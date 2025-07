Dieses Wochenende könnt ihr zwischen Croissants und Brezeln tanzen, euch beim Techno Dance Workout auspowern oder euch auf der Mental Club Party tätowieren lassen. Die Auswahl ist groß – wir haben den Überblick!

Sommerfestival der Kulturen

Schon seit Dienstag wird auf dem Marktplatz das Festival der Kulturen gefeiert. Insgesamt wird auf dem größten Weltmusikfestival im süddeutschen Raum sechs Tage lang getanzt, gefeiert und geschlemmt. Und das beste: Der Eintritt ist wie in jedem Jahr frei! Am Donnerstagabend steht die Band „Gnawa Diffusion“ auf der Bühne, am Freitag warten unter anderem die brasilianische Sängerin Bia Ferreira und eine Silent Disco auf euch.

Sommerfestival der Kulturen, Marktpl., Stuttgart-Mitte, 15.-20.7., Do 17.30-23, Fr+Sa 16.30-0, So 11-22 Uhr

Viertele im Viertel

Nach „Beats out the Bus“ geht’s am 18.7. nochmal rund auf dem Agnes-Kneher-Platz in Degerloch. Bei „Viertele im Viertel“ soll als eine Art Mini-Weindorf den Platz mitten im Stadtbezirk beleben. Neben dem Weingut Karl Haidle präsentieren sich noch weitere lokale Weinmacher:innen. Eintritt zu „Die neue Agnes“ ist frei.

Viertele im Viertel, Agnes-Kneher-Pl., Stuttgart-Degerloch, 18.7., ab 17 Uhr

Marienplatzfest

Bereits zum 11. Mal findet an diesem Wochenende das beliebte Marienplatzfest statt. Von Donnerstag bis Samstag warten auf euch Musik, Urban-Art und leckeres Essen im schönen Suttgarter Süden. Zahlreiche DJs, Bands und Künstler:innen werden auf der Bühne stehen. Den Anfang macht am Donnerstag das DJ-Kollektive „Organic Love Affair“ um 17 Uhr.

Marienplatzfest, Marienpl., Stuttgart-Süd, 17.-20.7., Do 17-0, Fr 17- 1, Sa 11-1, So 11-23 Uhr

Techno Dance Workout

Das Workout zum Start ins Wochenende mit Techno-Beats kombinieren? Dieses Event auf dem Öschi, unter der Paulinenbrücke am Freitag macht es möglich – 70 Prozent Workout, 30 Prozent Dance. Die 60-minütige Sporteinheit ist für alle Level geeignet. Schnappt euch eure Matte, um 18.30 Uhr geht’s los!

Techno Dance Workout, Öschi, Stuttgart-Mitte, 18.7. , 18.30 Uhr

Hofflohmärkte Bad Cannstatt

Den Samstag mit Flohmarkt-Stöberei beginnen? Immer eine gute Idee! Zum Glück finden am Wochenende erneut Hofflohmärkte statt – diesmal in Bad Cannstatt. Beim Mitmach-Projekt für Nachbarschaft, Nachhaltigkeit und Viertelliebe verkaufen Anwohner:innen im ganzen Stadtteil Lieblingsstücke, die sich nicht mehr haben wollen. Wer nicht bis nach Bad Cannstatt fahren möchte, kann auch beim Feuerseeflohmarkt fündig werden. Der Liebling unter den Flohmärkten findet auch diesen Samstag statt.

Hofflohmärkte, Bad Cannstatt, 19.7. , 10-16 Uhr

Brotique Jubiläum und Post-Opening

Die Brotique wird vier Jahre und weiht am Samstag offiziell die neue Backstube in der Olgastraße ein, die bereits seit ein paar Wochen geöffnet ist – Post-Opening sozusagen. Auf den neu eingerichteten 600 Quadratmetern gibt es warme Snacks, Musik von Martin Georgie, Naturwein und eine Fotodoku, die den Weg vom Teig zur Institution im Brotgame zeigt. Pssst: Es wird unter den Besucher:innen sogar ein Jahres-Brot-Abo verlost!

