Stuttgart zeigt am langen Wochenende Vielfalt auf allen Ebenen: Tagsüber rollen Inlineskates durch die Eiswelt, abends trifft man sich zum stillen Lesen beim Silent Book Club. Die Nächte klingen laut mit Hip-Hop in der Bar, Techno im Club und House am Pop-up-Bus. Dazu: ein buntes Afrika-Festival, Kunstklassiker im Museum und Vintage-Schätze auf dem Cannstatter Wasen. Hier kommen 13 Wochenend-Tipps für jeden Takt und Geschmack.

Sommer in der Eiswelt

Lesen Sie auch

Die Eiswelt Stuttgart hat ab dieser Woche ihre Halle für alle, die lieber auf Rollen als auf Kufen unterwegs sind, geöffnet. Statt Eislaufen steht von Montag bis Freitag Inlineskaten und Rollschuhlaufen auf dem Programm. Schlittschuhe bleiben im Schrank. Eintritt frei.

Eiswelt Stuttgart, Keßlerweg 8, Stuttgart-Degerloch, 16.6.-22.8. 8–16 Uhr

https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.ungewoehnliche-museen-in-stuttgart-zwischen-essen-zum-kotzen-schweinen-und-einer-laserharfe.b1ca9cb2-0dd0-40f5-a227-2f47c3d42b3e.html

Silent Book Club in Herbert’z Espressobar

In der Herbert’z Espressobar wird diesen Mittwochabend gemeinsam gelesen, ganz ohne Programm, Moderation oder Gesprächszwang. Beim Silent Book Club bringt man sein ein eigenes Buch mit, nach einem kurzen Ankommen wird eine Stunde lang still gelesen. Jede:r für sich, aber nicht allein. Eintritt frei.

Herbert’z Espressobar, Rotebühlstr. 63, Stuttgart-West, 18.6. 19.30-20.30 Uhr

Karaoke-Mittwoch im Biddy Early’s

Im Biddy Early’s Irish Pub wird jeden Mittwoch die Bühne für alle geöffnet, die sich ans Mikrofon trauen. Ob Klassiker, Balladen oder 2000er-Pop: gesungen wird, was Spaß macht. Der Eintritt ist frei.

Biddy Early’s Irish Pub, Marienstr. 28, Stuttgart-Mitte, 18.6. 21 Uhr

Doppelkäseplatte im Kunstmuseum Stuttgart

Im Kunstmuseum Stuttgart steht bis Mitte Oktober die eigene Sammlung im Fokus: Zum Doppeljubiläum (100 Jahre Sammlung, 20 Jahre Museumsbau) werden ausschließlich Werke aus dem Bestand gezeigt. Neben Klassikern sind auch Neuerwerbungen und Schenkungen der vergangenen Jahre dabei. Die Ausstellung erzählt lokale Kunstgeschichte mit überregionaler Relevanz. Cool: Der Eintritt ist über die gesamte Laufzeit der Ausstellung frei.

Kunstmuseum Stuttgart, Kleiner Schlossplatz 1, Stuttgart-Mitte, bis 12.10.2025, Di-So 10-18 Uhr

Afrika-Festival auf dem Ernst-Reuter-Platz

In Stuttgart-Weilimdorf wird der Ernst-Reuter-Platz zum Treffpunkt für afrikanische Musik, Kunst und Küche. Über drei Tage hinweg bietet das Afrika-Festival Livemusik, Tanzaufführungen, Workshops und Marktstände mit Mode, Streetfood und Handwerk aus verschiedenen afrikanischen Ländern. Eintritt frei.

Afrika Festival, Ernst-Reuter-Platz, Stuttgart-Weilimdorf, 20.-22.6., Fr ab 16, Sa+So ab 11 Uhr

Beats out the Bus am Agnes-Kneher-Platz

Am Agnes-Kneher-Platz steht im Rahmen des neuen Stadtteilfests „Die neue Agnes“ ein Pop-up-Bus und sorgt für elektronische Musik über den ganzen Tag. Den Anfang machen Couldbeolga x Yota mit Soul und Deep House, gefolgt von Marius Lehnert aus dem Fridas-Pier-Umfeld. Den Abschluss liefert Liroy mit Trance, Hardhouse und Happy Techno. Getränke und Streetfood gibt’s direkt vor Ort.

Am Freitag findet übrigens als „Viertele im Viertel“ eine Art Mini-Weindorf auf dem Platz statt. Neben dem Weingut Karl Haidle, präsentieren sich noch weitere lokale Weinmacher:innen. Eintritt zur neuen Agnes ist frei.

