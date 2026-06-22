Ende des Monats wird beim größten Wohnbauprojekt in Gerlingen der Grundstein gelegt: Am Wettegraben entstehen 124 neue Wohnungen – davon zehn mit Mietpreisbindung.
22.06.2026 - 12:42 Uhr
Seit dem vergangenen Jahr ist das rund 1,5 Hektar große Areal zwischen Wettegraben, Schiller-, Hofwiesen- und Kupferwiesenstraße eine Großbaustelle. Die Stadt spricht sogar von einem „der größten Mietwohnbauprojekte der letzten 50 Jahre in Gerlingen“. Der Bau- und Wohnungsverein (BWV) Stuttgart errichtet hier bis 2029 eine ganz neue Siedlung. Insgesamt 124 Wohnungen sollen entstehen.