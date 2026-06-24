Von den knapp 317.100 Wohnungen in Stuttgart sind laut Pestel-Institut nur rund 21.100 so gebaut, dass ältere Menschen einwandfrei darin klarkommen.
Längst nicht alle Wohnungen sind fit fürs Alter: In Stuttgart gibt es nach Angaben des Pestel-Instituts etwa 317.100 Wohnungen. Davon seien lediglich rund 21.100 so gebaut, dass ältere Menschen darin ideal klarkämen. Gerade dann, wenn sie auf einen Rollator oder Rollstuhl angewiesen seien. „Damit bieten nur rund 7 Prozent aller Wohnungen in Stuttgart den Standard, der nötig ist, um mit körperlichen Einschränkungen oder auch als Pflegefall darin alt zu werden“, sagt Matthias Günther, Leiter des Pestel-Instituts. Dessen Wissenschaftler haben im Auftrag des Bundesverbandes Deutscher Baustoff-Fachhandel (BDB) eine regionale Wohnungsmarkt-Analyse gemacht.