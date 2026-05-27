Letzte Tänze in der Lerche, Lostboi Lino feiert „Lost Tape“ und 13 Stunden Hardcore auf Fridas Pier. Außerdem: Ein Mitsing-Event und außergewöhnliche Kunst. Das sind unsere Tipps.
27.05.2026 - 13:34 Uhr
Das letzte Wochenende im Mai hat’s nochmal in sich! Die Lerche 22 schließt für immer ihre Türen, Lostboi Lino feiert fünf Jahre „Lost Tape“ und auf Fridas Pier gibt’s 13 Stunden Musik unter freiem Himmel. Dazu: Outdoor-Yoga auf der Karlshöhe, kostenlose Open-Air-Vibes, eine Übernachtungs-Performance und jede Menge Gelegenheiten zum Mitsingen, Mitfeiern und Mitmachen.