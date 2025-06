Stuttgart Dieses Wochenende wird Stuttgart zur Bühne für jede Stimmungslage: Beim Partygolf fliegen die Bälle zur Musik, im Renitenztheater batteln sich Beatboxer:innen aus ganz Deutschland, und auf Fridas Pier trifft harter Techno auf Trance. Wer’s ruhiger mag, lässt sich beim Leise-Festival durchs Lapidarium treiben oder erlebt die Stadt im Dunkeln beim Blind Date im Stadtpalais. Ob Clubnacht, Achtsamkeit oder Open-Air-Kino – hier kommen die spannendsten Events.

Partygolf in Stuttgart

Auf der Driving Range der Golfkultur Stuttgart wird am Freitag Golf mit Beats und Bar kombiniert. Während die Spieler:innen mit 140 Bällen, Leihschlägern und Rangefee abschlagen, läuft ein Mix aus House, Hip-Hop, R’n’B und elektronischer Musik. Dazu gibt’s Streetfood und Drinks unter freiem Himmel.

Partygolf, Golfkultur Stuttgart, Steinprügel 2, Stuttgart-Hedelfingen, 13.6., 18-22 Uhr

Im Unterdeck trifft Techno auf Trance, während Chrissy&Jeey und Kntrlvrlst auf dem Open-Air-Deck und später im Club auflegen. Kntrlvrlst steht für kompromisslose Härte, schnelle Kickdrums und düstere Atmosphären, Chrissy&Jeey bringen melodische Energie mit klarer Crowd-Führung. Ergänzt wird das Line-up durch die Mandora-Residents Misterbox, Charly Juice und Twinbomb.

Mandora, Fridas Pier, Uferstr. 107, Stuttgart-Ost, 13.6., 18 Uhr

Merlin tanzt: Disco

Im Kulturzentrum Merlin wird die Discokugel geschwungen: Funk, Soul, Rock, Disco und Pop aus den 70ern bis 90ern bestimmen den Sound der Afterwork-Party. Das DJ-Kollektiv nonstopdiscotheque sorgt für einen schnellen Wechsel an der Plattentheke, zwischen Tanzfläche und chilligem Ausklang im Café.

Merlin tanzt: Disco, Merlin, Augustenstr. 72, Stuttgart-West, 13.6., 18 Uhr

Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen im Goldmark’s

Im Goldmark’s treffen tanzbarer Indie-Rock und Northern Soul auf ironische Texte und Sixties-Flair. Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen, hervorgegangen aus der Hamburger Schule und mit Wurzeln bei Superpunk, steht für ein selbstbewusstes Liveset mit Orgel, Bläsern und Haltung. Statt Retro-Nostalgie gibt’s Haltung mit Humor, irgendwo zwischen Pop und Politik.

Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen, Goldmark’s, Charlottenplatz 1, Stuttgart-Mitte, 13.6., 20 Uhr

80er-Party im LKA Longhorn

Im LKA Longhorn legt DJ Oliver Klein die größten Hits der Achtziger auf. Von Synthpop über Rockklassiker bis zu frühen Dancefloor-Sounds. Wer stilecht tanzen will, kommt mit Stirnband und Schulterpolstern.

80er-Party, LKA-Longhorn, Heiligenwiesen 6, Stuttgart-Wangen, 13.6., 21-3 Uhr

King Kong Kicks in der Schräglage

In der Schräglage läuft am Freitag eine Mischung aus Indie Pop, Hypes und deutschen Club-Hymnen. Aufgelegt werden Acts wie Kraftklub, The Killers, Nina Chuba, Florence + The Machine oder Provinz. Mal tanzbar, mal emotional. Die Veranstaltungsreihe King Kong Kicks bringt ihren bewährten Mix aus Pop- und Indietracks für Nachteulen mit.

