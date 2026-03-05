Wintermüdigkeit? Endlich passé! Das Frühlingswetter im Kessel macht Lust, endlich wieder rauszugehen – und wir wissen wohin. Hier sind unsere zehn Tipps fürs Wochenende.

Der Frühling hat den Kessel eingenommen und Stuttgart erwacht langsam aus seinem Winterschlaf. Perfektes Timing für große Ereignisse, die am Wochenende stattfinden: Landtagswahl und feministischer Kampftag. Dazwischen gibt es jede Menge zu erleben: Performances gegen Gewalt an Frauen, Techno auf Fridas Pier, entspannte Bike Rides, Flohmarkt und mehr.

Egal, ob politisch, kulturell oder einfach nur zum Abtanzen – dieses Wochenende hat’s in sich. Also raus aus der Bude! Wir verraten euch, was ihr nicht verpassen dürft.

Gegen Gewalt an Frauen: Performance trifft Aktivismus

Im Theater Rampe macht das La Fuchsia Kollektiva mithilfe von Karaoke-Installation, Audiokunst und Vulvenzelt auf geschlechterspezifische Gewalt aufmerksam. Höhepunkt: die feministische Werkstatt, bei der das Publikum und Performer:innen gemeinsam demonstrieren. Dieser Abend ist keine passive Theatervorstellung, sondern eine kollektive Erfahrung der Solidarität. Bewegend und empowernd!

„Hey Sorora! Wir setzen alles aufs Spiel!“, Theater Rampe, Filderstr. 47, Stuttgart-Süd, 5.3 + 7.3., 20 Uhr

Bike Night Stuttgart – Radfahren ohne Performance-Druck

In der High-Performance-Rad-Welt fühlt ihr euch nicht wohl? Dann solltet ihr euch dieses Event genauer anschauen: Bei der Stuttgarter Bike Night geht’s nicht um Tempo oder Leistung, sondern um Spaß am gemeinsamen Radeln! In bunter, leuchtender Truppe erkundet ihr die Stadtviertel – inklusiv, diskriminierungsfrei und mit guter Energie. Elektrobeats inklusive. Ob Anfänger:in oder erfahren: Hier seid ihr willkommen. Also Licht anmachen und mitfahren!

Bike Night, Flora und Fauna, Stuttgart-Stadtmitte, 5.3., 19 Uhr

Queere Karaoke-Nacht: Sing, als würde niemand zuhören (spoiler: alle hören zu)

Die Karaoke-Nacht im Utopia Kiosk ist zurück. Seid ihr bereit? Egal, ob ihr traurige Balladen schmettern, hohe Töne grandios verhauen oder eurem Crush ein dramatisches Liebeslied widmen wollt: Hier ist alles erlaubt. Am Freitagabend gehört die Bühne FLINTA*, LGBTQIA+-Personen und allen, die einfach mal alles zeigen wollen, was sie unter der Dusche einstudiert haben. Euch erwarten Power-Hymnen, queere Klassiker und nostalgische 2000er-Hits – ein Safe Space für gewagte Auftritte, schüchterne Debüts und spontane Duette. Heißt also: hingehen, bleiben und einen guten Abend haben. Der Eintritt ist frei!

Queer Karaoke, Utopia Kiosk, Lazarettstr. 5, Stuttgart-Stadtmitte, 6.3., 20 Uhr

Wenn Skulptur zur Malerei wird – neue Ausstellung im Kunstverein Wagenhallen

Wo hört Skulptur auf, wo fängt Malerei an? Diese Ausstellung sprengt Grenzen: Zehn Künstler:innen aus Hamburg und Berlin zeigen abstrakte Positionen, die den klassischen Skulpturbegriff neu denken. Ein Universum ungewöhnlicher Objekte erwartet euch – überraschend, inspirierend, anders. Eröffnung ist am Freitag um 19 Uhr, danach ist die Ausstellung von Freitag bis Sonntag zwischen 14 und 19 Uhr geöffnet. Perfekt für alle, die zeitgenössische Kunst lieben!

