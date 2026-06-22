Ende des Monats wird beim größten Wohnbauprojekt in Gerlingen der Grundstein gelegt: Am Wettegraben entstehen 124 neue Wohnungen – davon zehn mit Mietpreisbindung.

Seit dem vergangenen Jahr ist das rund 1,5 Hektar große Areal zwischen Wettegraben, Schiller-, Hofwiesen- und Kupferwiesenstraße eine Großbaustelle. Die Stadt spricht sogar von einem „der größten Mietwohnbauprojekte der letzten 50 Jahre in Gerlingen“. Der Bau- und Wohnungsverein (BWV) Stuttgart errichtet hier bis 2029 eine ganz neue Siedlung. Insgesamt 124 Wohnungen sollen entstehen.

Bis vor Kurzem standen auf dem Baufeld noch zwei massive Wohnblöcke aus den 1960er-Jahren. Weil eine Bestandsanalyse ergeben hatte, dass deren Erhalt durch Sanierung in Bezug auf die Anforderungen an Wohnqualität, Energieeffizienz und städtebauliche Gestaltung nicht sinnvoll wäre, wurden sie im Sommer 2025 dem Erdboden gleichgemacht.

Im Herbst sollen die ersten Häuser fertig sein

Eine dritte Baureihe der alten Siedlung steht nach wie vor und soll erst weichen, wenn die ersten sechs von insgesamt acht geplanten Wohnhäusern fertiggestellt sind. Das soll laut Zeitplan schon im Herbst 2027 der Fall sein. Auf Anfrage hat der Bauträger bestätigt, dass dieser Termin eingehalten werden könne.

88 Wohneinheiten umfasste die alte Gerlinger Siedlung des BWV. Von den jetzt auf derselben Fläche neu geplanten 124 Wohnungen sollen im ersten Schritt 96 gebaut werden, darunter sechs sogenannte Mikroappartements aus Zimmer, Küche und Bad. Sie sollen künftig „flexibel“ nutzbar sein, zum Beispiel wenn bei einer Familie der Platzbedarf steigt. Die zwei Siedlungsblöcke des zweiten Bauabschnitts mit 28 Wohnungen sollen 2029 bezugsfertig sein.

Die künftigen acht Wohnblöcke sollen drei, vier, fünf und maximal sechs Geschosse umfassen, wobei das Eckgebäude an der Hofwiesen-/Schillerstraße mit einer Höhe von sechs Geschossen „den städtebaulichen Akzent“ bildet. Insgesamt will der BWV auf diese Weise rund 9400 Quadratmeter neue Wohnfläche schaffen. Vor allem in Form von Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen.

Dass auf derselben Fläche künftig deutlich mehr Wohnraum zur Verfügung steht, ist ganz im Sinne der Stadt Gerlingen, die mit dem sogenannten Integrierten Stadtentwicklungskonzept 2030 festgelegt hat, dass in bestehenden Baugebieten Nachverdichtung angestrebt wird. Innenentwicklung vor Außenentwicklung, lautet das Stichwort.

In der Tiefgarage ist Platz für 115 Autos

Für die Fahrzeuge der künftigen Mieter ist eine Tiefgarage mit 115 Plätzen vorgesehen. Neun Parkplätze entstehen oberirdisch. Unter dem Strich heißt das, dass für jede Wohnpartei genau ein Parkplatz zur Verfügung steht. In der Vergangenheit waren im Gemeinderat einzelne Zweifel aufgekommen, dass das ausreicht.

Zwischen den durchlässigen Wohnblöcken soll reichlich Grün entstehen. Auf einigen Dächern wird Platz für gemeinschaftlich genutzte Dachgärten sein. Sogenannte Retentionsdächer sorgen dafür, dass das Niederschlagswasser angestaut und gedrosselt wieder abgeleitet wird. Ein Beitrag für den Hochwasserschutz. Auch ein Quartierstreff, der „ein lebendiger Begegnungsort“ werden soll, sei geplant.

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Auf den ersten Blick verwundern muss angesichts einer kommunalen Sozialbauquote von mindestens 20 Prozent, die insbesondere bei großen Wohnbauprojekten wie diesen greifen soll, der geringe Anteil an mietpreisgebundenen Wohnungen. Tatsächlich erklärt der BWV, dass von den 124 Wohneinheiten zehn Wohnungen entstehen, die „ohne öffentliche Förderung nach den Bedingungen des Landeswohnraumförderungsprogrammes BW mietpreisgebunden vermietet werden“. Zehn von 124: nach Adam Riese sind das keine 20 Prozent.

Interessenten können sich melden

Auf Nachfrage klärt die Stadt auf: Die Regelung zur Sozialbauquote sei in diesem Fall nur auf den Anteil der 36 Wohneinheiten anzuwenden, die gegenüber der ursprünglichen Anzahl an Wohneinheiten der früheren Siedlungsbauten neu hinzukommen werden. „Rechnerisch wären das dann 7,2 Wohneinheiten“, so eine Sprecherin.

Bezogen auf die zehn Wohneinheiten liege die Sozialbauquote bei diesem Bauprojekt damit bei 27,5 Prozent. Die Bedingungen der städtischen Sozialbauquote seien also übererfüllt, so die Stadt, die für die Dauer von 30 Jahren ein Belegungsrecht an diesen Wohneinheiten hat.

Für die ersten 96 Wohnungen der werbewirksam als „Gerlinger Aue“ bezeichneten Siedlung beginnt der Vermietungsstart im Sommer kommenden Jahres. Die Stadt teilt mit, dass sich Interessenten „über die für das Projekt eingerichtete Landingpage schon heute registrieren können, um bei Vermietungsbeginn eine Erinnerungsmail zu erhalten“.