Der eigene Chef in den eigenen vier Wänden – klingt gut. Doch ein Eigenheim hat seinen Preis. Wäre die Anmietung eines Hauses oder einer Wohnung die bessere Alternative?
01.10.2025 - 05:00 Uhr
Für viele Schwaben ist es eine wichtige, ja lebensnotwendige Angelegenheit – den Traum vom Eigenheim wahr werden zu lassen. Ob aber die Lebensphilosophie „Schaffa, schaffa, Häusle baua oder kaufa“ noch gilt oder ob Mietverhältnisse günstiger wären, darüber äußerten sich Vertreter der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen im Rahmen der Vorstellung ihres Immobilienmarktberichts.