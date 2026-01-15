Neues Jahr, neues Glück? Ob beim Nachtflohmarkt ein neue Lieblingsteil oder beim Single-Barhopping vielleicht das große Liebesglück? Wir haben die besten Wochenendtipps für euch.

Die Stadt zeigt sich auch im neuen Jahr von ihrer vielfältigen Seite und bietet alles, was ein gutes Wochenende braucht. Für Filmfans, Nachtschwärmer:innen, Singles und Craft-Beer-Liebhaber:innen wird einiges geboten, denn Stuttgart leuchtet, lacht, feiert und entdeckt. Hier ist definitiv keine Langeweile angesagt! Wir navigieren euch durch die zwei besten Tage der Woche.

Nachtflohmarkt im Kulturbunker Stöbern und Neues entdecken? Das geht am Freitagabend beimNachtflohmarkt im Kulturbunker. Neben der Suche nach einzigartigen Vintage-Fundstücken könnt ihr den Abend mit Musik und Drinks genießen. Hier gilt: Second Hand, soweit das Auge reicht. Worauf wartet ihr? Vielleicht habt ihr ja bald ein neues Lieblingsstück im Kleiderschrank. Der Eintritt kostet zwei Euro.

Nachtflohmarkt im Kulturbunker, Rosenbergstr. 23, Stuttgart-West, Fr. 16.1. 18-23 Uhr

Barhopping für Singles

Ihr seid auf der Suche nach der großen Liebe? Vielleicht findet ihr sie schneller, als ihr denkt, denn am Freitag ist Barhopping für Singles angesagt! In drei Bars habt ihr die Möglichkeit, neue Menschen „face to face“ besser kennenzulernen und erspart euch somit stundenlanges Online-Dating. Das Event kostet 19,90 Euro und beginnt um 19 Uhr in der Innenstadt.

Barhopping für Singles, Leonhardsplatz 26 und Innenstadt, Stuttgart-Mitte, Fr. 16.1. 19-23.55 Uhr

Kessel Comedy

Freitagabend, Boa, jede Menge Lacher: Die besten Comedians des Landes stehen auf der Bühne und zeigen euch, wie gut Stand-up-Comedy wirklich ist. Start ist um 20 Uhr, der Eintritt liegt bei 20 Euro. Wir sagen: ein humorvoller Auftakt fürs Wochenende!

Kessel Comedy, Boa Discothek, Tübinger Str. 12, Stuttgart-Mitte, Fr. 16.1. 20-22.30 Uhr

Winterlichter im Städtischen Lapidarium

Wer die künstlerische Winterinstallation im Städtischen Lapidarium noch nicht gesehen hat, hat jetzt noch einmal die Chance, denn von Freitag bis Sonntag verwandelt sich der historische Skulpturengarten zum letzten Mal zu einem magischen Lichtspiel. Jeweils von 17 bis 20 Uhr kann die besondere Inszenierung betrachtet werden – zusätzlich sind Klänge hörbar, die den Garten in eine magische Atmosphäre hüllen. Seid ihr bereit für cozy vibes?

Winterlichter im Städtischen Lapidarium, Mörikestr. 24/1, Stuttgart-Süd, Fr-So. 17-20 Uhr

Craft Beer Festival

Rund 30 Brauereien auf einem Fleck: Zum elften Mal findet am Wochenende das Craft Beer Festival im Stuttgarter „Im Wizemann“ statt. Hier trifft sich die Bierszene aus dem In- und Ausland: Profis, Neugierige und Kenner:innen können sich austauschen, Trends entdecken und in die Vielfalt des Bierbrauens eintauchen. Neben zahlreichen Verkostungen sorgen Livemusik, Bierkrugstemmen und kulinarische Genüsse für beste Festivalstimmung. Mehr als 150 Biere gibt’s zum Probieren. Der Preis pro Ticket unterscheidet sich je nach Tag und Anzahl der Tage.

Craft Beer Festival, Im Wizemann, Quellenstraße 7, Stuttgart-Nord, Fr+Sa. 16.1.+17.1. 15.30-23.30 Uhr

Nachtflohmarkt in den Wagenhallen

Wer noch nichts Passendes auf dem Nachtflohmarkt im Kulturbunker gefunden hat, hat die Chance am Samstag in den Wagenhallen fündig zu werden. Der Flohmarkt öffnet um 17 Uhr seine Türen. Vor Ort gibt es Gegrilltes wie Rote Wurst, so muss niemand hungrig nach Hause gehen. Für Musik sorgt DJ Turnbeutelvergesser. Für zwei Euro kommt ihr rein.

Nachtflohmarkt in den Wagenhallen, Stuttgart-Nord, Sa. 17.1. 17-23 Uhr

Millenial – Die 2000er Mainstream Party im Romy S.

Ein Abend Nostalgie pur? Das Romy S. macht es mit der 2000er-Mainstream-Party möglich! Ob Pop, R’n’B oder HipHop aus den Jahren 2000 bis 2010. Hier ist für jeden was dabei. Im Vorverkauf ist der Eintritt kostenlos, also sichert euch schon jetzt ein Ticket. Der Dancefloor wartet auf euch!

Romy S., Lange Str. 7, Stuttgart-Mitte, Sa. 17.1. 23 Uhr

Fantasy Filmfest White Nights 2026

Das zweitägige Fantasy Filmfestival findet in diesem Jahr in sieben Städten statt und am Wochenende ist der Kessel dran. Gezeigt werden Filme wie Shelby Oaks, Every heavy thing oder Decorado aus dem Thriller-, Horror und Science-Fiction-Genre. Die Festivalpässe sind inzwischen ausverkauft, aber für einzelne Filme können noch Tickets ergattert werden. Ihr habt Lust, euch etwas zu gruseln? Dann auf ins Metropol!

Fantasy Filmfest White Nights 2026, Das Metropol, Bolzstr. 10, Stuttgart-Mitte, Sa+So. 13-23.45 Uhr, Filmbeginn zu verschiedenen Uhrzeiten﻿