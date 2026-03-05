Wintermüdigkeit? Endlich passé! Das Frühlingswetter im Kessel macht Lust, endlich wieder rauszugehen – und wir wissen wohin. Hier sind unsere zehn Tipps fürs Wochenende.
05.03.2026 - 07:00 Uhr
Der Frühling hat den Kessel eingenommen und Stuttgart erwacht langsam aus seinem Winterschlaf. Perfektes Timing für große Ereignisse, die am Wochenende stattfinden: Landtagswahl und feministischer Kampftag. Dazwischen gibt es jede Menge zu erleben: Performances gegen Gewalt an Frauen, Techno auf Fridas Pier, entspannte Bike Rides, Flohmarkt und mehr.