beats mit eingängigen Melodien zwischen Pop, RnB und HipHop – mal soulful, mal energiegeladen. Ihre Songs erzählen authentisch von Momenten zum Mitfühlen und Loslassen. Dazu bringt Oshín mit seinem funky Gitarrensound kraftvolle Grooves und gefühlvolle Melodien. Freut euch auf entspannte Afterwork-Vibes, gute Drinks und Musik, die direkt unter die Haut geht! Tickets gibt’s für 8 Euro.

Live Music Session mit Soulia, [anderthalb] bar, Königstr. 47 (Eingang Treppe runter, neben Proton), Stuttgart-Stadtmitte, 28.5., 20-21.30 Uhr

Eine Übernachtung mit O-Team

Ihr habt dieses Wochenende Lust auf etwas außergewöhnliches? Das O-Team lädt euch ein, die Nacht als Bühne für Musik, Licht und feine Gesten neu zu entdecken. In einem sorgfältig komponierten Ritual entfaltet sich über die Nacht hinweg eine Abfolge aus Prozessionen, Musik, Objekten, Licht, Gerüchen und leisen Handlungen. Während einige Gäste schlafen, setzt sich die Performance in ihren Träumen fort. Ein elfstündiges meditatives Ritual zwischen Objekttheater, Endlos-Konzert und bespielter Kunstinstallation – ein intimer Raum zwischen Wachen und Schlafen, der die Zeit stillstehen lässt. Die Vorstellung endet am nächsten Morgen mit einem gemeinsamen Frühstück. Für alle Teilnehmer:innen stehen Betten bereit. Tickets gibt’s ab 15 Euro.

Nachtstück N°9, Kunstverein Wagenhalle, Innerer Nordbahnhof 1, Stuttgart-Nord, 29.5., 21 Uhr - 30.5., 9 Uhr, Einlass 21 Uhr

Never Sleep x Hardcore Generators

13 Stunden durchfeiern? Das ist am Freitag auf Fridas Pier möglich! Gabber Eleganza und das Never Sleep-Label bringen einen intensiven Mix aus Hardcore, Gabber und Breakcore auf die Bühne! Gabber Eleganza ist das Projekt des italienischen Künstlers Alberto Guerrini, der die Energie der frühen Rave- und Hardcore-Kultur mit zeitgenössischer Kunst und elektronischer Musik verbindet. Zusammen mit Mino Luchena und XHL UNIT gibt’s brachialen, schnellen Sound – während es bereits ab 16 Uhr auf dem Oberdeck Open Air richtig zur Sache geht. Tickets gibt’s ab 15 Euro.

Never Sleep x Hardcore Generators, Fridas Pier, Uferstr. 107, Stuttgart-Wangen, 29.5., 16 Uhr - 30.5., 5 Uhr

Postdigitales Forschungslabor

In einer postdigitalen Gegenwart zwischen Optimierungsloops, kollektiven Sehnsüchten und spätkapitalistischer Bildproduktion besetzen zeitgenössische Künstler:innen die Halle 93 mit individuellen Positionen. Über drei Tage hinweg wird die Halle zum Forschungslabor für Performance, Sound, Malerei, DJ-Sets, installative sowie interaktive Arbeiten, in welchen Raumaneignung, Körper, Klang und Material aufeinandertreffen. Ein Ort zum Entdecken, Erleben und Eintauchen – für alle, die zeitgenössische Kunst abseits der Galerien suchen.

Radical Manifesting, Halle 93, Zeppelinstr. 6, Stuttgart-Nord, 29.-31.5., weitere Infos zu den Programmpunkten findet ihr hier >>>

Hits der 90er und 2000er zum Mitsingen

Schnappt euch eure Freund:innen und singt euch quer durch die 90er und 2000er! Beim großen SingAlong-Event warten Hits, die jede:r kennt, eine mitreißende Stimmung und jede Menge Spaß. Alle Songtexte werden auf einer großen Leinwand visualisiert, Mitsingen ist Pflicht! Von bekannten Songs aus Serien über alte Nummer-1-Hits bis zu gefühlvollen Balladen und rockigen Chartbreakern ist alles dabei. Dazu gibt’s interessante Fakten und Anekdoten vom Moderator. Perfekt, um in Erinnerungen zu schwelgen und neue Momente zu schaffen! Tickets gibt’s für 19 Euro.

