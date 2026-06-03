Von Afrobeats bis Techno auf dem Wasser, von Outdoor-Yoga bis Fiesta Feminista – der Kessel feiert den Sommerstart. Das sind unsere 13 Tipps für euer Wochenende.

Der Juni startet durch! Dieses Wochenende erwarten euch gleich drei Festivals mit Afrobeats, Salsa, Hip Hop, Techno und House dazu Soundsystem-Kultur im Wald, eine K-Pop-Party, Outdoor-Yoga mit Blick auf den Kessel, ein Beatbox-Battle, Fiesta Feminista und eine Ausstellung von und für die Gen Z. Da kann man schonmal den Überblick verlieren, aber keine Sorge: Wir navigieren euch durchs Wochenende!

7 Jahre Raupe Immersatt

Das Foodsharing-Café feiert sieben Jahre gerettetes Essen, gelebte Nachhaltigkeit und Community. Vom 4. bis 7. Juni gibt’s Live-Musik, Bildungsangebote und natürlich jede Menge Essen und Trinken. Ein Fest für alle, die Lust auf gute Vibes und ein bisschen Weltverbesserung haben. Der Eintritt ist frei!

7 Jahre Raupe Immersatt, Café Raupe Immersatt, Johannesstr. 97, Stuttgart-West, 4.-7.6.

Outdoor Pilates am Feuersee

Ihr wollt den Feiertag mit Sport und Entspannung verbringen? Bei der Outdoor Pilates-Session am Feuersee erwartet euch eine Kombination aus kräftigenden Übungen für die Körpermitte und fließenden Bewegungen für mehr Stabilität, Haltung und Leichtigkeit. Die Klasse findet auf dem Minigolf-Areal des Feuersee Opens statt – perfekt also, um im Anschluss noch eine Runde zu spielen oder euch Drinks und Snacks zu holen. Eigene Matte nicht vergessen! Tickets gibt’s für 17 Euro.

Outdoor Pilates @Feuersee Open, YogaThrive x Feuersee Open, Feuersee, Stuttgart-West, 4.6., 17-18 Uhr

Herz & Seele x Stil vor Talent auf Fridas Pier

Zwei Floors, Sonne im Gesicht, Bass im Herzen – so könnte euer Feiertag aussehen (wenn die Wettergötter auf unserer Seite sind). Herz & Seele holt gemeinsam mit Stil vor Talent die Magie zurück auf Fridas Pier! Mit dabei: Oliver Koletzki, Frida Darko, Fabian Krooss, Rahel, Molekularmusik, Alyne, Line und Tim|bre. Melodic House und Techno von 14 Uhr bis spät in die Nacht. Wer letztes Jahr dabei war, weiß Bescheid!

Herz & Seele x Stil vor Talent, Fridas Pier, Uferstr. 107, Stuttgart-Ost, 4.6., ab 14 Uhr

City Dance Festival

Habt ihr schonmal etwas vom City Dance Festival gehört? Nein? Könnt ihr auch gar nicht. Denn das Tanzfestival ist das erste seiner Art in Stuttgart. Grund genug, um am Wochenende vorbeizuschauen! Auf euch warten zwei Tage voller Rhythmus, Bewegung und kultureller Vielfalt. Außerdem gibt’s inspirierende Workshops, mitreißende Musik und eine einzigartige Community aus Tänzer:innen und Musikliebhaber:innen. Von Afrobeats über Hip Hop bis Afrohouse und Amapiano – hier könnt ihr neue Moves lernen, schwitzen und feiern. Der Eintritt ist frei!

City Dance Festival, Öschi – Urban Sports Area, Paulinenstr. 6/1, Stuttgart-Süd, 5.-6.6., 12-22 Uhr

AfroLatino Festival

Vom 5. bis 7. Juni verwandelt sich der Berger Festplatz in einen Ort voller Musik, Tanz, Essen und Kultur. Freut euch auf Livebands aus Kuba und Lateinamerika, Afrobeats, Salsa und Bachata Workshops, traditionelle Tänze, einen DJ Contest, Kids Dance und Zumba sowie kulinarische Highlights aus afro- und lateinamerikanischen Ländern. Der Eintritt ist frei!

AfroLatino Festival, Berger Festplatz, Unterer Schlossgarten 4, Stuttgart-Ost, 5.-7.6., 12-22 Uhr, Eintritt frei

Fiesta Feminista

Die Fiesta Feminista in Vaihingen ist ein Raum der Begegnung, Empowerment und kollektiven Selbstermächtigung für FLINTA-Personen*. Euch erwarten inspirierende Workshops zu feministischen Themen, Kunst, DIY und Bewegung. Am Abend verwandelt sich das Gelände in eine Bühne für Musik, Performances und Konzerte. Die Fiesta Feminista will Räume der Solidarität schaffen, feministische Perspektiven sichtbar machen und regionale Initiativen unterstützen. Wichtig: Damit das Festival stattfinden kann, muss ein Mindestbetrag erreicht werden. Holt euch also am besten schon jetzt euer Ticket >>>.

Fiesta Feminista, Circuleum, Ruppmannstr. 2, Stuttgart-Vaihingen, 6.6., 12-22 Uhr

Sweat Festival

20 Acts auf bis zu fünf Floors: Dieses Wochenende geht das Sweat Festival bereits in die vierte Runde. Der Freitag ist in den schnelleren und härteren Gefilden wie Techno, Trance und Bounce angesiedelt. Dieses Jahr gibt’s einen zusätzlichen Floor, sodass ihr schon freitags auf der Pierstage in den Sonnenuntergang tanzen könnt. Mit dabei: Elli Acula, Supergloss, Alicea, Feely, Sunnyface, Tamara Wirth, Vale sowie Live Visuals by Paluna, ein Siebdruck-Workshop und ein Info Point „Take Stuttgart“.

