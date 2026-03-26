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  6. Mona baut ein Tiny House – und sucht zwei Nachbarn fürs Mini-Wohnprojekt

Wohnen bei Stuttgart Mona baut ein Tiny House – und sucht zwei Nachbarn fürs Mini-Wohnprojekt

Wohnen bei Stuttgart: Mona baut ein Tiny House – und sucht zwei Nachbarn fürs Mini-Wohnprojekt
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Mona (30) möchte im Juni in ihr Tiny House in Leutenbach einziehen. Foto: Gemeinde Leutenbach

Mona Rapp baut ein Tiny House – nur 26 Minuten mit der S-Bahn von Stuttgart entfernt. Jetzt sucht sie zwei Nachbarn für ihr ungewöhnliches Wohnprojekt.

Rems-Murr: Sascha Sauer (sas)

Für viele Menschen ist ein Tiny House ein Wohntraum: weniger Ballast, mehr Freiheit, ein Leben auf das Wesentliche reduziert. Doch was auf Social Media nach unkomplizierter Selbstverwirklichung aussieht, endet in Deutschland oft beim Bauamt. Bebauungspläne, Vorschriften, Genehmigungen – der bütokratische Aufwand auf dem Weg zum Minihaus ist selten so klein wie das Haus selbst. Wer diesen Weg geht, braucht Geduld. Oder Glück.

 

Mona Rapp aus Leutenbach (Rems-Murr-Kreis) hat beides ein Stück weit. Die 30-Jährige kam aus Dortmund zurück, wo sie einige Jahre gelebt hatte – und war erst einmal ernüchtert von den Wohnkosten in der Region Stuttgart. „Mieten oder kaufen – alles wäre sehr teuer gewesen und ein Kompromiss“, sagt sie. Also begann sie, nach Alternativen zu suchen. Die fand sie schließlich im eigenen Umfeld: einen familieneigenen Bauplatz im Leutenbacher Ortsteil Nellmersbach.

„Es ist alles vorbereitet, man muss nur noch mit dem Haus kommen“

Und weil das Grundstück mit 724 Quadratmetern recht groß ist, gibt es noch Platz für zwei weitere Tiny-House-Stellplätze. „Da gerade Wohnungsnot ist, hätte ich es egoistisch gefunden, das Grundstück alleine zu nutzen“, sagt Mona Rapp. Stattdessen entsteht hier nun ein kleines Ensemble: drei Stellplätze für Tiny Houses, eingebettet auf einer Parzelle, die bereits vollständig erschlossen ist. Strom, Wasser, Abwasser, sogar Glasfaser: „Es ist alles vorbereitet, man muss nur noch mit dem Haus kommen.“

Vom Grundstück aus gibt es einen schönen Weitblick ins Grüne. Foto: privat

Im Juni will Mona Rapp in ihr Tiny House einziehen. Die Pläne hat sie mit Madeleine Krenzlin, Gründerin und Geschäftsführerin der Schorndorfer Beratungs- und Planungsfirma IndiViva, gemacht. Die zwei weiteren Stellplätze auf dem Grundstück in Nellmersbach sind noch frei. Dafür sucht sie Menschen, die selbstständig wohnen möchten – und trotzdem offen sind für gelegentlichen Kontakt. „Nicht WG-mäßig“, sagt Rapp, „aber dass man vielleicht abends mal zusammen auf der Terrasse sitzt.“ Ein Zusammenleben mit Abstand, aber nicht ohne Austausch.

Eckdaten Grundstück

  • Gesamtgrundstück: circa 724 Quadratmeter
  • Mietparzelle 1: circa 204 Quadratmeter, inklusive Pkw-Stellplatzfläche
  • Mietparzelle 2: circa 169 Quadratmeter, inklusive Pkw-Stellplatzfläche
  • gemeinschaftlich genutzte Verkehrsflächen von 97 Quadratmetern

Das Grundstück liegt am Ortsrand von Nellmersbach. „Es gibt einen schönen, unverbaubaren Weitblick ins Grüne“, sagt Mona Rapp. Gleichzeitig ist die Anbindung gut: Die S-Bahnhaltestelle Nellmersbach ist in etwa zehn Minuten zu Fuß erreichbar. Mit der Linie S3 geht es von dort in rund 26 Minuten zum Stuttgarter Hauptbahnhof.

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Auch mit dem Auto ist die Stadt schnell zu erreichen – Nellmersbach liegt direkt an der Bundesstraße B14. Das Vorhaben ist für Mona Rapp eine Mischung aus Herzensprojekt und Pragmatismus, wie sie sagt: „Ich möchte mein großes Grundstück mit anderen teilen und gemeinsam mit zwei passenden Haushalten einen Ort schaffen, an dem man ankommt und bleibt.“

Weitere Informationen zu den beiden freien Tiny-House-Stellplätzen sowie Kontaktmöglichkeiten zu Mona Rapp gibt es online unter: https://stzlinx.de/zmr

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