SingAlong, Kulturquartier (Proton), Königstr. 49, Stuttgart-Stadtmitte, 29.5., 20-22 Uhr

Lerche 22-Closing

Dieses Wochenende heißt es goodbye Lerche 22. Seit dem Opening vergangenen Oktober hat sich der Club im Kellergewölbe des Marquardtbaus innerhalb kürzester Zeit zu einem lebendigen Treffpunkt für das Stuttgarter Nachtleben entwickelt. Zahlreiche Kollektive, Veranstalter:innen und Künstler:innen haben die temporäre Clublocation mit Leben gefüllt – mit langen Nächten, zwei Floors, Konzerten, neuen Formaten und unzähligen gemeinsamen Momenten. Am Freitag wird das Grand Closing gefeiert. Ein letztes Mal zusammen tanzen, erinnern, loslassen und diesen Ort gebührend verabschieden.

Lerche 22 – Grand Closing, Lerche 22, Königstr. 22, Stuttgart-Stadtmitte, 29.5., 22 Uhr - 30.5., 5 Uhr

Outdoor Vinyasa Yoga auf der Karlshöhe

Ihr wollt mit frischer Energie in den Samstag starten? Bei der Outdoor Vinyasa Stunde auf der Karlshöhe erwartet euch ein Flow, der die perfekte Balance aus Kraft und Entspannung bietet. Dehnende und öffnende Haltungen treffen auf dynamische, kraftvolle und lebendige Flows – und das alles mitten in der Natur. Die Stunde findet unterhalb des Biergartens statt. Denkt an eine eigene Matte! Tickets gibt’s für 17 Euro.

Outdoor Vinyasa Yoga, Karlshöhe, 30.5., 9.30-10.30 Uhr

One Year SYMB

Ein Jahr SYMB – und das wird gefeiert mit einem kostenlosen Open Air in der Waranga Bar! Mit soulful Sounds, smoothen Rhythmen und guter Energie den ganzen Tag. Von 16-22 Uhr läuft draußen Musik, ab 22 Uhr geht’s drinnen weiter. Mit dabei: FS Green(Amsterdam), Princesteph, Gachi und Devin. Der Eintritt ist frei!

One Year Symb, Waranga Bar, Kleiner Schlossplatz 15, Stuttgart-Stadtmitte, 30.5., 16-1 Uhr

Demokratie Unplugged: Kleidertausch, Workshops und DJ-Sets

Demokratie lebt vom Mitmachen, vom Zuhören, Diskutieren und gemeinsamen Handeln. Ab 18 Uhr öffnet der Kulturbunker am Samstag die Türen für einen Abend voller Begegnung, Kreativität und Austausch. Mit dabei: Kleidertausch (bring gut erhaltene Kleidung mit und entdecke neue Lieblingsstücke), Crochet & Talk (gemeinsam häkeln und ins Gespräch kommen, 18.30-21 Uhr), offene Gesprächsrunden über Demokratie, Vielfalt und gesellschaftliches Miteinander sowie DJ-Sets und entspannte Atmosphäre. Der Eintritt ist frei!

Demokratie Unplugged, Kulturbunker Stuttgart, Rosenbergstr. 23, Stuttgart-West, 30.5., ab 18 Uhr

5 Jahre Lost Tape

Lostboi Lino feiert fünf Jahre „Lost Tape“ mit einer intimen Show im Wizemann. Er bringt mit seiner Band das Album, mit dem alles begann, komplett auf die Bühne – und es wird wieder pink! „Lost Tape“ heißt: pogen, weinen, ausrasten, aus voller Kehle „Ich ruf ein Taxi aus Berlin“ mitgrölen. Neben Specials gibt’s die einmalige Chance, bisher noch nie gespielte Songs live zu erleben. Eine Show für alle, die zu „Gewitter“ geraucht, zu „Sie sagt“ gemosht oder bei „Männer 2.0“ einfach nur den Kopf genickt haben. Tickets gibt’s für 33,70 Euro.

Lostboi Lino – 5 Jahre Lost Tape, Im Wizemann, Quellenstr. 7, Stuttgart-Nord, 30.5., 20 Uhr