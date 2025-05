Cannabis, Partys und gute Stimmung. Klingt nach Studentenwohnheim, beschreibt aber das kommende Wochenende in Stuttgart. Durch den Feiertag am Donnerstag kann man auch schon am Mittwochabend steil gehen. Gleichzeitig gibts Schnäppchen beim Late-Night-Shopping, ein Theaterstück über die Lebensrealität von Frauen, eine Drag-Show die es in sich hat und einen Kunstspaziergang der Degerloch in eine Galerie verwandelt. Hier gibt es die Liste mit den bunten Events im Kessel.

Die Hits der 90er sind zurück

Die Schräglage bringt die 90er zurück. Bei der Party bringt DJ Jay South die größten Hits der Tamagotchi- und MTV-Zeit zurück auf die Tanzfläche. Hier wird zu Wannabe von den Spice Girls, Oasis’ Wonderwall und zu Barbie Girl von Aqua abgegangen.

Lesen Sie auch

Schräglage, Hirschstr. 14, Stuttgart-Mitte, 28.5. 23 Uhr

Tomorrowland-Flair im Kowalski

Auch das Kowalski feiert den Vorfeiertag. Das Line-up besteht aus den DJs Arodes, Ocean Seven und Noah Shah. Arodes legte sogar schon beim Tomorrowland auf. Daher kein Wunder, dass Tomorrowland-Technobeats aufgedreht werden, begleitet von Melodic House.

Kowalski, Kriegsbergstr. 28, Stuttgart-Mitte, 28.5. 23 Uhr

Kunstspaziergang durch Degerloch

Am Samstag wird Degerloch zur Galerie. Bei dem Kunstspaziergang gibt es 15 Kunststationen, die durch die Stadt führen. Einen Plan hats hier. Alles untermalt mit Live-Musik, kulinarischen Kleinigkeiten, Vorträgen, Führungen zu den einzelnen Stationen, Kunst-Souvenirs sowie Mal- und Kunstaktionen zum Mitmachen. Ausgestellt werden hier vielfältige Werke aus Malerei, Zeichenkunst, Aquarell, Siebdruck bis hin zu Grafiken, Fotografien, Plastikkunst und Skulpturen.

Kunstspaziergang, versch. Orte in Stuttgart-Degerloch, 28.5. 11-19 Uhr

Oldschool Hip-Hop in der Anderthalbbar

In der Anderthalbbar stimmt DJ Breeze Feiertagsstimmung an. Ab 10 Uhr wird das DJ-Pult von DJ Silence übernommen. Aufgelegt wird Oldschool Hip-Hop. Dazu gibt’s fancy Drinks und eine cozy Atmosphäre, um gemütlich in das lange Wochenende zu starten.

Anderthalbbar, Königstr. 47, Stuttgart-Mitte, 28.5. 18 Uhr

Late-Night-Shopping mit Drinks

Das Smilhus lädt zum Late-Night-Shopping ein. Wer die Augen offen hält, findet hier nice Teile zum Schnäppchenpreis. Besonders Pieces aus den alten Kollektionen sind stark reduziert. Während der ein oder andere dem Shoppingwahn verfällt, findet man selbst vielleicht ein neues Lieblingsteil, während man entspannt einen Drink schlürft.

Smilhus, Rotebühlplatz 20, Stuttgart-Mitte, 28.5. 17-21 Uhr

Die Party vor dem Bollerwagen und noch was Gutes tun

Für alle, die schon mal vorfeiern wollen, gibt es in der Uhu Bar das Event „Basslines before Bollerwagen“. Der Name ist Programm. Zu Beginn des Abends steht Lilalu von der Ab & An Crew hinter dem DJ-Pult und heizt die Bar mit Minimal-, Micro- und Acid-House auf. Anschließend kommen Polvian und Corian dran und versorgen das Publikum mit treibenden Beats aus Driving-, Dark- und Minimal-Techno. Alle Einnahmen der Party gehen übrigens an die gemeinnützige Organisation Harrys Bude.

Uhu Bar, Leonhardstr. 4, Stuttgart-Mitte, 28.5. 22 Uhr

Start in den Feiertag mit einem Disco-Brunch

Der Disco-Brunch im Emil geht in die zweite Runde. Wer direkt feierlich in den Feiertag starten will, kann vorbeikommen und neben einem klassischen Frühstücksbuffet warten auch ein Bier-Special, Musikbegleitung und mittags ein sommerliches BBQ auf einen.