Die neue Agnes, Agnes-Kneher-Platz, Stuttgart-Degerloch, Viertele im Viertel: 18.6. ab 17 Uhr, Beats out the Bus: 20.6. 17-23 Uhr

Oldschool Hip-Hop in der Anderthalb Bar

In der Anderthalb Bar legt DJ Ocean Klassiker und vergessene Perlen aus der goldenen Ära des Hip-Hop auf. Von 18 Uhr bis tief in die Nacht dreht sich alles um Beats, Cuts und das passende Getränk dazu. Die Bar serviert Cocktails und sorgt für entspannte Vibes, ohne Türpolitik oder Hype. Der Eintritt ist frei.

Anderthalb Bar, Paulinenstr. 45, Stuttgart-Mitte, 20.6. 18-3 Uhr

Otis x Nøah – EP-Releaseparty im White Noise

Im White Noise feiern Otis und Nøah ihr erstes gemeinsames Release. Lensch und Louki steuern Sets zwischen Speed House, UK House, Piano House, Trance und Garage bei. Tickets gibt’s ab 8,95 Euro.

Otis x Nøah – EP-Releaseparty, White Noise, Eberhardstr. 37, Stuttgart-Mitte, 20.6. 22.30-4.30 Uhr

David Löhlein X Hör Berlin im Lehmann

David Löhlein und das Berliner Techno-Radio Hör machen gemeinsame Sache: Am Samstagabend hat sich der Stuttgarter DJ keine Geringere als die ukrainische DJ Daria Kolosova in den Lehmann Club geladen, die schon seit Längerem auf einer immer größer werdenden Erfolgswelle im Techno-/Trance-Biz reitet und bereits ein paar Mal auf Fridas Pier ihr untrügbares Gespür fürs Publikum und kraftvollen, modernen Techno beweisen konnte. Neben David himself stehen auch noch Symon, DJ Sextasy, DJ Floppy Disk und Martina an den Reglern. Morgens ist die Party noch lange nicht over: Am Sonntag wird nahtlos im Studio Amore mit einem zehnstündigen Set von David gefeiert. Stay hydrated, peeps.

David Löhlein X Hör Berlin, Lehmann Club, Breitscheidstr. 12 (Bosch-Areal), Stuttgart-Mitte, 21.6. 23.59-7 Uhr; im Anschluss: David Löhlein (10 hrs Set), Studio Amore, Schillerstr. 23, Stuttgart-Mitte

Flohmarkt auf dem Cannstatter Wasen

Auf dem Cannstatter Wasen stehen die Chancen gut für Fundstücke zwischen Plattenspieler, Porzellan und Punkplatten. Der weitläufige Markt auf dem Parkplatz P9 zieht Händler:innen und Trödelfans an, die in Kisten und Koffern nach alten Schätzen wühlen: Vintage, Secondhand, Kurioses und manchmal das perfekte Schnäppchen.

Flohmarkt, Cannstatter Wasen, Parkplatz P9, Talstr. 211, Stuttgart-Bad Cannstatt, 21.6. 9-16 Uhr

Vibrancy Showcase auf Fridas Pier

Beim Vibrancy Showcase auf Fridas Pier gleich drei Stages (Oberdeck, Open Air und Unterdeck) auf ein Line-up mit Künstler:innen wie Jane Ryse, Alicia Hahn, Dave Lukas und 10AM. Tickets gibt’s ab 13,16 Euro.

Vibrancy Showcase, Fridas Pier, Innerer Nordhafen 1, Stuttgart-Ost, 21.6. 18-6 Uhr

Katharina Grosse in der Staatsgalerie

Die Staatsgalerie Stuttgart zeigt mit „The Sprayed Dear“ eine groß angelegte Werkschau der international renommierten Künstlerin Katharina Grosse. Im Zentrum steht eine 26 Meter hohe Installation im Kuppelsaal, ergänzt durch Arbeiten aus Aluminium, Bronze, Styropor, Leinwand und Holz. Die Ausstellung verbindet Malerei, Objektkunst und Raumgestaltung zu einem immersiven, farbgewaltigen Erlebnis. Eintritt mit Sammlung: 11 Euro, ermäßigt 9 Euro.

Staatsgalerie Stuttgart, Konrad-Adenauer-Str. 30-32, Stuttgart-Mitte, bis 11.1., Di-So 10-17 Uhr

„Elektronisch und draußen“ zu Gast im Kowalski

Hinter dem beliebten Outdoor-Rave-Format „Elektronisch und draußen“ steckt das Stuttgarter DJ-Duo Pitchy und Scratchy. Die beiden sind an diesem Sonntag im Kowalski zu Gast und laden zur Day-Party auf der Kowa Terrasse (bei gutem Wetter). Wer vor 17 Uhr antanzt, erhält freien Eintritt.

Elektronisch & draußen, Kowalski Club, Kriegsbergstr. 28, Stuttgart-Mitte, 22.6. 16-22 Uhr