King Kong Kicks, Schräglage, Hirschstr. 14, Stuttgart-Mitte, 13.6., 23 Uhr

Leise-Festival im Lapidarium

Im Städtischen Lapidarium geht es beim Leise-Festival um Rückzug statt Reizüberflutung. Zwischen steinernen Skulpturen wird am Wochenende jeweils ein Tagesprogramm geboten, das Yoga, Qi Gong, Lesungen, florale Gestaltung und Klangkunst verbindet. Workshops und Achtsamkeitsformate richten sich an alle Altersgruppen. Für Verpflegung sorgen regionale Anbieter wie der Weinladen Off Grid und Lala Healthy Living.

Leise-Festival, Lapidarium, Mörikestr. 24, Stuttgart-Süd, 14.-15.6., 10–22 Uhr

Knit in Public Day auf dem Marktplatz

Auf dem Stuttgarter Marktplatz findet zum dritten Mal der Knit in Public Day statt. Ohne Anmeldung, ohne Bühne, aber mit Garn, Stricknadeln und Gemeinschaft. Wer möchte, bringt seinen eigenen Klappstuhl mit und strickt, ob allein oder im Austausch mit anderen. Ziel ist, das größte Stricktreffen der Stadt sichtbar zu machen. Der Eintritt ist frei.

Knit in Public Day, Marktplatz, Stuttgart-Mitte, 14.6., 15.30-18.30 Uhr

Mommy Issues in der Necktar 127 Gallery

In der Galerie Necktar 127 zeigt eine Künstlerin mit eigener Familiengeschichte eine Ausstellung über Mutterschaft, psychische Erkrankung und transgenerationales Trauma. Persönliche Erfahrungen stehen im Zentrum, verbunden mit gesellschaftlicher Analyse, kein klassisches Kunst-Event, sondern ein Raum für Reflexion über Fürsorge, Identität und seelische Gesundheit.

Mommy Issues, Galerie Necktar 127, Neckarstr. 127, Stuttgart-Ost, 14.6., 16-22 Uhr

Robeat Award im Renitenztheater

Im Renitenztheater treten 24 Beatboxer:innen im Solo- und Loopstation-Battle gegeneinander an. Bewertet wird von einer Jury aus dem Team Germany, darunter Mando und Phil aus Berlin sowie Babeli aus Magdeburg, die bei den europäischen Meisterschaften Titel geholt haben. Veranstaltet wird das Battle von Jamvision und Robeat.

Robeat Award, Renitenztheater, Büchsenstr. 26, Stuttgart-Mitte, 14.6., 18 Uhr

Die neue Agnes: Open-Air-Kino

Der Agnes-Kneher-Platz in Degerloch soll attraktiver werden. Auftakt der Veranstaltungsreihe ist ein Open-Air-Kino, bei dem das Bob-Dylan-Biopic „Like a complete Unknown“ des Regisseurs James Mangold vorgeführt wird. Der Film zeigt Timothée Chalamet als jungen Dylan und wurde 2025 mehrfach für den Oscar nominiert. Einige Liegestühle stehen bereit, wer auf Nummer sicher gehen will, bringt eine eigene Sitzgelegenheit mit. Getränke und Snacks gibt’s vor Ort.

Open-Air-Kino, Agnes-Kneher-Platz, Stuttgart-Degerloch, 14.6., Essen und Getränke 19 Uhr, Film beginnt 21.15 Uhr

Blind Date im Stadtpalais

Im Stadtpalais führt die Ausstellung „Blind Date“ durch sieben komplett dunkle Räume. Besucher:innen erleben die Stadt ohne visuelle Eindrücke, geleitet von Guides mit Sehbeeinträchtigung. Geräusche, Gerüche und taktile Reize ersetzen den Blick. Die Führung dauert rund eine Stunde und findet in Kleingruppen statt.

Blind Date, Stadtpalais, Konrad-Adenauer-Str. 2, Stuttgart-Mitte, 15.6., 16.30 Uhr