„Sculpture – No Sculpture“, Kunstverein Wagenhallen, Innerer Nordbahnhof 1, Stuttgart-Nord, 6.3., 19 Uhr, danach Fr-So, 14-19 Uhr

Reggaeton-Fieber in der Schräglage

Ihr liebt Reggaeton? Dann ab mit euch am Freitag in die Schräglage! Bei La Casa del Perreo legen drei Top-DJs aus Kolumbien und Deutschland auf und bringen euch die ganze Nacht zum Tanzen. Sichert euch schnell eure Tickets im Vorverkauf – die Plätze sind begrenzt! Freut euch auf einen Abend gefüllt mit coolen Vibes, tanzbaren Latin-Sounds und entspannter Stimmung. Die Veranstaltung ist ein Safe Space und duldet keine Diskriminierung. Also: heiße Beats, heiße Nacht?

La Casa del Perreo, Schräglage, Hirschstr.14, Stuttgart-Stadtmitte, 6.3., 23 Uhr

Fashionmarkt Beauty Jungle

Etwas weiter rausfahren lohnt sich am Samstag wieder: Der Mädchenflohmarkt macht Halt in Untertürkheim und verwandelt die Sängerhalle in ein Fashion-Paradies. Hier findet ihr Secondhand-Schätze, Vintage-Pieces und Handmade-Unikate. Perfekt für alle, die nachhaltig shoppen und dabei richtig coole Teile abstauben wollen. Und das Beste: Für diese Secondhand-Jagd müsst ihr noch nicht mal früh aufstehen. Los geht’s erst um 13 Uhr.

Fashionmarkt Beauty Jungle, Sängerhalle, Lindenschulstr. 29. Stuttgart-Untertürkheim, 7.3., 13-17 Uhr

Eine Kombi, die wir mögen: Festival mit Flohmarkt

Am Samstag trifft beim Dunkelbunt Festival in Fellbach Live-Musik auf kreative Schätze. Dieser Mix macht gute Laune, oder? Das Festival beginnt um 17 Uhr mit einem kreativen Flohmarkt, auf dem ihr nach einzigartigen Schätzen stöbern könnt. Ab 18.30 Uhr erwarten euch dann talentierte Acts und ein abwechslungsreiches Lineup: für nichts nach Bonn, Ryoko Valor, Semia, Skuppin, Carlo Karacho... – vorbeikommen lohnt sich!

Dunkelbunt Festival, Jugendhaus Fellbach, Esslinger Str. 100, Fellbach, 7.3., 17-0 Uhr

Techno zum Feministischen Kampftag

Zum Weltfrauentag bringen Simina Grigoriu (Drumcode), Sayuara und Leo Tiger Fridas Pier zum Beben. Die drei Artists zeigen im Unterdeck, was weibliche Techno-Power bedeutet – präzise Beats, treibender Sound, gute Vibes. Eine Nacht, die die Vielfalt im Genre feiert! Los geht’s um 23 Uhr.

Weltfrauentag Special, Fridas Pier, Uferstr. 107, Stuttgart-Wangen, 7.3., 23 Uhr

Mode, Workshops und Charity vereint

Zum Feministischen Kampftag laden LUISA CERANO, STAN und STELP zu einem besonderen Event im Kessel ein: Shoppen für den guten Zweck trifft auf Pilates, Atemworkshops, Töpfern, DJ-Set und Podiumsdiskussionen. Sichert euch hochwertige Mode zu Sonderpreisen, entdeckt Schmuck von Vanessa Baroni und Naturkosmetik von Annemarie Börlind. Der komplette Erlös fließt in STELPs internationale Hilfsprojekte.

„Her(e) – in presence, among women“, Stand Studios, Mittelstr. 11/1, Stuttgart-Süd, 8.3., 11-16 Uhr

Wählen gehen – vielleicht ja mit euren friends?

Ein To-Do gibt es dieses Wochenende: Kreuzchen setzen! Am Sonntag entscheidet ihr über die Zukunft Baden-Württembergs: Die Landtagswahl steht an. Nutzt die Chance! Nur alle fünf Jahre habt ihr die Chance, mitzubestimmen, wer über Themen wie Bildung, Mobilität, Umwelt und soziale Gerechtigkeit entscheidet. Jede Stimme zählt!

Landtagswahl, verschiedene Orte in Stuttgart, 8.3.