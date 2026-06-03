Von Afrobeats bis Techno auf dem Wasser, von Outdoor-Yoga bis Fiesta Feminista – der Kessel feiert den Sommerstart. Das sind unsere 13 Tipps für euer Wochenende.
03.06.2026 - 10:11 Uhr
Der Juni startet durch! Dieses Wochenende erwarten euch gleich drei Festivals mit Afrobeats, Salsa, Hip Hop, Techno und House dazu Soundsystem-Kultur im Wald, eine K-Pop-Party, Outdoor-Yoga mit Blick auf den Kessel, ein Beatbox-Battle, Fiesta Feminista und eine Ausstellung von und für die Gen Z. Da kann man schonmal den Überblick verlieren, aber keine Sorge: Wir navigieren euch durchs Wochenende!