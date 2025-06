Aufregend unaufgeregt sieht das „Haus des Jahres“ aus. Wie raffiniert der Umbau einer ehemaligen Destillerie zum Einfamilienhaus gelungen ist, zeigt ein Besuch in Karlsruhe.

So lebt es sich in Deutschlands Einfamilienhaus des Jahres

Wohnen in Baden-Württemberg

Gar nicht so leicht, das beste Einfamilienhaus Deutschlands, der Schweiz, Österreichs, Italiens und der Niederlande zu finden. An der Straße stehen Mehrfamilienhäuser aus der Gründerzeit, ein Tor zwischen zwei Gebäuden führt in einen von einer Mauer umgrenzten Hinterhof. Kinderlachen der benachbarten Kita schallt fröhlich herüber. Zwei Schuppen stehen dort. Und noch weiter dahinter links dann das Haus des Jahres: ein alter Ziegelbau.