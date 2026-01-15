Neues Jahr, neues Glück? Ob beim Nachtflohmarkt ein neue Lieblingsteil oder beim Single-Barhopping vielleicht das große Liebesglück? Wir haben die besten Wochenendtipps für euch.
15.01.2026 - 09:08 Uhr
Die Stadt zeigt sich auch im neuen Jahr von ihrer vielfältigen Seite und bietet alles, was ein gutes Wochenende braucht. Für Filmfans, Nachtschwärmer:innen, Singles und Craft-Beer-Liebhaber:innen wird einiges geboten, denn Stuttgart leuchtet, lacht, feiert und entdeckt. Hier ist definitiv keine Langeweile angesagt! Wir navigieren euch durch die zwei besten Tage der Woche.