Am zweiten Tag geht es dann weiter mit House in all seinen Spielarten und verwandten Genres, verteilt auf bis zu fünf Floors! Mit dabei: fka.m4a, Jennifer Loveless, Almedina, DJ ZBB, Jana Falcon, Carlo Carlucci, DJ Steepe, Doch, Edit-Tube, Edwin, Ferial, Frederik Neu, Henriqe, MareNovum, Miro, mpeg, .thuglady, Tizian und Vale. Dazu gibt’s Live Visuals by Paluna, einen Vinyl-DJ-Workshop by AD! und einen Info Point „Demokratie Feiern e.V.“. Tickets gibt’s ab 20 Euro.

Sweat Festival, Fridas Pier, Uferstr. 107, Stuttgart-Ost, 6.6., 15 Uhr - 7.6., 5 Uhr, 7.6., 15 Uhr – 7.6., 5 Uhr

Korean Party Factory

Hallyu-Fans aufgepasst! Die Korean Party Factory bringt eure Lieblingsstars direkt auf die Tanzfläche. Ob BTS, Blackpink, NewJeans oder andere K-Pop-Acts – hier läuft alles, was das Hallyu-Herz begehrt. Schnappt euch eure Friends und tanzt durch die Nacht. Tickets gibt’s ab 15 Euro. Pssst: Es gibt Wassereis for free (solange der Vorrat reicht).

Korean Party Factory, Romy S., Lange Str. 7, Stuttgart-Stadtmitte, 5.6., 23 Uhr - 6.6., 5 Uhr

Summer Soundsystem Session

Tanzen im Wald? Das ist am Samstag in Gaisburg möglich! Ab 16 Uhr geht’s beim Summer Soundsystem um den Bass in allen Farben – von Dub bis Dancehall, von Reggae bis DnB. Im Waldheim Gaisburg trifft alte Arbeiterkultur auf Beats, die zum Verweilen einladen. Um 22 Uhr startet die Indoor-Session in einem wunderschönen Vintage Dancehall. Mit dabei: Flying Dubmen Soundsystem und Kind Crucial Soundsystem sowie Rail Roadcrew, Lucky Punch, SirTobi, MFS, Redrum, Clot, Anthony Locks, DieDudin und AfroPunk. Eintritt auf Spendenbasis.

Stuttgart Summer Soundsystem, Waldheim Gaisburg, Obere Neue Halde 1, Stuttgart-Gaisburg, 6.6., 16 Uhr - 7.6., 6 Uhr, Eintritt frei (Spendenbasis)

Beatbox-Battle

Fans der urbanen Live-Musik aufgepasst: Beim 13. Robeat Award treten Beatbox-Talente aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in den Kategorien Solo und Loopstation gegeneinander an. Gastgeber ist Stuttgarts international ausgezeichneter Beatbox-Star Robeat. Ein Muss für Beatbox-Fans und alle, die urbane Musik live erleben wollen!

Beatbox Battle, Renitenztheater, Büchsenstr. 26, Stuttgart-Stadtmitte, 6.6., 18 Uhr

Timur – Unfaggottable Live

Timur steht am Samstagabend im Wizemann auf der Bühne. Auf Instagram kennt man ihn als timurs.time – queer, lustig und meistens geschminkt. In seinen Videos nimmt er vor allem Klassiker der Schullektüre unter die Lupe – mit Humor, Haltung und ein bisschen Chaos. Jetzt geht’s mit „Unfaggottable“ auf die Bühne! Es wird queer, es wird lustig und was genau passiert, weiß niemand – am wenigsten Timur selbst. Zwischen Glitzer, Germanistik und geistiger Gesundheit entsteht eine Show irgendwo zwischen Stand-up, Tagebuch und Therapie. Tickets gibt’s für 27 Euro.

Timur – Unfaggottable Live, Im Wizemann, Halle, Quellenstr. 7, Stuttgart-Nord, 6.6., 19 Uhr

Outdoor Yoga an der Grabkapelle

Nach einem Wochenende voll tanzen und feiern ist eine Yoga-Session der perfekte Ausgleich – und dann auch noch mit atemberaubender Aussicht über den Kessel! Was will man mehr? Bei der Outdoor Vinyasa Stunde an der Grabkapelle erwartet euch ein Flow, der die perfekte Balance aus Kraft und Entspannung bietet. Dehnende und öffnende Haltungen treffen auf dynamische, kraftvolle und lebendige Flows. Eigene Yogamatte nicht vergessen.Tickets gibt’s für 17 Euro.

Outdoor Yoga, YogaThrive x Grabkapelle, Württembergstr. 340, Stuttgart-Rotenberg, 7.6., 9.30-10.30 Uhr

Gen Z Rede(t) – Ausstellung im Stadtpalais

Noch bis zum 12. Juli zeigen die Kultur Rabauken im Stadtpalais ihre Ausstellung „Gen Z Rede(t)„ – von Jugendlichen für Jugendliche gemacht! Es geht um favourite und least favourite Orte in Stuttgart, um Themen wie Wehrpflicht, Drogen, Mental Health und mehr. Freut euch auf viele interaktive Stationen, bei denen ihr eure eigene Meinung einbringen könnt. Der Eintritt ist frei!

Gen Z Rede(t), Stadtpalais,, Konrad-Adenauer-Str. 2, Stuttgart-Stadtmitte, noch bis 12.7., Di-So, 10-18 Uhr