Brotique Jubiläum und Post-Opening, Olgastr. 54, Stuttgart-Mitte, 19.7., 8-18 Uhr

Moleskine Store Opening Event

Wir lieben schöne Notitzbücher und Co.! Im ersten Moleskine Store Stuttgarts, der am Samstag auf der Königstraße sein Opening feiert, gibt es ganz viele davon. Beim Eröffnungsevent wartet auf euch Musik vom DJ und Window Painting von der Stuttgarter Illustratorin Lena Steffinger.

Moleskine Store Opening-Event, Königstr. 10a, Stuttgart-Mitte, 19.7., ab 14 Uhr

Erster Bäcker Rave in Stuttgart

Tanzen zwischen Croissants und Brezeln? Ja, ihr habt richtig gehört! Der Bäcker Katz am Rotebühlplatz wird am Samstag zum Dancefloor. Beim ersten Bäcker Rave in Stuttgart versorgen euch die DJs Robin Naro und Luca Legion mit Afro House und House Music. Die Veranstalter RICK’s suchen sich für ihre Partys häufig außergewöhnliche Spots – auch in einem Matcha-Laden in Ludwigsburg wurde schon gefeiert. Bis 18.30 Uhr ist der Eintritt frei, danach zahlt ihr fünf Euro.

Bäcker Rave, Katz der Bäcker, Königstr. 49, Stuttgart-Mitte, 19.7., ab 17 Uhr

20 Jahre Kunstmuseum – Sound of Kleiner Schlossplatz

20 Jahre Kunstmuseum wird am Samstag auf dem kleinen Schlossplatz gefeiert! Bei Sound of Kleiner Schlossplatz treten etablierte ebenso wie junge lokale Bands auf, die eine Connection zu dem Ort haben. Mit dabei: Die Stuttgarter Rockband „die Nerven, „Levin Goes Lightly“, die Band „Futsch“ und viele mehr. Los geht’s schon um 12 Uhr. Tickets bekommt ihr für 30 Euro unter Tickets Sound of Kleiner Schlossplatz .

Sound of Kleiner Schlossplatz, Kleiner Schlosspl., Stuttgart-Stadtmitte, 19.7., 12-22 Uhr

Mental Club Party

Mental Club verbindet Mentalhealth-Themen mit Club-Kultur. Diesmal findet die Party im Studio Gaga statt – und der Timetable ist vielversprechend! Eine Psychedelic Breath Session, eine Shake and Feel Einheit und die Chance auf Tattoos warten auf euch. Im Anschluss findet der Clubabend mit wechselnden DJs statt. Eintritt und somit optionale Teilnahme an den Sessions via freiwillige Spende.

Mental Club, Studio Gaga, Schillerstr. 23, Stuttgart-Stadtmitte, 19.7., 17-22 Uhr

Buchclub Utopia

Buchclubs sind altmodisch und aus der Zeit gefallen? Nicht dieser hier! Der Utopia Buchclub trifft sich einmal im Monat und lädt dazu ein, gemeinsam queere Bücher zu lesen. Willkommen sind alle die Bock auf Bücher haben und sich darüberaustauschen wollen, eine Anmeldung ist nicht nötig. Am Sonntag steht der Horrorroman von Julia Armfield „Our Wives Under the Sea“ im Mittelpunkt. Los geht’s um 15 Uhr im Utopia Kiosk.

Utopia Kiosk, Parkhaus Züblin, Lazarettstr. 5, Stuttgart-Mitte, 20.7., 15 Uhr

Ecstatic Dance Event

Im Backroom im Oscho findet am Sonntag das Ecstatic Dance Event statt. Mel Keles lädt zu freiem Tanzen und intuitiver Bewegung ein. Das Event ist perfekt für all diejenigen, die sich mit ihrem Körper verbinden, Stress und Anspannung loslassen möchten oder einfach ohne Druck tanzen wollen. Der Eintritt kostet 47 Euro, zu den Karten kommt ihr hier: Ecstatic Dance Event .

Ecstatic Dance Event, Oscho, Königstr. 29, Stuttgart-Mitte, 20.7., 14 -17 Uhr