Hallo Emil, Inselstr. 147, Stuttgart-Untertürkheim, 29.5. 11-16 Uhr

Theaterstück über Frauen am Vatertag

Am Donnerstag ist zwar Vatertag doch das Theaterstück „Frauen: Fast eine Liebeserklärung“ setzt sich lieber mit der Lebensrealität von Frauen auseinander. Die hat es nämlich ganz schön in sich. Im Stück geht es um zwei Frauen, mitten im Chaos des modernen Lebens: Schönheitswahn, Selbstoptimierung, Beziehungsstress. Angela Neis bringt Florian Schroeders gleichnamiges Satire-Buch auf die Bühne des Renitenztheaters.

Renitenztheater, Büchsenstr. 26, Stuttgart-Mitte, 29.5. 20 Uhr

Party am Tag: Open Air Event auf Fridas Pier

Die Open Air Party „Herz und Seele“ kehrt auf das Deck von Fridas Pier zurück. Aufgelegt wird von Marek Hemmann (live) und Super Flu. Außerdem an den Decks findet ihr Bebetta mit melodischen Klängen sowie Solvane und Prismode mit Beats aus dem Ritter-Butzke-Universum. Ergänzt wird das Line-up durch Tim|bre vom hauseigenen „Herz und Seele“-Label.

Fridas Pier, Uferstr. 107, Stuttgart-Ost, 29.5. 14-22 Uhr

Beim Palais après in den Sonnenuntergang tanzen

Die legendären Treppen sind wieder geöffnet. Das Stadtpalais lädt ein zur „Palais Après“-Party. Für Musik sorgen dieses Mal die DJs Tenisa, Jae and Immi Bakes. Die bringen tanzbare Elektrobeats auf die Stufen.

Stadtpalais, Konrad-Adenauer-Str. 2, Stuttgart-Mitte, 29.5. 18-22 Uhr

Der Pop-Up-Store für Cannabis-Eigenanbau

Jetzt wird angepflanzt: Der Pop-up-Stecklingsverkauf vom Clones Collective Team liefert die besten Jungpflanzen für den Start in den eignen Anbau von Cannabispflanzen. Sechs selektierte Sorten gibt es zur Auswahl. Mini-Workshops vermitteln das Einmaleins des Eintopfens, Gießens und Düngens des grünen Krauts und eine Chill-Out-Area lädt zum entspannten Wissensaustausch ein. Freier Eintritt aber Anmeldung durch ein kostenloses Ticket ist nötig. Tickets gibt es hier.

Trude, Nadlerstr. 12-18, Stuttgart-Mitte, 30.5. 16-20 Uhr

Lach-Duell im Kessel

Bei der Kessel Comedy Show vereint Komiker „Der Storb“ die besten Comedians des Landes in Stuttgart. Bei einem Joke-Bettel entscheidet das Publikum, wer die meisten Lacher und Schenkelklopfer abräumt. Von kleinem Schmunzler bis hin zum Tränen lachen kann hier alles passieren.

Boa Discothek, Tübinger Str. 12, Stuttgart-Mitte, 30.5. 20-22.30 Uhr

Das Sweat-Festival in Fridas Pier

Mehr als 30 DJs und fünf Floors: Das Sweat-Festival bringt euch das ganze Wochenende wortwörtlich ins Schwitzen. Auf Fridas Pier kann zu House, Techno und Trance-Sounds abgefeiert werden. Daneben gibt’s auch Live-Acts, Workshops, Yoga, Kunstinstallationen und vieles mehr. Freitags geht es los mit Technobeats und am Samstag stehen House und Disco im Programm. Am Sonntag runden ein Tufting-Workshop, Live-Acts und Downtempo-Künstler:innen das Festival ab.

Fridas Pier, Uferstr. 107, Stuttgart-Ost, 30.5 17-5 Uhr, 31.5. 15-5 Uhr, 1.6. 15-22 Uhr

Volle Solidarität mit dem Prisma

Letzten Montag wurde das Prisma in Cannstatt, ein wichtiger Raum für linke und queere Kultur, zum Opfer von Nazis. Es wurde die Regenbogenfahne gestohlen und auf der Straße zerschnitten. Als Antwort auf den Angriff gibt es am Wochenende eine Kundgebung und um ein Zeichen gegen Rechts und für Solidarität zu setzen.

Prisma, Bahnhofsplatz, Stuttgart-Bad Cannstatt, 30.5. 17.30 Uhr

Burlesque-, Zirkus- und Drag-Show in einem

Die Berliner Burlesque- und Zirkus-Truppe The Velvet Creepers kommt nach Stuttgart und mit ihr ein Abend voller Erotik, Glamour, Avantgarde und dunklem Cabaret. Im Kulturquartier treten die Drag-Queens Lilly Mortis, Dunja von K und Fifi Fantôme auf und performen eine Show aus berührenden Songs, Comedy, Akrobatik-Einlagen, spektakulären Kostümen und einer sexy Burlesque.

Kulturquartier, Königstr. 49, Stuttgart-Mitte, 1.6. 20 Uhr